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지난 11일 〈뉴스피치 물음표〉가 만난 김대곤 국민의힘 세종시의원 후보뉴스피치 김대곤 전문기자
주민자치 현장서 정책수석까지
주민자치 현장과 세종시 정책 컨트롤타워를 두루 거친 김대곤 전 세종시 정책수석이 세종시의회 입성을 노린다. 당초 자신의 텃밭이었던 고운동 국민의힘 경선에서 고배를 마셨으나, 그의 정책 역량을 높이 평가한 당 지도부가 한솔동·장군면 지역구에 '전략공천'이라는 카드로 그를 다시 전면에 내세웠다. 지난 11일 〈뉴스피치 물음표〉가 김대곤 국민의힘 세종시의원 후보를 만났다.
경북 청도 출신으로 대학에서 건축공학을 전공한 김 후보는 1급 건축기사이자 감리사로 오랜 기간 전국의 건설 현장을 누볐다. 성수대교와 삼풍백화점 붕괴 사고 이후 도입된 '책임감리 제도'의 1세대 주자이기도 한 그는, 지난 2013년 소담동 아파트 신축 공사의 감리단장을 맡으며 세종시와 첫 인연을 맺었다. 당시 세종시의 발전 가능성과 행정수도 완성에 대한 확신을 갖게 된 그는 이듬해인 2014년 이주를 결심했다. 첫마을 아파트만 있던 시절부터 세종시의 성장 과정을 온전히 지켜본 셈이다.
정치권 입문 전 그의 발자취는 철저히 '지역 사회 봉사'에 맞춰져 있다. 고운동 거주 시절 지역사회보장협의체 활동을 시작으로 주민자치위원, 나아가 세종시 주민자치연합회 회장까지 역임하며 풀뿌리 민주주의의 기틀을 다졌다.
김 후보는 "주민자치란 우리 마을의 소소한 문제를 주민 스스로 해결해 나가는 과정"이라며, 취약계층 반찬 배달 봉사와 실개천 변 '꽃복숭아 길' 조성을 가장 보람 있었던 활동으로 꼽았다. 그는 "아파트 단지 내에도 도움의 손길이 필요한 소외계층이 많다는 것을 봉사를 통해 깨달았다"며 현장 행정의 중요성을 강조했다.
지역 사회 활동가였던 그가 제도권 정치에 도전하게 된 결정적 계기는 세종시 정책수석으로 재임하면서다. 시정 전반을 조망하는 위치에서 그가 목격한 것은 '정당 간의 갈등으로 얼룩진 의회 정치'였다.
김 후보는 "시청의 각 부서가 오랜 시간 면밀히 검토해 내놓은 소중한 정책안들이, 의회에만 가면 시장과 다수당의 당적이 다르다는 이유로 정쟁의 도구가 되어 멈춰 서곤 했다"며 안타까움을 토로했다. 대표적인 사례로 '정원박람회'와 '빛 축제' 예산 갈등을 언급한 그는 "주민의 대표로 선출된 의원이라면 반대 진영의 사업이라는 이유로 무조건 발목을 잡는 자세에서 벗어나야 한다"고 비판했다.