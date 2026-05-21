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26.05.21 14:54최종 업데이트 26.05.21 14:54
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21일 오전 아산 온양온천역 광장에서 열린 출정식에서 국민의힘 김태흠 충남도지사 후보는 “충남의 미래를 위해 검증된 일꾼들이 반드시 승리해야 한다”고 호소했다.김태흠후보캠프

김태흠 국민의힘 충남도지사 후보가 6·3 지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일, 충남의 수부 도시인 천안과 아산 지역에서 표심 잡기에 나섰다.

김 후보는 당 소속 광역·기초단체장 및 의원 후보자들과 함께 세를 과시하며 '일 잘하는 검증된 일꾼론'과 '민주당 견제론'을 전면에 내세웠다.

김 후보는 이날 오전 천안시청 앞 사거리에서 박찬우 천안시장 후보, 홍성현 충남도의원 후보 등과 함께 출근길 합동 유세를 펼쳤다.

이 자리에서 김 후보는 "이번 지방선거는 일을 잘할 수 있는 능력과 자질이 검증된 진정한 일꾼을 뽑는 선거"라며 "4년 동안 도정을 이끌며 그린 '힘쎈충남'의 밑그림을 바탕으로 이제는 대한민국의 위대한 충남을 만들겠다"고 다짐했다.

김태흠 후보는 현충사 방명록에 ‘이순신 장군의 애국·애족 헌신을 기리며 충남과 대한민국에 몸을 바치겠습니다’라는 글귀를 남겼다.김태흠후보캠프

이어 아산 현충사로 이동한 김 후보는 유용원·성일종 국회의원, 김민경 아산을 국회의원 후보, 맹의석 아산시장 후보 등 아산지역 출마자들과 함께 충무공 이순신 장군 영정에 분향했다.

김 후보는 방명록에 '충남과 대한민국에 몸을 바치겠습니다'라고 적은 뒤 "이순신 장군의 '신에게는 아직 배 12척이 남아 있다'는 정신을 가슴에 새기고, 쉽지 않은 선거 환경 속에서도 반드시 승리를 이끌겠다"고 각오를 밝혔다.

오전 일정을 마친 김 후보는 아산 온양온천역 광장에서 당 지도부 및 충남 지역 기초단체장 후보들이 대거 집결한 가운데 '위대한 출정식'을 열고 지지세 결집에 나섰다.

김 후보는 출정식 연설을 통해 "민선 8기 충남도정은 말이 아닌 성과로 증명해왔다"며 "민주당 도정 시절 14조 5천억 원 수준이던 기업 투자 유치 규모를 50조 원 규모로 끌어올렸고, 특히 아산의 경우 기업 유치 규모가 1조 5천억 원에서 13조 원을 넘어섰다"고 강조했다.

동시에 여당인 더불어민주당을 향한 비판의 날을 세웠다. 김 후보는 "더불어민주당이 대통령 선거와 총선을 통해 행정부와 국회 권력을 모두 장악한 상황"이라며 "지방자치마저 민주당이 장악하게 되면 대한민국의 균형과 견제는 무너지고 이재명의 독재 국가로 가게 될 것"이라고 지적했다.

끝으로 김태흠 후보는 "말뿐인 약속으로 도민을 현혹하는 세력 대신, 충남의 미래를 그리며 뚜벅뚜벅 갈 수 있는 국민의힘 후보들에게 힘을 모아달라"고 간곡히 호소했다.
덧붙이는 글 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.
#충남도지사선거 #김태흠후보 #출정식

6.3 지방선거
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