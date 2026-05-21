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26.05.21 18:00최종 업데이트 26.05.21 18:00
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<디트뉴스24>가 공개한 스카이박스 티켓 사진. 한화이글스 구단 측이 대전시에 무상 제공한 스카이박스 야구 관람 표로, 28번방은 15인용으로 연간 시즌권 가격이 9400만 원이다. 하단에 명시된 '대전광역시'는 한화구단이 발급하는 '법인명'으로 스카이박스 계약법인의 명칭을 표기한다.디트뉴스24

이장우 국민의힘 대전시장 후보의 '대전한화생명볼파크 스카이박스 무상 이용 의혹'을 둘러싼 논란이 고발전으로 확산되고 있다.

이장우 후보 선거대책위원회는 21일 인터넷 언론사 <디트뉴스24> 기자와 편집자를 공직선거법상 낙선 목적 허위사실공표, 출판물에 의한 허위사실 적시 명예훼손, 정보통신망법상 허위사실 적시 명예훼손 혐의로 대전지방경찰청에 고발했다고 밝혔다. 대전사랑시민협의회도 같은 날 해당 기자와 편집자를 둔산경찰서에 고소했다.

이번 논란은 <디트뉴스24>가 민선8기 대전시가 대전한화생명볼파크 최고급 관람석인 15인용 스카이박스를 2년간 무상 사용해 왔다는 의혹을 보도하면서 시작됐다. 보도에 따르면 한화이글스 구단은 지난해부터 올해까지 대전사랑시민협의회를 통해 대전시에 스카이박스 1곳을 무상 지원해 왔으며, 해당 스카이박스 시즌권 금액은 올해 기준 연간 9400만 원에 달한다.

해당 보도는 구단이 당초 대전시에 직접 공간을 제공하려 했으나, 대전시가 법률 검토를 거쳐 대전사랑시민협의회를 우회적으로 내세웠다고 주장했다. 또 시장 비서실이 이용 예정 기관·단체를 확정해 협의회에 전달하면 협의회가 표를 배부하는 방식으로 운영됐고, 이용자 대부분은 지역 민간단체와 관변단체, 기업체, 공공기관, 언론, 시의원 등 정치인이었다는 의혹도 제기했다.

이장우 선대위 "명백한 허위사실 적시에 해당"... 대전사랑시민협의회 "대전시와 관계 없다"

'대전한화생명볼파크 스카이박스 무상 이용 의혹' 보도와 관련, 이장우 국민의힘 대전시장 후보 선거대책위원회가 21일 인터넷 언론사 <디트뉴스24> 기자와 편집자를 공직선거법상 낙선 목적 허위사실공표, 출판물에 의한 허위사실 적시 명예훼손, 정보통신망법상 허위사실 적시 명예훼손 혐의로 대전지방경찰청에 고발했다.이장우후보선대위

이장우 선대위는 이러한 보도에 대해 "언론 본연의 한계를 넘은 선거 개입 목적의 허위사실 공표"라고 반박했다. 선대위는 고발장에서 "기사 제목과 본문에 '사유화', '쌈짓돈처럼', '스카이박스 야구 직관 특혜를 나눠주는 특권'이라는 표현을 사용해 유권자들이 이장우 후보가 스카이박스를 개인적 용도로 전용한 것처럼 인식하게 만들었다"고 주장했다.

선대위는 "이장우 후보가 스카이박스를 개인 용도로 전용한 사실은 전혀 없고, 기사 어디에도 객관적 근거가 제시돼 있지 않다"며 "스카이박스 운영을 대전시와 연관 짓는 것도 이해하기 어려운데, 더 나아가 대전시장 개인이 이를 사유화했다는 취지로 기사를 작성한 것은 명백한 허위사실 적시에 해당한다"고 밝혔다.

또 대전사랑시민협의회를 '대전시의 우회 수단'으로 표현한 부분에 대해서도 "스카이박스는 한화이글스 구단과 대전사랑시민협의회 간 계약에 따라 운영되는 것이고 대전시와 직접적인 운영 관계가 없다"며 "대전사랑시민협의회가 한화이글스의 지역사회공헌 마케팅 활동 업무를 수행한 것일 뿐, '대전시의 무상 사용'이라는 표현은 객관적 근거 없는 허위사실"이라고 주장했다.

대전사랑시민협의회도 고소장에서 해당 보도가 협의회를 '시의 법 위반 소지를 회피하기 위한 우회 수단'처럼 단정해, 마치 협의회가 대전시의 위법한 우회·편법 행위에 동원된 단체이거나 공공재 사유화에 가담한 단체처럼 묘사했다고 반발했다. 협의회는 이로 인해 30년 넘게 지역 사회에서 활동해 온 구성원들의 명예와 자긍심이 훼손됐고, 공익활동에 대한 신뢰가 침해됐다고 주장했다.

민주당은 공세 계속... 박정현 "단순 특혜 넘어 중대한 범죄 연루 가능성"

한화이글스 야구장 '스카이박스 사유화' 논란과 관련, 박정현 민주당 대전시당 위원장(사진 오른쪽 두번째)과 시당 법률단이 21일 오후 대전시의회에서 기자회견을 열고 있다.민주당대전시당

반면 더불어민주당은 공세를 이어갔다. 민주당 대전시당은 이날 대전시의회 기자실에서 박정현 대전시당위원장과 채경준 대전시당 총괄법률단장 등이 참석한 가운데 기자회견을 열고, 이장우 후보의 스카이박스 특혜 의혹과 선거캠프 임명장 무단 발송 의혹에 대한 수사를 촉구했다.

박정현 위원장은 "경제적 가치가 최대 1억 원에 달하는 스카이박스 연간 이용권이 특정 시민단체에 제공된 것은 야구장에 막강한 행정력을 쥔 대전시와 이장우 시장 측의 지시나 개입 없이는 불가능했을 것"이라며 "이는 단순한 특혜를 넘어 중대한 범죄 연루 가능성을 내포하고 있다"고 주장했다.

채경준 총괄법률단장은 "한화이글스 구단이 2025년부터 2029년까지 5년 치의 스카이박스 연간 이용권을 대전사랑시민협의회에 제공했고, 해당 티켓에 법인명으로 '대전광역시'가 인쇄된 점이 확인됐다"며 "이 사안이 사실로 밝혀질 경우 뇌물수수 및 제3자 뇌물죄, 청탁금지법 위반, 공직선거법상 기부행위 위반 소지가 있다"고 주장했다.

민주당 중앙선대위도 이날 강준현 수석대변인 서면브리핑을 통해 "법적 대응만 강조한다고 해명되는 것이 아니다"라며 "국민의힘 주장대로 사회공헌 목적으로 운영됐고 이장우 시장의 사적 용도로 사용된 적이 없다면 이용 내역과 사용한 사람들의 명단을 공개하면 된다"고 압박했다.
#스카이박스사유화논란 #한화생명이글스파크 #이장우 #디트뉴스24 #박정현

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