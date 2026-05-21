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26.05.21 18:04최종 업데이트 26.05.21 18:58
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왼쪽부터 더불어민주당 추미애, 국민의힘 양향자, 개혁신당 조응천, 진보당 홍성규 경기도지사 후보추미애후보캠프/연합뉴스/개혁신당/홍성규후보캠프

6·3 지방선거 공식 선거운동이 21일 시작된 가운데, 경기도지사 선거가 본격적인 열전에 돌입했다. 1400만 경기 도민의 선택을 놓고 더불어민주당 추미애, 국민의힘 양향자, 개혁신당 조응천, 진보당 홍성규 후보가 각기 다른 방식으로 첫날을 맞았다.

추미애 민주당 후보는 당의 총력 지원 속에 대규모 유세로 기선을 제압했고, 양향자 국민의힘 후보는 예상치 못한 건강 변수에 맞닥뜨렸다. 조응천 개혁신당 후보는 '제3지대 돌풍'이라는 담대한 목표를 제시했고, 홍성규 진보당 후보는 빗속 유세에서 이재명 정부의 성공을 위해서도 진보당이 필요하다며 차별화된 승부수를 던졌다.

추미애, 성남 서현역에서 불을 지피다… 6선 관록의 '마지막 승부'

추미애 더불어민주당 경기도지사 후보가 공식 선거운동 첫날인 21일 성남 서현역 광장에서 출정식을 열며 집중유세를 펼쳤다.추미애후보캠프

첫날의 가장 뜨거운 장면은 성남 서현역 광장에서 펼쳐졌다. 추미애 민주당 후보는 이날 오전 10시 집중유세를 열고 지지자들 앞에서 힘찬 출발을 알렸다. 정청래 민주당 대표를 비롯해 다수의 국회의원이 자리를 함께하며 당의 총력 지원을 상징적으로 보여줬다.

추미애 후보의 출마 자체가 갖는 의미는 작지 않다. 6선 국회의원에 법무부 장관, 당 대표까지 역임한 추 후보는 입법, 행정, 사법을 두루 경험한 관록을 앞세워 이번 경기도지사 선거에 도전했다.

법무부 장관 시절 윤석열 검찰총장과 번번이 대립한 '추·윤 갈등'은 검찰개혁 이미지를 강화하는 기반이 됐고, 이후 법사위원장으로서 내란전담재판부 설치법과 사법개혁법 등을 국회에서 통과시키며 '추다르크(추미애+잔다르크)'라는 별명을 얻었다. 강성 지지층의 절대적 신뢰를 받는 개혁 상징이 이제 '행정가'로서 새로운 도전에 나선 것이다.

추미애 후보는 경기도지사 출마 이유에 대해 "여태까지 서울 다음 경기도였다. 그런데 경기도가 대한민국 성장 엔진이다. 경기도가 없으면 경제, 산업이 굴러가지 않는다"고 밝힌 바 있다. 단순한 지방선거 출마가 아니라, 대한민국의 심장부를 직접 경영하겠다는 선언인 셈이다. 나아가 "대통령이 경기도를 훤하게 잘 아는 경기도지사 출신"인 만큼 "입법·사법·행정을 두루 거친 경기도지사 추미애와 시장·군수까지 민주당이 되면 경기도가 확 우뚝 설 것"이라고 강조했다.

추미애 후보가 첫 유세지로 성남을 택한 것은 상징성이 크다. 성남은 이재명 대통령이 시장으로 재직하며 이른바 '실용 행정의 모범 도시'라는 평가를 받은 곳이다. 이날 연설에서 추 후보는 그 유산을 경기도 전체로 확장하겠다고 포부를 밝혔다. "성남은 이재명으로 인해서 전국적으로 모델 도시, 부러운 도시가 됐다"고 운을 뗀 그는, 자신의 정치 여정을 이렇게 압축했다.

"저 추미애는 쉬운 길만 걷지 않았습니다. 쉬운 길을 찾지도 않았습니다. 국민이 명령하고 당이 부탁한 길이라면 계산치 아니하고 가시밭이 예상됨에도 불구하고 주저 없이 그런 직책을 떠맡았습니다. 굴하지 않았습니다."

추미애 후보는 경제 비전도 구체적으로 제시했다. 판교를 중심으로 한 K-반도체 클러스터 육성을 내세우며 "반도체 설계·시스템 반도체를 선도적으로 이끌 R&D 인재의 도시 판교를 키워 대한민국 글로벌 경쟁력을 높이겠다"고 말했다. 또 "교통도 바꾸고 주거도 바꾸고 일자리도 만들어 내고 돌봄도 책임지는 유능한 민주당 지방정부"를 약속하며 31개 시군 전 지역 석권을 목표로 선언했다.

양향자, 단식 중단 후 병원 이송… '경제 도지사' 꿈은 계속된다

제9회 전국동시지방선거 국민의힘 양향자 경기도지사 후보가 21일 경기도 수원시 남문시장 앞에서 열린 출정식에서 지지를 호소하고 있다.(양향자 후보 선거사무소 제공)연합뉴스

양향자 국민의힘 후보는 공식 선거운동 첫날을 병원에서 맞이했다. 삼성전자 노사 대타협을 촉구하며 평택캠퍼스 앞에서 나흘째 단식농성을 이어오던 양 후보는 21일 새벽 1시께 건강 악화로 단식을 잠정 중단하고 병원으로 이송됐다.

