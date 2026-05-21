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26.05.21 18:05최종 업데이트 26.05.21 18:05
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국민의힘 출정식6.3지방선거에서 태안군 선거구에 출마하는 국민의힘 후보자들이 태안읍 중앙로 일원에서 출정식을 가졌다. 성일종 국회의원과 진태군 전 군수도 함께 했다.김동이

오는 6.3지방선거에 출마하는 국민의힘 윤희신 충남 태안군수 후보를 비롯해 최경환‧정광섭 충남도의원 후보, 임해환‧장영숙‧오동원‧박선의 태안군의원 후보, 그리고 태안군의원 비례대표 최성미 후보까지 태안군 선거구에 출마하는 8명의 국민의힘 후보자들이 한 자리에 모여 필승을 다짐하는 출정식을 가졌다.

이 자리에는 국민의힘 소속 성일종 국회의원과 태안군의 첫 3선 군수였던 진태구 전 군수, 이용희 (사)대한노인회태안군지회장을 비롯해 조항욱 총괄선대위원장과 권오인 후원회장 등 지지자들이 대거 태안읍 중앙로 일원을 가득 메운 가운데 13일간의 본 선거운동이 시작된 첫날인 21일의 문을 힘차게 열었다.

이날 출정식에서 성일종 의원은 지난 2024년 4월 치러진 제22대 국회의원 선거 당시 자신의 태안지역 핵심공약이었던 태안기업도시 내 국방미래항공연구센터가 확정됐다며 범군민유치운동을 펼쳤던 진태군 전 군수를 띄우면서 미래첨단국제도시로 만들겠다고 자신했다. 윤희신 태안군수 후보는 국방미래항공연구센터를 태안기업도시의 대안으로 성 의원과 괘를 함께 하면서 "군수에 당선돼서 국회의원과 함께, 그리고 국민의힘 도의원, 군의원들과 함께 태안의 미래를 밝혀나겠다"고 힘주어 말했다.

지원사격 나선 성일종 국회의원성 의원이 윤희신 태안군수 후보를 비롯한 국민의힘 후보자 한명한명을 호명하며 국회의원과 함께 힘을 모아 새로운 군정을 이끌 수 있도록 압도적인 지지를 보내 달라고 호소했다. 사진 뒷쪽 오른쪽은 진태구 전 태안군수.김동이

이날 국민의힘 후보자들을 위한 공식적인 지지 발언은 성일종 의원이 첫 테이프를 끊었다. 서산시 출정식 일정으로 다른 후보자들에 앞서 발언에 나선 성 의원은 각별히 국방미래항공연구센터 범군민유치추진위원회 위원장을 맡았던 진태구 전 군수를 소개한 뒤 윤희신 태안군수 후보를 비롯한 국민의힘 후보자 이름을 호명하며 국회의원과 함께 힘을 모아 새로운 군정을 이끌 수 있도록 압도적인 지지를 보내 달라고 호소했다.

이어 성 의원의 발언은 자연스레 국방미래항공연구센터로 이어졌다. 그는 "진태구 군수께서 기업도시를 만들어놨는데 그 이후 군수들이 아무 일도 못했다"면서 "진 군수께서 나서고 제가 나서고, 윤희신 후보와 우리 후보들, 군민들이 2만 명 넘게 서명을 해서 기업도시를 살리고 대한민국을 이끌어가는 지역으로 만들고자 해서 기업도시에 미래항공 클러스터가 오게 된 것"이라고 의미를 부여했다.

태안 인구 절벽을 해결할 대안으로 "태안기업도시를 잘 만들겠다는 약속을 드린다"고도 한 성 의원은 윤희신 후보를 "태안군민의 세일즈맨 1호"라고 소개하며 "신뢰감 있는 후보, 일 잘하는 후보, 추진력 있는 윤희신 후보를 태안군민을 대표하는 세일즈맨 1호로 만들어놓으면 태안의 백년의 미래를 책임질 수 있다"고 지지를 호소했다.

계속해서 성 의원은 의료, 문화, 교육을 "태안기업도시 법을 바꿔 지역발전을 이끌 세 가지 필수조건"이라고 강조했다.

성 의원은 법을 바꿔 태안기업도시 내 국제학교를 유치할 수 있는 준비가 다 끝냈다면서 "충남도에서 국제학교 용역을 해서 국가가 지원할 방법이 있는지를 찾고 있다"면서 "이 사업을 추진하려면 군수가 제대로 일해야 한다. 앞으로 기업도시 일대는 미래 첨단 국제도시로 만들 것이다. 철도도 열고 고속도로도 뚫릴 것이고, 많은 대기업들이 오고 국제학교가 오고 나면 태안의 미래는 밝을 것"이라고도 했다.

