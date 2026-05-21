이은영

- 가장 뜨거운 승부가 예상되는 곳은 대구. 첫날부터 유세전도 치열했다. 김부겸 더불어민주당 후보는 "이번이 제 인생의 열 번째 출마다. 당선되는 것보다 떨어진 시간이 많아도 좌절하지 않았다"며 "이번 선거, 김부겸 하나 당선시키는 게 중요한 게 아니다. 대구를 이번에도 한번 살려내지 못하면, 김부겸과 함께 대구를 바꿔서 대구 경제를 살려내지 못하면 정말 우리 아들딸들 위한 준비를 무엇에서 할 수 있겠는가"라고 호소했다. 추경호 국민의힘 후보 역시 "경제부총리까지 지낸 추경호가 '대구경제 꼭 살려달라'는 그 준엄한 명령, 반드시 결과로 답하겠다"며 "정신 단디 차린 추경호가 대구의 자존심을 지키는 구원투수가 되겠다. 보수의 경제적 유능함, 대구에서 반드시 증명하겠다. 더 크게, 더 많이, 힘있게 결집해주시라"고 말했다.- 두 사람 모두 자신이 대구 경제를 되살릴 적임자를 자부하는 가운데, 대구 시민들의 고민은 깊어지고 있다. 선거운동을 앞두고 쏟아진 여론조사만 다섯 개. 전반적인 상황은 두 사람이 오차범위 내에서 치열하게 접전을 벌이고 있는 호각세다. 하지만 이곳은 바로 대구, 보수의 심장이란 점을 감안하면 대구가 격전지가 됐다는 것 자체가 천지개벽할 일이다. 과연 김부겸은, 그럼에도 불구하고 추경호를 잡을 수 있을까.1) 중앙일보-케이스탯리서치* 5월 17~19일 대구 성인 801명 무선전화면접. 표본오차 ±3.5%p(95% 신뢰수준)