단식이라는 극적인 행동은 양 후보의 이력과 무관하지 않다. 삼성전자 최초의 고졸 출신 여성 임원으로 이름을 알리기 시작한 양 후보는 1985년 삼성전자에 입사해 고졸 여성 연구보조원에서 유리천장을 깨고 2014년 상무로 승진한 인물이다. 삼성전자에 28년을 몸담은 그가 삼성전자 파업 문제를 남다른 시각으로 바라보는 것은 자연스러운 일이다.

선거 공약 측면에서 양 후보의 핵심 화두는 일관되게 '경제'였다. 그는 핵심 슬로건으로 '돈 버는 경기도'를 내세우며 "돈을 벌어야 세수도 늘고 복지도 가능하다"고 강조해 왔다. 반도체, AI, 바이오, 모빌리티, 방위산업 등 첨단산업을 경기도 성장의 축으로 키워야 한다고 주장하며, '억대 연봉 시대'를 서브 슬로건으로 제시했다. "경기도 전역을 첨단산업 클러스터로 묶고 반도체 고속도로를 내겠다"며 일 인당 GRDP 1억 원, 억대 연봉 일자리 10만 개 창출을 비전으로 제시하기도 했다.

양 후보는 또한 "경기도에는 법률 기술자가 아닌 경제를 살릴 수 있는 실력 있는 경기지사가 필요하다"며 이번 선거를 "법 기술자와 산업 전문가의 대결"로 규정하는 등, 추미애 후보와의 차별화 전략을 분명히 했다. 그러나 공식 선거운동 시작과 동시에 병원에 입원하게 된 상황은 선거 운동력 측면에서 적지 않은 차질을 빚을 가능성이 있다.

조응천, '제3지대 돌풍' 노린다

개혁신당 출정식개혁신당 현장 중앙선대위원회의 및 경기도 선대위원회 출정식이 21일 전성균 화성시장 후보 선거사무소에서 열렸다. 김정철 서울시장 후보, 조응천 경기도지사 후보뿐만 아니라 수도권 후보들이 모두 모여 승리를 다짐했다. 이준석 대표 등 지도부도 힘을 실었다.개혁신당

조응천 개혁신당 후보는 이날 경기도 화성시 동탄구에 위치한 전성균 화성시장 후보 캠프 사무실에서 중앙선대위·경기도선대위 출정식을 열었다. 조 후보는 "내가 15%를 넘으면 국민의힘 장동혁 체제가 사정없이 휘청거릴 것이고, 20%를 돌파하는 순간 낡은 양당 구도는 순식간에 붕괴된다"며 제3지대 후보로서의 존재감을 강하게 어필했다.

현직 국회의원 출신인 조 후보가 '양당 구도 타파'를 핵심 메시지로 삼은 것은 민주당과 국민의힘 모두에 실망한 중도 유권자를 겨냥한 전략으로 보인다. 다만 경기도지사 선거에서 제3정당 후보가 두 자릿수 득표율을 실제로 달성한 전례가 드문 만큼, 이 전략이 얼마나 현실적 파급력을 가질지는 지켜봐야 한다는 시각도 있다.

홍성규, 수원 빗속 출정식으로 첫 인사… "이재명 정부 성공, 진보당이 필요"

홍성규 진보당 경기도지사 후보는 본선거운동 첫날인 21일 오전 8시 수원시 정자동 비단마을사거리에서 진행된 임은지 수원시의원 다선거구 후보의 출정식에 함께 하며 시민들에게 지지를 호소했다.홍성규후보캠프

홍성규 진보당 후보는 이날 오전 임은지 수원시의원 다선거구 후보의 출정식에 함께하며 선거전에 뛰어들었다. 빗방울이 채 가시지 않은 오전 8시, 수원시 정자동 비단마을사거리에서 진행된 첫 유세에서 홍성규 후보는 "내란수괴 윤석열 탄핵 이후 첫 지방선거인 만큼, 지방의회 곳곳에 도사린 내란잔당들을 빠짐없이 솎아 내고 심판해야 민주주의를 굳건히 지켜낼 수 있다"며 "내란본당 국민의힘에는 단 1표도 줘선 안 된다"고 목소리를 높였다.

민주당을 향한 메시지도 명확했다. 홍 후보는 "이재명 정부의 성공을 바란다면 진보당에 힘을 실어달라"며 "정치개혁 과정에서 우물쭈물 뒷걸음질 친 민주당의 왼편에서 개혁의 고삐를 단단히 죌 진보당이 힘을 가져야 이 정부가 진정으로 성공할 수 있다"고 호소했다.

홍성규 후보는 경기도 전역에서 광역·기초의원 후보 42명 전원 당선을 목표로 내세우며 진보정치의 효능감을 도민들에게 증명하겠다는 각오를 다졌다.

경기도지사 선거, 왜 중요한가

1400만 명이 거주하는 경기도는 사실상 '대한민국의 축소판'이다. 서울 접경의 고양·수원·성남 같은 대도시부터 농촌 지역까지 다양한 민심이 공존하며, 전국 광역단체 중 예산 규모와 인구 모두 압도적 1위다. 경기도지사 선거 결과는 단순히 지방선거를 넘어 향후 정치 지형에도 영향을 미치는 바로미터로 기능해 왔다.

이번 선거에서 민주당이 경기도를 수성하느냐, 혹은 이변이 일어나느냐는 이재명 정부의 중간 평가 성격도 함께 갖는다. 추미애 후보가 강조하는 "코스피 연일 최고치, 외교 정상화, 민주주의 회복"이라는 현 정부 성과론이 유권자에게 얼마나 설득력 있게 전달되느냐가 관건이 될 것으로 보인다.
#추미애 #양향자 #조응천 #홍성규 #경기도지사선거

6.3 지방선거
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