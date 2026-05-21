오성환후보캠프

21일 출정식에서 연설을 하고 있는 오성환 시장후보.21일, 여야 당진시장 후보들이 일제히 거리에 나서 출정식을 열고 본격적인 대결에 돌입했다.오성환 국민의힘 당진시장 후보는 이날 오전 10시, 충남 당진 구터미널 로터리 앞에서 출정식을 개최했다. 출정식에는 성일종 국회의원을 비롯해 충남도의원·당진시의원 후보들과 당원, 시민들이 참석해 지방선거 승리를 위한 결의를 다졌다. 출정식에 앞서 오 후보는 충령사를 찾아 순국선열과 호국영령에 참배하며 책임 있는 시정을 다짐했다.연설에 나선 오 후보는 "지난 4년은 시민과 함께 당진의 가능성을 하나씩 현실로 바꿔온 시간이었다"며 "이제 하나 된 힘으로 더 큰 당진, 더 강한 당진을 완성하겠다"고 말했다.이어 "당진의 미래 도시 경쟁력을 높여 청년이 돌아오고 기업이 모여드는 도시, 시민 모두가 변화의 결실을 체감하는 도시를 만들겠다"며 "지난 4년의 성과를 바탕으로 당진 발전을 완성해 보내주신 기대에 반드시 결과로 보답하겠다"고 강조했다.