연합뉴스

21일 오후 부산 동구 부산역에서 열린 국민의힘 부산 합동 출정식에서 박형준 부산시장 후보, 박민식 북갑 보궐선거 후보와 구청장·군수 후보들이 큰절을 하고 있다.송 원내대표는 부산 발전을 위한 특별법을 전 의원이 막았다며 "대통령 한마디만 하면 부산 발전 필요 없다? 이런 사람 아니냐. 그런 사람한테 부산 맡길 수 있겠느냐"라고 목청을 키웠다. 선거 프레임 측면에선 지역 일꾼을 뽑는 지방선거라고 해도 정권 심판으로 가야 한단 점을 역설했다.이같은 흠집 내기와 심판의 고삐는 다음 주자들도 놓지 않았다. 명예선대위원장으로 연설을 한 김 전 장관과 안 의원은 각각 "이 대통령의 5개의 재판을 받지 않고 막강한 권력을 악용하고 있다", "2018년(과 같은) 제2의 민주당 시장을 뽑으시겠느냐" 등 보수층의 정서를 연달아 건드렸다.행사의 절정은 부산시장 선거에 나선 박 후보가 마이크를 쥐었을 때였다. 그 역시 "이번 선거의 의미는 딱 2개"라며 그동안 주창해 온 '연성 독재론'을 거듭했다. 박 후보는 "하나는 이재명 대통령이 왕이 되려고 하는 기도를 막는 것이다. 대한민국은 왕을 두지 않는 민주공화국"이라며 "특검이니 뭐니 해서 자기 죄를 자기가 스스로 지우려고 하는 이런 작태를 막아야 한다"라고 주장했다.두 번째는 시정 연속성을 꼽았다. 그는 "부산이 지난 5년 세계·글로벌 도시를 향해 달려온 길을 중단없이 계속 가게 할 것이냐 엉뚱한 길로 빠지게 할 것이냐 그걸 결정하는 선거"라며 자신의 3선 당선 필요성을 강조했다.최근 방송 토론회와 마찬가지로 전 후보 공격도 멈추지 않았다. 박 후보는 "대통령이 뭐 말도 안 되는 포퓰리즘 운운하니까 그 한마디에 '깨갱'하며 김밥 옆구리 터지는 소리를 하고 있다. 법 통과 안 시키는데 이렇게 말 바꾸는 사람, 소신 없는 사람에게 부산시장을 맡길 수는 없다"라고 말했다.반면 엘시티 등 자신을 둘러싼 의혹 제기에는 강하게 발끈했다. 그는 "나와 내 가족이 운영하는 회사에 조금의 비리가 있단 사실이 밝혀지면 저 시장 안 한다고 그랬다"라며 "(하지만 상대는) 까르띠에 받았는지 얘기 못 하고 있는데, 거짓말 들통나면 후보직을 사퇴해야 한다"라고 역공을 폈다.