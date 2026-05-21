김두겸캠프

김두겸 후보가 21일 태화로터리에서 열린 출정식에서 필승 대북 타고를 치며 지방선거 승리 의지를 다졌다.국민의힘 김두겸 울산시장 후보와 출마자들은 21일 오전 10시, 울산 태화로터리에서 합동 출정식을 갖고 본격적인 선거운동에 돌입했다.이날 출정식에는 박성민 울산시당위원장을 비롯해 김기현 총괄선거대책위원장, 서범수·박대동·김상회 공동선거대책본부장, 김두겸 울산광역시장 후보와 5개 구·군 기초단체장 후보자, 광역·기초의원 후보자들, 선거사무원 및 당원 등이 함께 참석해 필승 의지를 다졌다.김두겸 울산시장 후보는 "지난 4년간 시민 여러분과 함께 울산의 변화와 도약을 위해 쉼 없이 달려왔다"며 "이제 시작된 울산의 변화가 멈추지 않고 더 큰 성과로 이어질 수 있도록 시민 여러분과 함께 새로운 울산의 미래를 완성해 나가겠다"고 말했다.박성민 시당위원장은 출정사를 통해 "이번 지방선거는 울산의 미래를 결정하는 절체절명의 매우 중요한 선거"라며 "국민의힘 후보들은 시민의 삶을 바꾸고 울산의 더 큰 발전을 이끌 준비된 후보들인 만큼 반드시 승리로 시민 여러분께 보답하겠다"고 밝혔다.김기현 총괄선거대책위원장은 "울산의 발전과 대한민국 산업수도의 자존심을 지켜낼 수 있는 정당은 국민의힘뿐"이라며 "깨끗하고 유능한 국민의힘 후보들에게 힘을 모아주신다면 '새로운 울산, 시민이 힘 나는 울산'을 반드시 완성해 내겠다"고 강조했다.참석자들은 필승 대북 타고를 치며 지방선거 승리 의지를 다졌으며, 시민들에게 감사와 지지를 호소하는 의미를 담아 합동 큰절을 올렸다.