추미애후보캠프

"저 추미애는 쉬운 길만 걷지 않았습니다. 쉬운 길을 찾지도 않았습니다. 국민이 명령하고 당이 부탁한 길이라면 계산치 아니하고 가시밭이 예상됨에도 불구하고 주저 없이 그런 직책을 떠맡았습니다. 굴하지 않았습니다."

추미애 더불어민주당 경기도지사 후보가 공식 선거운동 첫날인 21일 성남 서현역 광장에서 출정식을 열며 집중유세를 펼쳤다.첫날의 가장 뜨거운 장면은 성남 서현역 광장에서 펼쳐졌다. 추미애 민주당 후보는 이날 오전 10시 집중유세를 열고 지지자들 앞에서 힘찬 출발을 알렸다. 정청래 민주당 대표를 비롯해 다수의 국회의원이 자리를 함께하며 당의 총력 지원을 상징적으로 보여줬다.추미애 후보의 출마 자체가 갖는 의미는 작지 않다. 6선 국회의원에 법무부 장관, 당 대표까지 역임한 추 후보는 입법, 행정, 사법을 두루 경험한 관록을 앞세워 이번 경기도지사 선거에 도전했다.법무부 장관 시절 윤석열 검찰총장과 번번이 대립한 '추·윤 갈등'은 검찰개혁 이미지를 강화하는 기반이 됐고, 이후 법사위원장으로서 내란전담재판부 설치법과 사법개혁법 등을 국회에서 통과시키며 '추다르크(추미애+잔다르크)'라는 별명을 얻었다. 강성 지지층의 절대적 신뢰를 받는 개혁 상징이 이제 '행정가'로서 새로운 도전에 나선 것이다.추미애 후보는 경기도지사 출마 이유에 대해 "여태까지 서울 다음 경기도였다. 그런데 경기도가 대한민국 성장 엔진이다. 경기도가 없으면 경제, 산업이 굴러가지 않는다"고 밝힌 바 있다. 단순한 지방선거 출마가 아니라, 대한민국의 심장부를 직접 경영하겠다는 선언인 셈이다. 나아가 "대통령이 경기도를 훤하게 잘 아는 경기도지사 출신"인 만큼 "입법·사법·행정을 두루 거친 경기도지사 추미애와 시장·군수까지 민주당이 되면 경기도가 확 우뚝 설 것"이라고 강조했다.추미애 후보가 첫 유세지로 성남을 택한 것은 상징성이 크다. 성남은 이재명 대통령이 시장으로 재직하며 이른바 '실용 행정의 모범 도시'라는 평가를 받은 곳이다. 이날 연설에서 추 후보는 그 유산을 경기도 전체로 확장하겠다고 포부를 밝혔다. "성남은 이재명으로 인해서 전국적으로 모델 도시, 부러운 도시가 됐다"고 운을 뗀 그는, 자신의 정치 여정을 이렇게 압축했다.추미애 후보는 경제 비전도 구체적으로 제시했다. 판교를 중심으로 한 K-반도체 클러스터 육성을 내세우며 "반도체 설계·시스템 반도체를 선도적으로 이끌 R&D 인재의 도시 판교를 키워 대한민국 글로벌 경쟁력을 높이겠다"고 말했다. 또 "교통도 바꾸고 주거도 바꾸고 일자리도 만들어 내고 돌봄도 책임지는 유능한 민주당 지방정부"를 약속하며 31개 시군 전 지역 석권을 목표로 선언했다.