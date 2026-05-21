춘천YMCA

한국YMCA강원도협의회와 춘천YMCA, 강원권역 청소년YMCA연합회가 지난 9일 오후 2시 춘천시청소년수련관 1층 공연장에서 '2026 강원특별자치도 교육감 후보자 초청 토론회'를 개최했다.교육감 후보들에게는 학교 안 학생 참여권 확대와 정신건강 안전망 강화, 지역 기반 진로체험 교육 확대, 청소년 모의투표와 민주시민교육 제도화 등을 요구했다. 특히 학생참여위원회 정례화, 학생자치예산 확대, 상담교사 확충, 학교폭력 피해학생 회복지원 체계 구축 등이 주요 과제로 포함됐다.시장 후보들에게는 생활권 청소년 전용공간 확대와 이동권 보장 정책이 핵심 과제로 제시됐다. 청소년모의투표운동본부는 "청소년 공간이 있어도 이동할 수 없으면 이용할 수 없다"며 교통비 지원 확대와 야간·주말 귀가 지원, 농산어촌 청소년 이동권 보장 정책 등을 요구했다.또 지방정부 차원의 청소년 진로·일경험 플랫폼 구축도 제안했다. 공공기관·대학·기업·시민사회와 연계해 청소년들이 지역 안에서 다양한 직업과 사회 경험을 할 수 있도록 해야 한다는 주장이다.이와 함께 교육청과 지방정부가 공동으로 참여하는 청소년 생활권 정책협의체 구성도 제안했다. 공간·교통·진로·상담·참여 정책을 통합적으로 설계하고 청소년 당사자 평가를 반영하는 체계를 구축해야 한다는 것.김진곤 한국YMCA전국연맹 청소년국장은 "청소년들이 요구하는 것은 추상적 지원이 아니라 지역 안에서 실제로 살아가고 이동하고 회복하며 참여할 수 있는 구체적인 환경"이라며 "이번 지방선거에서 후보들이 청소년을 미래세대가 아닌 현재의 시민으로 인정하는 정책을 내놓아야 한다"고 촉구했다.