김동이

성 의원이 윤희신 태안군수 후보를 비롯한 국민의힘 후보자 한명한명을 호명하며 국회의원과 함께 힘을 모아 새로운 군정을 이끌 수 있도록 압도적인 지지를 보내 달라고 호소했다. 사진 뒷쪽 오른쪽은 진태구 전 태안군수.이날 국민의힘 후보자들을 위한 공식적인 지지 발언은 성일종 의원이 첫 테이프를 끊었다. 서산시 출정식 일정으로 다른 후보자들에 앞서 발언에 나선 성 의원은 각별히 국방미래항공연구센터 범군민유치추진위원회 위원장을 맡았던 진태구 전 군수를 소개한 뒤 윤희신 태안군수 후보를 비롯한 국민의힘 후보자 이름을 호명하며 국회의원과 함께 힘을 모아 새로운 군정을 이끌 수 있도록 압도적인 지지를 보내 달라고 호소했다.이어 성 의원의 발언은 자연스레 국방미래항공연구센터로 이어졌다. 그는 "진태구 군수께서 기업도시를 만들어놨는데 그 이후 군수들이 아무 일도 못했다"면서 "진 군수께서 나서고 제가 나서고, 윤희신 후보와 우리 후보들, 군민들이 2만 명 넘게 서명을 해서 기업도시를 살리고 대한민국을 이끌어가는 지역으로 만들고자 해서 기업도시에 미래항공 클러스터가 오게 된 것"이라고 의미를 부여했다.태안 인구 절벽을 해결할 대안으로 "태안기업도시를 잘 만들겠다는 약속을 드린다"고도 한 성 의원은 윤희신 후보를 "태안군민의 세일즈맨 1호"라고 소개하며 "신뢰감 있는 후보, 일 잘하는 후보, 추진력 있는 윤희신 후보를 태안군민을 대표하는 세일즈맨 1호로 만들어놓으면 태안의 백년의 미래를 책임질 수 있다"고 지지를 호소했다.계속해서 성 의원은 의료, 문화, 교육을 "태안기업도시 법을 바꿔 지역발전을 이끌 세 가지 필수조건"이라고 강조했다.성 의원은 법을 바꿔 태안기업도시 내 국제학교를 유치할 수 있는 준비가 다 끝냈다면서 "충남도에서 국제학교 용역을 해서 국가가 지원할 방법이 있는지를 찾고 있다"면서 "이 사업을 추진하려면 군수가 제대로 일해야 한다. 앞으로 기업도시 일대는 미래 첨단 국제도시로 만들 것이다. 철도도 열고 고속도로도 뚫릴 것이고, 많은 대기업들이 오고 국제학교가 오고 나면 태안의 미래는 밝을 것"이라고도 했다."군민 위에 있지 아니하고 부정비리를 저지를 사람 아니고 앞으로 태안군민을 잘 섬기면서 청렴한 태안으로 만들 수 있다"고 윤 후보를 띄운 성 의원은 "모든 후보들이 원팀이 돼서 태안의 100년을 책임지고 제가 이끌겠다"고 국민의힘 후보들의 지지를 호소 했다.