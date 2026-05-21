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26.05.21 17:22최종 업데이트 26.05.21 17:22
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21일 출정식에서 연설을 하고 있는 오성환 시장후보.오성환후보캠프

21일, 여야 당진시장 후보들이 일제히 거리에 나서 출정식을 열고 본격적인 대결에 돌입했다.

오성환 국민의힘 당진시장 후보는 이날 오전 10시, 충남 당진 구터미널 로터리 앞에서 출정식을 개최했다. 출정식에는 성일종 국회의원을 비롯해 충남도의원·당진시의원 후보들과 당원, 시민들이 참석해 지방선거 승리를 위한 결의를 다졌다. 출정식에 앞서 오 후보는 충령사를 찾아 순국선열과 호국영령에 참배하며 책임 있는 시정을 다짐했다.

연설에 나선 오 후보는 "지난 4년은 시민과 함께 당진의 가능성을 하나씩 현실로 바꿔온 시간이었다"며 "이제 하나 된 힘으로 더 큰 당진, 더 강한 당진을 완성하겠다"고 말했다.

이어 "당진의 미래 도시 경쟁력을 높여 청년이 돌아오고 기업이 모여드는 도시, 시민 모두가 변화의 결실을 체감하는 도시를 만들겠다"며 "지난 4년의 성과를 바탕으로 당진 발전을 완성해 보내주신 기대에 반드시 결과로 보답하겠다"고 강조했다.

21일 열린 출정식에는 김기재 후보를 비롯한 출마자들이 필승을 다짐하고 있다.김기재후보캠프

김기재 더불어민주당 당진시장 후보도 같은 날 오전 11시, 시민과 지지자들이 집결한 가운데 '원팀 출정식'을 열고 세몰이에 나섰다.

출정식에는 김기재 후보를 비롯해 어기구·한만석·송노섭·김명선 상임선거대책위원장과 시·도의원 후보 등 민주당 소속 출마자들이 총출동했다. 어기구 의원은 김 후보가 당진의 현안을 가장 잘 아는 후보라며 압도적 지지를 호소했다.

'더 큰 당진, 거침없는 도약'을 슬로건으로 내건 김 후보는 "제2서해대교 국가계획 반영, 현대제철 종합병원 적기 개원 등 대형 국책 사업은 시장 혼자 할 수 없다"며 "이재명 정부와 국회, 충남도, 당진시가 하나로 움직이는 강력한 민주당 원팀 체계를 통해 당진 발전의 속도를 높이겠다"고 목소리를 높였다.

이어 ▲ 교통혁신 ▲ 수소·그린스틸 클러스터 조성 ▲ 24시간 소아청소년 진료센터 구축 등 당진의 체질을 바꿀 '당진시 대전환 11대 프로젝트' 실천을 약속했다.
덧붙이는 글 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.
#당진시장선거 #김기재후보 #오성환후보 #출정식

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