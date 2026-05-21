강은희선거사무소

강은희 대구시교육감 후보가 21일 오전 대구의 한 초등학교 앞에서 교통신호를 하는 것으로 선거운동을 시작했다.6.3 지방선거 공식 선거운동이 시작된 21일 대구시교육감 후보들은 각각 특색 있는 선거운동으로 본격 선거에 돌입했다.보수 후보를 자처하는 강은희 후보는 이날 오전 달서구 두류네거리에서 출정식을 갖고 시민들에게 인사를 전하며 선거운동을 시작했다.이어 인근에 있는 신흥초등학교로 이동해 학생들의 등굣길을 살피며 현장 행보를 이어갔다. 강 후보는 학교에 온 이유에 대해 "한 아이, 한 아이를 세심하게 살피는 교육의 가치를 다시 한번 되새기고 학교 현장을 중심으로 한 교육행정을 펼쳐나가겠다는 의지를 다지기 위해서"라고 밝혔다.강 후보는 5대 공약으로 ▲ 모든 아이의 '온전한 성장' 구현 ▲'한국형 바칼로레아, KB' 구현 ▲ 새로운 '가능성을 여는 미래인재' 육성 ▲ 어디서나 '내 아이에게 필요한 교육' 제공 ▲ 교육공동체와 한마음으로 글로벌 리더' 양성 등을 내세우고 있다.그는 핵심 공약으로 '모든 아이의 온전한 성장 책임'을 최우선 가치로 내세운 것과 관련 "나를 찾는 마음교육, 튼튼 안전학교 구현으로 대구의 모든 아이가 안심하고 건강하게 성장할 수 있는 교육환경을 조성하겠다"고 강조했다.강 후보는 "시도교육청 평가 3년 연속 최우수, 기초학력 미달 비율 수년간 전국 최저 수준 유지, 학교폭력 피해 응답률 14년 연속 전국 최저 등 성과와 혁신을 이끌어온 검증된 경험을 바탕으로 늘 아이들 곁에서 아이들을 위한 교육정책을 펼쳐나가겠다"고 말했다.그러면서 "대한민국 교육수도 대구, 글로벌 교육수도를 만들겠다"며 "세계적 수준의 배움과 세계적 수준의 가르침이 이루어지고 세계와 연결되는 교육문화가 살아 숨쉬는 대구를 만들어가겠다"고 강조했다.