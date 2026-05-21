김홍열후보캠프

국민의힘 출정식 모습.공식 선거운동 첫날인 21일, 충남 청양군 여야 후보들이 일제히 출정식을 열고 본격적인 선거전에 돌입했다.국민의힘 김홍열 청양군수 후보는 21일 오전 8시 청양군십자로(문화원 앞)에서 도·군의원 후보자, 윤용근 공주·부여·청양 국회의원 후보자 및 지지자 300여 명과 함께 출정식'을 개최했다. 이날 현장에는 선거운동원과 지지자들이 대거 결집해 선거 승리를 위한 세를 과시했다.김홍열 군수 후보는 "이번 선거는 무너진 지역경제를 살리고 멈춰진 청양 발전을 위하여 군민과 함께하는 선거"라고 규정했다.이어 김 후보는 "청양 발전을 앞당기기 위해서는 지역 발전에 헌신할 진정한 일꾼이자 집권 여당의 힘 있는 후보를 선택해야 한다"며 강력한 지지를 호소했다.