연합뉴스

"저 같은 경우는 우리가 대통령을 만들어냈기 때문에 그래도 아쉽고, 계엄은 잘못됐지만 그런 부분에 대해 당인으로서 어쨌든 대통령이 탄핵되는 것만큼은 좀 막아보자는 절실한 마음으로 탄핵에 반대했다. (하지만) 이제 헌재에서 대통령이 파면됐다고 결론이 나지 않았냐. 그렇게 된 마당에 저희들이 어떻게 할 수도 없는 것이고 그걸 또 받아들여야 하는 것이고. (후략)"

"의원 전원 명의로 결의문이 발표된 마당에 지금부터라도 각자의 입장을 좀 접고, 당원들이 직접 선거에서 뽑은 당대표를 중심으로 똘똘 뭉쳐 야당의 역할, 또 이렇게 투쟁해 나간다면 이재명 민주당에 대한 국민들의 심판, 그리고 국민의힘에 대한 지지가 자연히 따라오지 않을까 기대한다."

국민의힘 장동혁 대표가 13일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 '국민무시 심판 공소취소 저지 국민선거대책위원회' 출범식에서 재·보궐선거 안태욱 광주 광산구을 후보에게 공천장을 수여한 뒤 기념촬영을 하고 있다.안 후보는 2025년 8월 20일 KBS광주 1라디오 <출발 무등의 아침>에서 '전당대회 후보들 토론회를 보면 국민의힘이 12·3 비상계엄과 탄핵의 강을 아직도 건너지 못하는 것 아니냐는 얘기가 나오는데 어떻게 보나'라는 진행자 질문에 이렇게 답했다.안 후보는 2026년 3월 11일 같은 방송에서 '국민의힘이 의원총회에서 12·3 비상계엄에 사과하고 윤석열 전 대통령과 절연하겠다는 결의문을 의원 전원 명의로 발표했는데, 지방선거가 임박해 시기가 늦은 게 아니냐는 평가가 나온다'라는 질문엔 "결코 늦은 시간은 아니라고 생각한다"라며 이렇게 답했다.안 후보는 이어 "윤 전 대통령이 무기징역을 받아 영어의 몸이 돼 감옥에 있지 않나? 그런데 어떻게 정치에 복귀한다는 건지, 그건 말이 아예 안 되는 소리"라며 "문제는 이재명 민주당의 내란 몰이, 공작 정치, 언론 장악, 검찰 해체, 사법부 장악, 또 그게 제1야당 파괴로 이어지고 심지어는 개헌을 통해 이재명 독재를 완성하는 전형적인 선전·선동 전술이 아니냐고 본다"라고 덧붙였다.안 후보는 2026년 4월 13일 전남광주특별시장 출마를 선언하며 윤석열 탄핵 반대 입장을 재차 밝혔다. 당시 <뉴스1> 보도를 보면 안 후보는 "지금도 탄핵은 반대한다. 비상계엄은 헌법 77조에 보장된 대통령의 권리다. 대통령은 국가 비상사태로 보고 계엄을 한 것"이라며 "개인적으로 계엄은 잘못됐다고 생각하지만, 이를 탄핵으로 몬 민주당도 잘못됐다. 헌재가 대통령을 내란으로 파면한 것이 아닌, 헌법 위반으로 파면하지 않았느냐"라고 말했다.