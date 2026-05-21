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21일 열린 출정식에는 김기재 후보를 비롯한 출마자들이 필승을 다짐하고 있다.김기재후보캠프
김기재 더불어민주당 당진시장 후보도 같은 날 오전 11시, 시민과 지지자들이 집결한 가운데 '원팀 출정식'을 열고 세몰이에 나섰다.
출정식에는 김기재 후보를 비롯해 어기구·한만석·송노섭·김명선 상임선거대책위원장과 시·도의원 후보 등 민주당 소속 출마자들이 총출동했다. 어기구 의원은 김 후보가 당진의 현안을 가장 잘 아는 후보라며 압도적 지지를 호소했다.
'더 큰 당진, 거침없는 도약'을 슬로건으로 내건 김 후보는 "제2서해대교 국가계획 반영, 현대제철 종합병원 적기 개원 등 대형 국책 사업은 시장 혼자 할 수 없다"며 "이재명 정부와 국회, 충남도, 당진시가 하나로 움직이는 강력한 민주당 원팀 체계를 통해 당진 발전의 속도를 높이겠다"고 목소리를 높였다.
이어 ▲ 교통혁신 ▲ 수소·그린스틸 클러스터 조성 ▲ 24시간 소아청소년 진료센터 구축 등 당진의 체질을 바꿀 '당진시 대전환 11대 프로젝트' 실천을 약속했다.
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