"군민 위에 있지 아니하고 부정비리를 저지를 사람 아니고 앞으로 태안군민을 잘 섬기면서 청렴한 태안으로 만들 수 있다"고 윤 후보를 띄운 성 의원은 "모든 후보들이 원팀이 돼서 태안의 100년을 책임지고 제가 이끌겠다"고 국민의힘 후보들의 지지를 호소 했다.

출정식에 몰린 인파13일간의 본 선거운동이 시작된 첫날인 21일 국민의힘 출정식이 열린 태안읍 중앙로 일원에 수많은 인파가 몰렸다.김동이

성 의원의 지지 발언에 이어 김창진 선대본부장의 소개를 받고 연단에 오른 국민의힘 도의원, 군의원 후보자들은 군민에게 다가가는 생활정치와 예산 확보를 통한 태안군의 획기적인 변화를 예고하며 태안읍 중앙로 일대를 가득 메운 유권자들로부터 박수갈채를 받았다.

"태안을 새롭게 변화시켜 달라는 준엄한 명령"

윤희신 국민의힘 태안군수 후보윤 후보는 "인구 감소로 인한 지역 소멸의 위기를 극복해 내고자 군수에 출마하게 됐다”고 밝히면서 태안의 현안에 대해서는 "군민의 공감 속에 풀어 가도록 하겠다”고 밝혔다.김동이

지지자들의 환호 속에 마지막으로 연단에 오른 윤희신 태안군수 후보는 출정사를 통해 출정식 현장을 찾은 군민의 뜻을 "태안을 새롭게 변화시켜 달라는 준엄한 명령"이라고 규정한 뒤 "반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다.

태안화력발전소 폐지로 인한 경기 침체, 해상풍력 관련 주민간 갈등, 삼성유류피해기금의 해결 등 태안군의 현안도 꺼낸 윤 후보는 "공정과 선의, 상식으로 의사결정을 통해 군민의 신뢰를 받아 이러한 현안들을 확실하게 군민의 공감 속에 풀어 가도록 하겠다"고도 했다.

또한, 국방미래항공연구센터, 태안 고속도로, 안면도 국제관광지 등 굵직한 현안과 관련해서도 윤 후보는 "해결이 급선무다. 이 해결을 위해서 꼭 여러분들의 지지를 받아 군수에 당선돼서 국회의원님과 함께. 그리고 앞에 있는 도의원, 군의원들과 함께 태안에 미래를 밝혀 나가겠다"고 말했다.

태안군의 민선 초대, 2대 군수를 역임한 부친 고 윤형상 전 군수의 격언인 "정치는 권력이 아니고 책임이라는 것을 배웠다"고도 한 윤 후보는 "오직 군민과 오직 태안의 발전을 위해서만 제가 가진 권한과 권력을 행사하겠다"면서 "태안의 미래가 밝다. 지역의 일꾼이 되고자 하는 후보자들과 함께 태안의 진정한 발전을 위해서 함께 하고 이 자리에 모인 여러분들이 있기 때문"이라고도 했다.

"6월 3일 10명의 선출직이 뽑힌다. 오로지 군민만 바라보며 태안군의 발전을 위해서 뛰는 사람"이라고 정의 내린 윤 후보는 "무엇보다도 하나가 되어서 역할을 분담하고 시너지를 내는 것이 가장 중요한데, 이 컨트롤타워가 바로 군수"라며 "저는 호흡을 함께 하는 우리 당의 이번 후보들과 성일종 국회의원과 함께 태안의 모든 현안을 해결하고 군민들에게 희망과 꿈을 드리겠다"고 자신감을 내비쳤다.

큰 절 올리는 국민의힘 후보자들선거운동 첫날 출정식을 가진 국민의힘 후보자들이 큰 절을 올리고 있다.김동이

한편, 이날 합동출정식을 마친 국민의힘 태안군 통합선거대책위원회는 출정식을 기점으로 본격적인 거리 유세와 민심 행보에 돌입했다. 선대위는 앞으로 지역 곳곳을 직접 찾아 군민들과 소통하는 현장 중심 선거운동을 통해 국민의힘 후보 전원의 승리를 이끌겠다는 방침이라고 밝혔다.
덧붙이는 글 이 기사는 태안신문에도 실립니다.
#지방선거 #태안군수 #국민의힘 #선거운동

6.3 지방선거
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