전은수후보캠프

더불어민주당 합동 출정식 모습.지역 발전을 위한 청사진으로는 아산을 '충청경제수도'로 우뚝 세우겠다는 비전을 제시했다.전 후보는 아산에 AI·반도체·디스플레이·모빌리티·바이오 등 첨단기술이 선순환하는 생태계를 조성하고, 정부의 국책 사업과 연계해 아산을 '대한민국 10대 창업도시'로 도약시켜 대기업과 중소기업, 창업기업이 상생하는 미래경제도시를 만들겠다는 공약도 발표했다.아울러 경제 발전만큼 시민의 행복과 삶의 질이 중요하다며 수준 높은 문화·복지·교육 도시 건설을 약속했다.전은수 후보는 끝으로 "아산시민과 강훈식 비서실장이 함께 꾸었던 꿈을 전은수가 더 확실하게 이뤄가겠다. 나아가 항상 낮은 자세로 시민의 마음을 듣고 시민과 함께하는 국회의원이 되겠다"고 약속했다.