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더불어민주당 출정식 모습김돈곤후보캠프
더불어민주당 청양지역 후보들도 같은 날 오전 11시 청양읍 사거리에 모여 필승 의지를 다졌다. 민주당 출정식에는 김영빈 국회의원 후보를 비롯해 김돈곤 청양군수 후보, 김기준 도의원 후보와 한대희, 임상기, 김미옥, 이경우, 김평수, 최광석 등 군의원 후보 전원이 참석했다.
민주당 후보들은 원팀 승리와 청양 발전을 외치며 결속력을 다졌다.
김영빈 국회의원 후보는 "중앙정치와 지역을 긴밀히 연결해 국회 차원에서 지역 현안을 해결하겠다"고 밝혔다.
김돈곤 군수 후보는 "검증된 행정 경험을 바탕으로 지속 가능한 발전과 군민 삶의 질 향상을 반드시 이뤄내겠다"고 강조했다.
김기준 도의원 후보와 군의원 후보들 역시 예산 확보를 위한 가교 역할과 주민 밀착형 생활정치를 약속하며 지지를 호소했다.
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