김대곤 후보

[대담·글 정리: 김준식 뉴스피치 칼럼니스트, 이유미 기자]

진정한 '주민의 성실한 일꾼'이 되겠다고 약속하며 선거사무소에서 주먹을 불끈 쥐고 있는 김대곤 후보 출처 : 뉴스피치(Newspeach)(http://www.newspeach.com)그는 진보와 보수라는 이념적 잣대보다는 오직 '정책'을 최우선 기준으로 삼겠다고 공언했다. 안보관에 있어서는 확고한 보수 성향을 지녔음을 명확히 하면서도, 지방의회 차원에서는 주민의 삶을 개선하는 실용주의적 접근이 우선되어야 한다는 입장이다. 정당 간 갈등 해법에 대해서도 "복잡하게 생각할 것 없이 오직 주민과 지역의 미래만을 바라보고 본연의 임무에 충실하면 해결될 문제"라고 단언했다.김 후보는 현재 세종시가 직면한 가장 시급한 현안으로 '재정 구조의 취약성'을 진단했다. 정책수석 시절 예산을 면밀히 들여다본 결과, 인구가 비슷한 타 지자체에 비해 세종시의 재정 기반이 지나치게 취약하다는 점을 발견했기 때문이다. 구체적으로 "제주도의 경우 보통교부세가 1조 8000억 원에 달하지만, 세종시는 1100억 원에 불과한 실정"이라며 "복지사업을 확충하고 읍·면·동 지역 사업을 제대로 지원하기 위해서는 불합리한 재정 구조를 개선하는 일이 최우선 과제"라고 강조했다.지역구 공약과 관련해서는 주민들의 간절한 숙원 사업 해결에 모든 역량을 쏟겠다고 밝혔다. 한솔동 지역의 경우 세종보를 가동·보존하여 금강의 수량을 확보하고 수변 공간에 체육공원과 산책로를 정비하는 한편, 첫마을 고속도로 나들목(IC) 설치를 추진하겠다고 공약했다. 장군면 지역은 주민 건강과 미관을 해치는 송전탑 설치 저지와 복합커뮤니티센터의 조속한 건립을 약속했다.아울러 점차 심각해지는 외로움과 고립 문제에 대응하기 위해 '은둔형 외톨이'를 새로운 사회적 약자로 규정하고, 이들을 각종 직능단체와 유기적으로 연결하는 촘촘한 돌봄 체계를 구축하겠다는 구상을 밝혔다.김 후보는 "기존의 시의원들처럼 지역 행사 때 잠깐 찾아와 인사하는 일방적인 소통에서 벗어나겠다"며 "정기적으로 지역 유권자 및 마을 대표들과 대면하여 현장의 목소리를 직접 청취하는 진짜 '주민의 성실한 일꾼'이 되겠다"고 포부를 밝혔다.