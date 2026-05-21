울산시의회

더불어민주당과 진보당, 내란청산·울산대전환 시민회의가 21일 시의회 프레스센터에서 '울산시민주권정부 구성'을 위한 공동협약을 체결했다. 협약 서명에는 더불어민주당 울산시장 김상욱 후보, 진보당 울산시장 김종훈 후보와 더불어민주당 울산시당 김태선 위원장, 진보당 울산시당 방석수 위원장 그리고 내란청산·울산대전환 시민회의 성창기·오문완 공동대표가 참여했다.더불어민주당과 진보당, 내란청산·울산대전환 시민회의가 21일 울산시민주권정부 구성을 위한 공동협약을 체결하며 '시민이 시정의 주체가 되는 새로운 지방정부 모델' 추진에 나섰다.더불어민주당, 진보당, 내란청산·울산대전환 시민회의는 이날 시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 "울산시와 5개 구·군에 시민주권 지방정부를 공동으로 추진하며, 울산의 미래를 위한 5대 비전과 시민 삶을 바꿀 5대 공동정책을 함께 실현하기로 협약한다"고 천명했다.협약 서명에는 더불어민주당 울산시장 김상욱 후보, 진보당 울산시장 김종훈 후보와 더불어민주당 울산시당 김태선 위원장, 진보당 울산시당 방석수 위원장 그리고 내란청산·울산대전환 시민회의 성창기·오문완 공동대표가 참여했다.공동협약에는 울산대전환의 5대 비전으로 'AI·재생에너지 기반 산업전환 미래도시, 노동존중 산업도시, 시민참여 민주도시, 공공의료·통합돌봄 안심도시, 청년·성평등·기후위기 대응' 등을 제시했다.핵심 공동정책으로 '버스노선 전면 재검토와 공영제 추진을 통한 대중교통 혁신, 울산의료원 설립과 통합돌봄 체계 강화, 산업 AX전환 및 노동자 고용안정, 노후산단 안전 및 인프라 개선, 공공주도 재생에너지 확대와 청년·여성 정책 강화' 등을 추진하기로 했다.또한 협약의 실행력을 높이기 위해 시민이 직접 정책 제안과 평가에 참여하는 100명 규모의 시민참여위원회를 구성해 제도적 시민참여 체계를 구축하기로 했다.이들은 공동협약문 낭독에서 "울산의 새로운 변화를 바라는 시민의 뜻을 바탕으로 울산시민주권정부를 공동으로 추진한다"며 "이 협약은 울산시정을 시민이 참여하고 결정하는 시민주권 시정으로 전환하기 위한 공동의 약속"이라고 밝혔다.이어 "울산은 산업수도라는 자부심을 가진 도시이지만 지금은 청년 유출, 산업전환, 교통 불편, 의료 공백, 노동자 생활기반 부족이라는 과제 앞에 서 있다"며 "이제 울산은 시장 중심의 일방 행정과 전시성 행정에서 벗어나, 시민의 삶을 중심에 두는 지방정부로 나아가야 한다"고 강조했다.