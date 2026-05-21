민쥬당충남돵선대위

민주당 충남도당 선거대책위원회는 21일 오전 11시 홍성 홍성시장 앞에서 '6·3 지방선거 필승 출정식'을 열었다.더불어민주당 박수현 충남도지사 후보는 공식 선거운동 첫날 홍성을 찾아 충남 수부도시의 자부심을 자극하며 본격적인 선거운동에 나섰다. 박 후보는 현 도정의 경제 지표 착시 현상을 정조준하는 한편, 상임선대위원장으로 등판한 양승조 전 지사는 야당을 향해 '내란 세력 심판론'을 제기하며 거친 설전을 예고했다.민주당 충남도당 선거대책위원회는 21일 오전 11시 홍성 홍성시장 앞에서 '6·3 지방선거 필승 출정식'을 열었다. 이날 현장에는 박수현 도지사 후보를 비롯해 공동상임선대위원장을 맡은 양승조 전 충남지사와 이정문 국회의원(도당위원장), 손세희 홍성군수 후보, 조한영 예산군수 후보 등 민주당 주자들과 지지자들이 대거 집결했다.연단에 오른 박수현 후보는 먼저 내포신도시와 홍성·예산의 균형발전 카드를 꺼내 들었다. 박 후보는 "조선시대 관찰사가 있던 충청의 수부도시 홍성의 자부심을 내포신도시를 통해 되찾겠다"라며 "충남과 대전이 통합할 경우 내포와 홍성을 대전·충남 통합의 확실한 행정중심도시로 만들겠다"고 선포했다.이어 박 후보는 대기업 유치와 국비 확보 성과를 자랑해 온 국민의힘 김태흠 후보의 경제 실정을 날카롭게 파고들었다. 전문기관과 함께 지난 4년의 도정을 분석했다고 밝힌 그는 충남의 '착시 경제'를 수치로 꼬집었다.박 후보는 "충청남도의 지역 내 총생산(GRDP)은 전국 17개 시도 중 4등으로 높지만, 정작 도민들의 1인당 개인소득은 전국 13등에 불과하다"고 지적했다. 대기업이 들어와 충남 땅에서 돈은 많이 벌었지만, 그 부가 지역에 돌지 않고 서울 등 수도권 본사로 고스란히 빠져나갔다는 분석이다.그는 이어 "박수현의 충남도정은 충남이 번 돈이 서울로 빠져나가지 않도록 꽉 잡아두어 도민 한 분 한 분의 호주머니를 고르게 채우는 도정이 될 것"이라며 "개인소득 역시 전국 4위 수준으로 끌어올려 도민이 진짜 잘 사는 충남을 만들겠다"고 약속했다. 박 후보는 이날 발표한 소득 불균형 해소 대책을 시작으로 선거일까지 매일 하나씩 '10대 과제'를 발표하겠다고 덧붙였다.