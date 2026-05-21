김남권

6.3지방선거 공식 선거운동이 시작된 21일 무소속 김동기 후보가 자신의 선거사무실에서 기자회견을 열고, 더불어민주당 김중남 후보와 국민의힘 김홍규 후보를 비판하고 있다.6·3 지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일, 무소속 김동기 강릉시장 후보가 본격적인 표밭 다지기에 나섰다. 김 후보는 상호 고발전을 벌이고 있는 경쟁 후보들을 향해 "권력욕을 채우기 위한 진흙탕 싸움"이라며 강도 높게 비판했다.김 후보는 이날 오전 7시 30분 교동택지 현대아파트 앞 사거리 거리 인사를 시작으로 공식 선거운동에 돌입한 뒤, 자신의 선거사무소에서 기자회견을 열고 이같이 밝혔다.이날 김 후보의 발언은 지난 19일(G1방송·강원도민일보 공동 주최) 후보 초청 토론회를 전후로 불거진 두 후보 간의 상호 고발전에 집중됐다.김 후보는 "토론회를 앞두고 두 후보의 상호 고발로 강릉시민들과 유권자들을 부끄럽게 만든 일부터 사과해야 한다"며 "경찰서 문턱을 드나드는 두 후보가 강릉을 이끌 자격이 있느냐"고 직격했다. 이어 "지금 두 후보가 벌이고 있는 일은 강릉시민의 삶을 위한 정치가 아니라, 본인들의 권력욕을 채우기 위한 '진흙탕 싸움'에 불과하다"고 평가했다.지역 현안인 '가뭄 재해'를 정쟁의 도구로 삼는 행태에 대해서도 쓴소리를 냈다. 김 후보는 "시민들은 생각하기도 싫은 지난해 여름 108년 만의 가뭄과 관련해, (상대 후보들이) 시민들의 입장은 조금도 생각지 않고 오직 선거와 정쟁용으로 이용하고 있다"고 지적했다.그러면서 "가뭄 관련 예산을 누가 지원하고 가지고 왔느냐가 중요한 것이 아니다"라며 "확보·지원된 예산을 가지고 어떤 대책을 세웠고, 이를 통해 시민들의 일상이 재해로부터 흔들리지 않고 생업을 이어나갈 수 있도록 하는 것이 중요하다"고 강조했다.김 후보는 "시민을 부자로, 강릉을 세계로'라는 신념을 실현할 수 있도록 생활밀착형 공약을 제시하고 갈수록 팍팍해지는 민생 속으로 들어가 시민들의 안전과 삶을 보듬겠다"며 지지를 호소했다.끝으로 김 후보는 상대 후보들을 향해 "서로 '거짓말쟁이', '정치 공작'이라 외치는 수준 이하의 정치로 감히 강릉의 미래를 논하지 않기를 바란다"며 "오는 27일 마지막 토론에서는 시민과 강릉의 미래를 위한 정책 대결로 임해줄 것을 당부한다"고 촉구했다.오는 6.3지방선거 강릉시장 선거에서는 무소속 김동기 후보를 비롯해 더불어민주당 김중남 후보와 국민의힘 김홍규 후보가 3자 구도로 경쟁을 벌이고 있다.