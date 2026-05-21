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26.05.21 11:06최종 업데이트 26.05.21 11:06
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21일 아침 출정식서 연설을 하고 있는 전은수 아산을 국회의원 후보.전은수후보캠프

더불어민주당 전은수 충남 아산을 국회의원 후보가 공식 선거운동 첫날인 21일 아침, 배방역사거리에서 박수현 충남도지사 후보, 오세현 아산시장 후보와 함께 합동 출정식을 열고 본격적인 선거운동에 나섰다.

전 후보는 연설을 통해 자신을 청와대에서 일하고 당 최고위원을 지낸 일꾼으로 소개하며, 이재명 대통령과 강훈식 비서실장에게 배운 실력을 바탕으로 아산을 위해 헌신하겠다는 각오를 밝혔다.

이번 보궐선거의 특수성을 강조한 전 후보는 "당선되는 국회의원은 연습할 시간이 없고, 당선 다음 날부터 곧바로 실전에 투입되어야 한다"면서 "청와대 대변인과 당 최고위원으로서 국정 최전선에서 예산과 정책을 직접 다뤄본 자신이 당장 내일부터 일할 수 있는 완벽하게 준비된 즉시 전력감"이라며 자신감을 드러냈다.

더불어민주당 합동 출정식 모습.전은수후보캠프

지역 발전을 위한 청사진으로는 아산을 '충청경제수도'로 우뚝 세우겠다는 비전을 제시했다.

전 후보는 아산에 AI·반도체·디스플레이·모빌리티·바이오 등 첨단기술이 선순환하는 생태계를 조성하고, 정부의 국책 사업과 연계해 아산을 '대한민국 10대 창업도시'로 도약시켜 대기업과 중소기업, 창업기업이 상생하는 미래경제도시를 만들겠다는 공약도 발표했다.

아울러 경제 발전만큼 시민의 행복과 삶의 질이 중요하다며 수준 높은 문화·복지·교육 도시 건설을 약속했다.

전은수 후보는 끝으로 "아산시민과 강훈식 비서실장이 함께 꾸었던 꿈을 전은수가 더 확실하게 이뤄가겠다. 나아가 항상 낮은 자세로 시민의 마음을 듣고 시민과 함께하는 국회의원이 되겠다"고 약속했다.
덧붙이는 글 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.
#아산을국회의원보궐 #전은수후보 #민주당 #합동출정식

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