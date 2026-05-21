광명시민신문

더불어민주당 광명을 지역위원회 출마자더불어민주당 광명을 지역위원회 후보들이 21일 하안사거리에서 출정식을 갖고, 광명 시민들에게 본격적인 지지를 호소했다.제9회 전국동시지방선거 공식 선거운동이 시작된 이날, 출정식에는 상임선대위원장을 맡은 김남희 국회의원(광명을)을 비롯해 광명시 3선 시장에 도전하는 박승원 광명시장 후보, 유종상·김용성 경기도의원 후보, 최미정·강찬호 광명시의원 후보가 총출동해 본격적인 선거운동을 시작했다. 이날 출정식에 모인 당원과 지지자들은 "이재명 정부 성공", "유능한 지방정부" 등의 구호를 외치며 선거 승리를 다짐했다.지원 유세에 나선 김남희 국회의원은 "이번 지방선거는 내란 세력을 완전히 종식하고 새로운 대한민국을 바로 세우는 선거"라며 "이재명 정부의 성공을 뒷받침하고 광명 발전을 이끌 훌륭한 민주당 후보들을 압도적으로 선택해 달라"고 포문을 열었다.이어 마이크를 잡은 박승원 광명시장 후보는 "광명에 단 한 번도 없었던 최초의 3선 시장을 만들어달라"고 강조하며 "지방정부와 중앙정부가 똘똘 뭉쳐 광명의 변화를 이끌겠다. 이재명 대통령, 추미애 경기지사 후보, 정원오 서울시장 후보, 박찬대 인천시장 후보와 함께 '5대 원팀 프로젝트'를 구성해 광명의 산적한 과제들을 힘 있게 해결하겠다"고 포부를 밝혔다.지역구별 후보들의 맞춤형 호소도 이어졌다. 재선에 도전하는 유종상 경기도의원 후보(3선거구_하안동)는 "검증된 추진력으로 신천-하안-신림선 유치와 하안동 재건축 조기 착공을 경기도와 협력해 반드시 빠르게 추진하겠다"고 말했다. 3선 도의원에 도전하는 김용성 경기도의원 후보(4선거구_소하동·일직동)는 "3선의 강력한 파워로 경기도의 교육·교통·복지 예산을 확실하게 확보해 광명을 더 빛나게 하겠다"며 지지를 호소했다.하안동 진짜 마을 일꾼을 선언한 최미정 광명시의원 후보(다선거구_하안동, 1-가)는 "9단지 주민으로서 하안동 재건축을 투명하고 공정하게 추진하겠으며, 마을 공동체와 주민자치 활동 경험을 바탕으로 마을 일자리를 만들고 돌봄으로 이어지는 시정을 펼치겠다"고 약속했다.이어 강찬호 광명시의원 후보(다선거구_하안동, 1-나)는 "현재 하안동에 민주당 시의원이 없는 안타까운 현실을 타개하겠다"며 "선거 기간 동안 성을 바꿔 '나찬호'로 살겠다는 각오로 뛰어, 빼앗긴 민주당 시의원 의석 2석을 반드시 되찾아오고, 하안동을 민주당 최다 득표 지역으로 만들겠다"라고 말했다. 다선거구는 현역 이지석 광명시의원이 민주당을 탈당 후 국민의힘 광역의원으로 출마하여, 민주당 현역의원이 없는 상태이다.한편 광명시 라 선거구(소하동·일직동) 박태영·최아름 시의원 후보와 비례대표 박미정 후보는 무투표 당선이 확정됨에 따라, 공직선거법 규정에 따라 별도의 선거운동을 진행할 수 없어 이날 출정식에서는 시민들에게 인사만 건넸다.제9회 전국동시지방선거의 공식 선거운동은 이날부터 오는 6월 2일까지 13일간 이어지며, 사전투표는 5월 29일(금)과 30일(토) 양일간, 본투표는 6월 3일(수)에 실시된다.