김병욱 sns갈무리

제9회 전국동시지방선거 공식 선거운동의 막이 오른 가운데, 더불어민주당이 성남에서 대규모 출정식을 열고 본격적인 선거전에 돌입했다.이어 연단에 오른 추미애 후보는 "김병욱 후보는 민주당의 험지인 분당에서 실력으로 돌파해낸 검증된 재선 국회의원"이라며 "불철주야 이재명 대통령 곁에서 국가 정상화를 위해 헌신한 참모"라고 평가했다.그러면서 "이재명 대통령이 성남을 대한민국 혁신도시로 만들기 위해 보낸 '진짜 일꾼'을 선택해달라"고 지지를 호소했다.이에 김병욱 후보는 민주당과 경기도지사 후보의 압도적인 지원에 화답하며, 이재명 정부의 성공과 성남의 대도약을 반드시 이뤄내겠다고 선언했다.김 후보는 "당 지도부와 추미애 경기도지사 후보가 첫 유세지로 성남을 선택해 화력을 집중한 것은 성남 발전을 향한 민주당의 강력한 결의"라며, "이재명 대통령의 임기 4년과 차기 성남시장의 임기 4년이 정확히 일치하는 지금이 성남 대도약의 절대적 적기"라고 강조했다.이어 "중앙정부와 경기도, 그리고 성남시가 완벽한 일체가 되어 오직 성과로 성남의 발전을 증명하겠다"며, "일 잘하는 이재명 정부와 함께 일 잘하는 성남시장이 되어 확실한 지역 발전으로 보답하겠다"고 결연한 의지를 밝혔다.