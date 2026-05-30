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국민의힘 장동혁 대표가 13일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 '국민무시 심판 공소취소 저지 국민선거대책위원회' 출범식에서 재·보궐선거 안태욱 광주 광산구을 후보에게 공천장을 수여한 뒤 기념촬영을 하고 있다.연합뉴스
안 후보는 2025년 8월 20일 KBS광주 1라디오 <출발 무등의 아침>에서 '전당대회 후보들 토론회를 보면 국민의힘이 12·3 비상계엄과 탄핵의 강을 아직도 건너지 못하는 것 아니냐는 얘기가 나오는데 어떻게 보나'라는 진행자 질문에 이렇게 답했다.
"저 같은 경우는 우리가 대통령을 만들어냈기 때문에 그래도 아쉽고, 계엄은 잘못됐지만 그런 부분에 대해 당인으로서 어쨌든 대통령이 탄핵되는 것만큼은 좀 막아보자는 절실한 마음으로 탄핵에 반대했다. (하지만) 이제 헌재에서 대통령이 파면됐다고 결론이 나지 않았냐. 그렇게 된 마당에 저희들이 어떻게 할 수도 없는 것이고 그걸 또 받아들여야 하는 것이고. (후략)"
안 후보는 2026년 3월 11일 같은 방송에서 '국민의힘이 의원총회에서 12·3 비상계엄에 사과하고 윤석열 전 대통령과 절연하겠다는 결의문을 의원 전원 명의로 발표했는데, 지방선거가 임박해 시기가 늦은 게 아니냐는 평가가 나온다'라는 질문엔 "결코 늦은 시간은 아니라고 생각한다"라며 이렇게 답했다.
"의원 전원 명의로 결의문이 발표된 마당에 지금부터라도 각자의 입장을 좀 접고, 당원들이 직접 선거에서 뽑은 당대표를 중심으로 똘똘 뭉쳐 야당의 역할, 또 이렇게 투쟁해 나간다면 이재명 민주당에 대한 국민들의 심판, 그리고 국민의힘에 대한 지지가 자연히 따라오지 않을까 기대한다."
안 후보는 이어 "윤 전 대통령이 무기징역을 받아 영어의 몸이 돼 감옥에 있지 않나? 그런데 어떻게 정치에 복귀한다는 건지, 그건 말이 아예 안 되는 소리"라며 "문제는 이재명 민주당의 내란 몰이, 공작 정치, 언론 장악, 검찰 해체, 사법부 장악, 또 그게 제1야당 파괴로 이어지고 심지어는 개헌을 통해 이재명 독재를 완성하는 전형적인 선전·선동 전술이 아니냐고 본다"라고 덧붙였다.
안 후보는 2026년 4월 13일 전남광주특별시장 출마를 선언하며 윤석열 탄핵 반대 입장을 재차 밝혔다. 당시 <뉴스1> 보도를 보면 안 후보는 "지금도 탄핵은 반대한다. 비상계엄은 헌법 77조에 보장된 대통령의 권리다. 대통령은 국가 비상사태로 보고 계엄을 한 것"이라며 "개인적으로 계엄은 잘못됐다고 생각하지만, 이를 탄핵으로 몬 민주당도 잘못됐다. 헌재가 대통령을 내란으로 파면한 것이 아닌, 헌법 위반으로 파면하지 않았느냐"라고 말했다.
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