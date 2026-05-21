오마이뉴스 장재완

더불어민주당 대전시당 선거대책위원회는 6·3 지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 오후 대전 중구 은행동 으능정이거리에서 출정식을 개최하고 지방선거 승리를 다짐했다. 이날 출정식에는 정청래 당 대표를 비롯한 대전지역 지방선거 후보, 국회의원, 지지자 등 1000여명이 참석했다.6·3 지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일, 더불어민주당 대전시당이 대전 중구 은행동 으능정이거리에서 출정식을 열고 지방선거 승리를 다짐했다.더불어민주당 대전시당 선거대책위원회는 이날 오후 3시 으능정이거리에서 출정식을 개최하고, 허태정 대전시장 후보를 비롯한 5개 구청장 후보, 시·구의원 후보들의 압도적인 동반 승리를 결의했다.이날 출정식에는 정청래 더불어민주당 대표 겸 총괄상임선대위원장과 허태정 대전시장 후보, 5개 구청장 후보, 시·구의원 후보, 박정현·박범계·장철민·박용갑·황정아 국회의원, 염홍철·권선택 전 대전시장 등이 참석했다.또한 각 후보 선거운동원과 당원, 지지자 등 1000여 명이 으능정이거리를 가득 메운 가운데, 허태정 후보 유세단이 음악에 맞춰 율동을 선보이며 선거 승리 분위기를 끌어올렸다. 정청래 대표도 허 후보와 함께 유세단 율동에 동참하며 분위기를 북돋웠다.이날 지원유세에 나선 정청래 대표는 대전과의 인연을 강조하며 허태정 후보 지지를 호소했다. 정 대표는 "고향에 오니까 기분 좋고 반갑다"며 "제가 다닌 보문고등학교, 대전천 하천변을 통해 오는데 허태정 후보 생각을 하면서 왔다"고 말했다.이어 '대전은 허태정'이라고 외친 정 대표는 "대한민국 국가 정상화, 일 잘하는 지방정부, 대전은 허태정이다. 지금은 이재명 대통령처럼 일 잘하는 대전시장을 뽑을 때"라고 강조했다.정 대표는 허 후보에 대해 "고기도 먹어본 사람이 잘 먹는다"며 "허태정은 구청장도 했고, 청와대에 가서 일도 해봤고, 대전시장으로도 일해봤다. 그러면 뭐 볼 것 있겠느냐"고 말했다.그러면서 "대통령도 민주당, 대전시장도 민주당, 구청장도 민주당, 대전시의원도 민주당, 구의원도 민주당이어야 손발이 맞고 톱니바퀴처럼 잘 돌아간다"며 "이 대통령을 만들어주셨으니 이제 우리가 할 일은 대전시장을 민주당 후보 허태정으로 만드는 것"이라고 지지를 당부했다.정 대표는 12·3 비상계엄 사태도 언급했다. 그는 "우리는 지난 12·3 불법 비상계엄 내란 사태를 극복하고 이 정부를 출범시켰다"며 "불법 비상계엄이 성공했다면 오늘 지방선거도 없고, 이 대통령도 없고, 저 정청래도 이 세상 사람이 아니었을 것"이라고 말했다.이어 "대한민국의 민주화를 위해, 12·3 불법 비상계엄을 막아내는 데 고생하신 대전 시민들께 정말 감사드린다"며 "이제 대한민국이 국가 정상화의 길로 가고 있다. 대전도 일 잘하는 지방정부를 만들어야 한다"고 강조했다.