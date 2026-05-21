신성은

강찬호 광명시의원 후보(전 사회적참사 특조위 가습기 살균제 안전과장)박 시장 옆에서 유세를 한 강찬호 광명시의원 후보(전 사회적참사 특조위 가습기 살균제 안전과장)는 "현재 우리 선거구에는 현역 민주당 시의원이 없다"며 "이번에 두 명의 민주당 후보가 모두 당선해 이재명 정부의 힘을 실어주고, 또 내란 완전 종식을 위해 내란 잔당을 정리해야 한다"고 힘주어 말했다.광명 기초의원 다 선거구에 민주당 현역 시의원이 없는 이유는 이 지역 민주당 의원이 탈당하고 시의회 의장이 된 뒤, 이번에 국민의힘에 입당해 광역의원에 출마했기 때문이다.강 후보는 "28년 동안 광명에서 시민단체 활동 등을 했고, 가습기 살균제 피해를 당한 뒤에는 대책위 활동도 열심히 했고, 최근에는 김남희 국회의원과 기본사회를 위해 일하고"있며 "(당선하면)하안동 주민들과 지속적으로 소통, 현안인 재건축 특별위원회 등을 설립해 살기 좋은 하안동을 만들겠다"는 포부를 전했다.유세 장소인 하안 사거리는 시·도의원 후보들 유세차와 당원과 지지자들로 북적였다. 김남희 국회의원(광명을)은 이 지역에 출마한 후보를 차례로 호명하며 '한 표'를 호소했고, 박승원 시장 후보 역시 "민주당 후보를 모두 당선시켜 달라"고 목소리를 높였다.