▲제9회 전국동시지방선거 공식 선거운동의 막이 오른 가운데, 더불어민주당이 성남에서 대규모 출정식을 열고 본격적인 선거전에 돌입했다.김병욱 캠프 제9회 전국동시지방선거 공식 선거운동의 막이 오른 가운데, 더불어민주당이 성남에서 대규모 출정식을 열고 본격적인 선거전에 돌입했다. 이날 출정식에는 정청래 대표를 비롯한 민주당 지도부와 추미애 후보가 참석했다. 민주당 측은 첫 공식 유세 장소로 '이재명 대통령의 정치적 고향'인 성남을 선택하며 김병욱 후보 지원에 힘을 실었다. 민주당 중앙당과 경기도지사 후보 측은 이날 유세를 통해 김 후보를 중심으로 성남 발전을 이끌겠다는 의지를 강조했다. 정청래 대표는 유세에서 "이재명-추미애-김병욱으로 이어지는 승리의 '클린업 타선'을 완성해야 한다"며 "성남에 다시 이재명 전 시장처럼 일 잘하는 성남시장 김병욱 후보를 뽑아 강력한 시너지를 내야 한다"고 말했다. ▲제9회 전국동시지방선거 공식 선거운동의 막이 오른 가운데, 더불어민주당이 성남에서 대규모 출정식을 열고 본격적인 선거전에 돌입했다.김병욱 sns갈무리 이어 연단에 오른 추미애 후보는 "김병욱 후보는 민주당의 험지인 분당에서 실력으로 돌파해낸 검증된 재선 국회의원"이라며 "불철주야 이재명 대통령 곁에서 국가 정상화를 위해 헌신한 참모"라고 평가했다. 그러면서 "이재명 대통령이 성남을 대한민국 혁신도시로 만들기 위해 보낸 '진짜 일꾼'을 선택해달라"고 지지를 호소했다. 이에 김병욱 후보는 민주당과 경기도지사 후보의 압도적인 지원에 화답하며, 이재명 정부의 성공과 성남의 대도약을 반드시 이뤄내겠다고 선언했다. 김 후보는 "당 지도부와 추미애 경기도지사 후보가 첫 유세지로 성남을 선택해 화력을 집중한 것은 성남 발전을 향한 민주당의 강력한 결의"라며, "이재명 대통령의 임기 4년과 차기 성남시장의 임기 4년이 정확히 일치하는 지금이 성남 대도약의 절대적 적기"라고 강조했다. 이어 "중앙정부와 경기도, 그리고 성남시가 완벽한 일체가 되어 오직 성과로 성남의 발전을 증명하겠다"며, "일 잘하는 이재명 정부와 함께 일 잘하는 성남시장이 되어 확실한 지역 발전으로 보답하겠다"고 결연한 의지를 밝혔다. ▲제9회 전국동시지방선거 공식 선거운동의 막이 오른 가운데, 더불어민주당이 성남에서 대규모 출정식을 열고 본격적인 선거전에 돌입했다.김병욱 sns갈무리 #성남시 #김병욱 구독하기 6.3 지방선거 이전글 경기 광명 후보들 "이번 선거 의미는 내란 완전 종식" 다음글 김형근 민주당 울산시의원 후보 '단식 농성' 시작, 그 배경은? 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 박정훈 (friday76) 내방 구독하기 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원 댓글 보기 응원글 보기 응원글 보기 독자의견 응원글 더보기 응원하기 더보기닫기 독자의견 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차1758 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 경기 광명 후보들 "이번 선거 의미는 내란 완전 종식" 김형근 민주당 울산시의원 후보 '단식 농성' 시작, 그 배경은? 다음글 이용약관 개인정보처리방침 청소년보호정책 Copyright © OhmyNews 맨위로 다크