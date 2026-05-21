이장우후보선대위

'대전한화생명볼파크 스카이박스 무상 이용 의혹' 보도와 관련, 이장우 국민의힘 대전시장 후보 선거대책위원회가 21일 인터넷 언론사 <디트뉴스24> 기자와 편집자를 공직선거법상 낙선 목적 허위사실공표, 출판물에 의한 허위사실 적시 명예훼손, 정보통신망법상 허위사실 적시 명예훼손 혐의로 대전지방경찰청에 고발했다.이장우 선대위는 이러한 보도에 대해 "언론 본연의 한계를 넘은 선거 개입 목적의 허위사실 공표"라고 반박했다. 선대위는 고발장에서 "기사 제목과 본문에 '사유화', '쌈짓돈처럼', '스카이박스 야구 직관 특혜를 나눠주는 특권'이라는 표현을 사용해 유권자들이 이장우 후보가 스카이박스를 개인적 용도로 전용한 것처럼 인식하게 만들었다"고 주장했다.선대위는 "이장우 후보가 스카이박스를 개인 용도로 전용한 사실은 전혀 없고, 기사 어디에도 객관적 근거가 제시돼 있지 않다"며 "스카이박스 운영을 대전시와 연관 짓는 것도 이해하기 어려운데, 더 나아가 대전시장 개인이 이를 사유화했다는 취지로 기사를 작성한 것은 명백한 허위사실 적시에 해당한다"고 밝혔다.또 대전사랑시민협의회를 '대전시의 우회 수단'으로 표현한 부분에 대해서도 "스카이박스는 한화이글스 구단과 대전사랑시민협의회 간 계약에 따라 운영되는 것이고 대전시와 직접적인 운영 관계가 없다"며 "대전사랑시민협의회가 한화이글스의 지역사회공헌 마케팅 활동 업무를 수행한 것일 뿐, '대전시의 무상 사용'이라는 표현은 객관적 근거 없는 허위사실"이라고 주장했다.대전사랑시민협의회도 고소장에서 해당 보도가 협의회를 '시의 법 위반 소지를 회피하기 위한 우회 수단'처럼 단정해, 마치 협의회가 대전시의 위법한 우회·편법 행위에 동원된 단체이거나 공공재 사유화에 가담한 단체처럼 묘사했다고 반발했다. 협의회는 이로 인해 30년 넘게 지역 사회에서 활동해 온 구성원들의 명예와 자긍심이 훼손됐고, 공익활동에 대한 신뢰가 침해됐다고 주장했다.