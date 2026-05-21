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<디트뉴스24>가 공개한 스카이박스 티켓 사진. 한화이글스 구단 측이 대전시에 무상 제공한 스카이박스 야구 관람 표로, 28번방은 15인용으로 연간 시즌권 가격이 9400만 원이다. 하단에 명시된 '대전광역시'는 한화구단이 발급하는 '법인명'으로 스카이박스 계약법인의 명칭을 표기한다.디트뉴스24
이장우 국민의힘 대전시장 후보의 '대전한화생명볼파크 스카이박스 무상 이용 의혹'을 둘러싼 논란이 고발전으로 확산되고 있다.
이장우 후보 선거대책위원회는 21일 인터넷 언론사 <디트뉴스24> 기자와 편집자를 공직선거법상 낙선 목적 허위사실공표, 출판물에 의한 허위사실 적시 명예훼손, 정보통신망법상 허위사실 적시 명예훼손 혐의로 대전지방경찰청에 고발했다고 밝혔다. 대전사랑시민협의회도 같은 날 해당 기자와 편집자를 둔산경찰서에 고소했다.
이번 논란은 <디트뉴스24>가 민선8기 대전시가 대전한화생명볼파크 최고급 관람석인 15인용 스카이박스를 2년간 무상 사용해 왔다는 의혹을 보도하면서 시작됐다. 보도에 따르면 한화이글스 구단은 지난해부터 올해까지 대전사랑시민협의회를 통해 대전시에 스카이박스 1곳을 무상 지원해 왔으며, 해당 스카이박스 시즌권 금액은 올해 기준 연간 9400만 원에 달한다.
해당 보도는 구단이 당초 대전시에 직접 공간을 제공하려 했으나, 대전시가 법률 검토를 거쳐 대전사랑시민협의회를 우회적으로 내세웠다고 주장했다. 또 시장 비서실이 이용 예정 기관·단체를 확정해 협의회에 전달하면 협의회가 표를 배부하는 방식으로 운영됐고, 이용자 대부분은 지역 민간단체와 관변단체, 기업체, 공공기관, 언론, 시의원 등 정치인이었다는 의혹도 제기했다.
이장우 선대위 "명백한 허위사실 적시에 해당"... 대전사랑시민협의회 "대전시와 관계 없다"