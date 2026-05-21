전라남도선거관리위원회

더불어민주당 윤명희(장흥2) 전남도의원이 지난 4월 6만원 상당의 백자선물세트를 제공하는 장면. 이번 6.3 지방선거에서 전남광주통합특별시 시의원 도전에 나선 윤 의원은 무투표 당선을 위해 예비 후보로 등록한 무소속 후보 불출마를 설득해 달라고 주민 자택을 찾은 것으로 조사됐다.더불어민주당이 6·3 지방선거를 앞두고 무소속 경쟁 후보의 불출마를 유도하기 위해 1000만 원을 건넨 혐의로 고발된 전남광주통합특별시의원 후보에 대한 징계를 미루고 있는 것으로 파악됐다.21일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 전남선거관리위원회는 지난 15일 현직 전남도의원인 윤명희(장흥 2) 후보를 공직선거법 위반 혐의로 검찰에 고발했다.당시 선관위는 검찰에 고발한 현직 도의원의 실명을 공개하지 않았지만, 지난 4월 돈 뭉치를 무소속 후보 지인에게 전달하며 불출마 설득을 부탁한 도의원이 윤 의원이라는 것이 금세 알려졌다.선관위는 제보를 토대로 확인한 1000만 원의 현금과 윤 의원이 돈 가방을 들고 경쟁 후보자 지인 자택을 방문하는 사진 등을 보도자료와 함께 언론에 공개했다.선관위는 이 같은 행위가 무투표 당선을 노린 것으로 해석된다는 설명도 덧붙였다.윤 후보 선거구는 예비후보 등록 단계에서는 무소속 경쟁 후보가 있었지만, 정작 후보 등록 기간 무소속 후보가 등록하지 않으면서 무투표 당선 선거구가 됐다.그러나 민주당은 고발 사실이 알려진 지 엿새가 됐지만, 윤 후보에 대한 징계 등 후속 조처를 미루고 있다.전남도당과 윤 후보가 속한 지역위원회 관계자는 "이미 공천이 끝난 사안이라 도당과 지역위가 할 수 있는 것은 없다"고 말했다.그러면서 "중앙당에서 직접 조사를 하고 있으므로, 결과를 지켜보자"는 설명만 되풀이하고 있다.