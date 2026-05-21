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26.05.21 19:25최종 업데이트 26.05.21 19:25
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강병덕 더불어민주당 하남시장 후보가 제9회 전국동시지방선거 공식선거운동 첫날인 21일 덕풍시장에서 출정식을 열고 본격적인 선거운동에 돌입했다.박정훈

강병덕 더불어민주당 하남시장 후보가 제9회 전국동시지방선거 공식선거운동 첫날인 21일 덕풍시장에서 출정식을 열고 본격적인 선거운동에 돌입했다.

이날 출정식에는 추미애 더불어민주당 경기도지사 후보와 이광재 하납갑 국회의원 재보궐 후보, 김용만, 송기헌 의원, 서갑원 전 의원, 이교범 전 하남시장 등이 참석했으며, 시민과 지지자들이 현장을 찾았다.

강 후보는 "이번 지방선거는 단순한 내란 세력을 마지막으로 심판하고 민주주의를 바로 세우는 선거"라며 "멈춰 있던 하남의 성장동력을 다시 살려 하남의 대전환을 만드는 선거"라고 말했다.

이어 "이광재 후보와 김용만 의원, 민주당 시·도의원 후보들과 원팀으로 승리해 시민이 체감하는 변화를 만들겠다"며 교통 혁신과 민생경제, 교육 분야 공약 추진 의지를 밝혔다.

강병덕 더불어민주당 하남시장 후보가 제9회 전국동시지방선거 공식선거운동 첫날인 21일 덕풍시장에서 출정식을 열고 본격적인 선거운동에 돌입했다.강병덕 캠프

이광재 후보는 "정치는 말이 아니라 해낸 일로 증명하는 것"이라며 "여주~원주 복선전철과 원주~강릉 철도를 추진했던 경험처럼 하남에서도 3호선·9호선·위례신사선·GTX-D 노선 등 광역교통 혁신을 실현하겠다"고 밝혔다.

또 종합병원과 24시간 어린이병원·약국 조성, 원도심 재개발·재건축 추진 등을 언급하며 "하남을 대한민국 대표도시로 만들겠다"고 말했다.

김용만 의원은 "이광재 후보는 시민 민원을 해결하는 과정에서 오히려 제가 배우고 있을 정도로 실력과 경험이 뛰어난 후보"라며 "강병덕 후보 역시 30년 동안 하남을 지켜온 진짜 하남 사람답게 시민의 어려움을 누구보다 잘 이해하는 후보"라고 평가했다.

이어 "추미애 후보, 이광재 후보, 강병덕 후보가 함께 당선될 때 하남의 큰 변화와 발전이 가능하다"고 말했다.

추미애 후보는 "내란 청산과 사법 정의 회복이 아직 끝나지 않았다"며 "윤석열을 비호하는 세력에게 단 한 표도 허용해선 안 된다"고 말했다.

이어 "하남은 잠재력이 큰 도시지만 교통과 의료 인프라가 부족하다"며 "이광재 후보 같은 행정 전문가와 강병덕 후보 같은 현장형 해결사가 함께해야 하남의 대전환이 가능하다"고 밝혔다. 또 "이재명 정부와 경기도, 국회, 하남시가 원팀이 될 때 GTX-D와 광역철도, 역세권 개발 등 하남 발전이 현실이 될 것"이라고 말했다.

이날 출정식에서는 '하남의 대전환', '민주주의 수호', '원팀 승리' 등의 구호가 이어졌으며, 강병덕 후보와 민주당 후보들은 출정식 이후 덕풍시장 일대에서 시민들을 만나며 거리 유세를 이어갔다.

하남 민주당 원팀 캠프는 남은 선거운동 기간 동안 원팀 기조를 유지하며 시민 접촉을 확대한다는 계획이다.

강병덕 더불어민주당 하남시장 후보가 제9회 전국동시지방선거 공식선거운동 첫날인 21일 덕풍시장에서 출정식을 열고 본격적인 선거운동에 돌입했다.박정훈


#하남시 #강병덕

6.3 지방선거
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