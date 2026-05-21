국민의힘충남선대위

김태흠 후보는 21일 오전 아산 온양온천역 광장에서 국민의힘 주요 지자체장 및 의원 후보들이 총출동한 가운데 '위대한 출정식'을 열고 지방선거 필승을 결의하고 있다.민주당의 선거 공약에 대한 날 선 비판도 이어졌다. 김 후보는 "선거가 가까워지자 돈을 풀겠다는 이야기와 말뿐인 약속으로 도민들을 현혹하고 있다"라며 "말로만 떠들어대는 무책임한 사람들보다 일 잘하고 검증된 사람, 충남의 미래를 그리며 뚜벅뚜벅 갈 수 있는 후보들을 뽑아달라"고 호소했다.아울러 이번 지방선거를 거대 야당에 대한 '견제와 균형'의 프레임으로 규정하기도 했다. 김 후보는 "더불어민주당은 대통령 선거를 통해 행정부를 장악했고, 총선을 통해 국회 권력까지 가져갔다"라며 "사법부까지 영향력을 확대하려는 상황에서 지방자치마저 민주당이 장악하게 되면 대한민국의 균형과 견제는 무너질 수밖에 없다"고 주장했다.끝으로 김 후보는 "충남과 아산의 더 큰 발전, 대한민국의 균형과 미래를 위해 국민의힘 후보들에게 압도적인 힘을 모아달라"며 "도민과 시민만 바라보며 끝까지 책임 있게 뛰겠다"고 출사표를 던졌다.공식 선거운동 첫날, 아산 온양온천역에서 대규모 세몰이에 성공한 국민의힘 충남 선대위는 이번 출정식의 열기를 천안, 당진 등 북부권 전역으로 확산시켜 선거 초반 기세를 확고히 잡겠다는 구상이다.