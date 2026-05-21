주민대책위

울산 강동-농소 도로공사(4공구) 주출입로 차단 문제를 표현한 그림울산시가 6400억 원의 예산을 투입하여 공사 중인 북구 강동-농소 도로공사(4 공구)를 둘러싼 주민 생존권 침해 논란이 지방선거 이슈로 확산될 조짐이다.그동안 여러 차례 피해를 호소해온 직접 피해 주민들로 구성된 '강동-농소 도로공사(4공구) 직접피 해주민대책위원회'가 21일 울산시장 후보자들을 대상으로 공식 정책 질의서를 발송하고 "주출입로 차단 문제 해결에 대한 명확한 입장을 밝히라"고 요구하고 나선 것.피해 주민과 정책질의서에 따르면, 현재 공사 설계는 기존 주민들의 유일한 주출입로를 차단하고 편도 350m, 왕복 700m 우회도로 이용을 전제로 하고 있다.이에 주민들은 이 설계로 인해 ▷음식점 차량 접근 불가 → 사실상 영업 중단 ▷농가주택 진입 곤란 → 주택 기능 상실 ▷축사농가 침수 및 저지대화 우려 → 운영 불가 ▷주변 30여 농민 농기계 진출입 불가 → 농업 포기 등이 발생한다고 문제를 제기하며 "회복 불능의 생존권 및 재산권 침해가 발생한다"고 주장하고 있다.주민들은 "특히 피해 주민 대부분이 70대 이상 고령자로 응급 상황 대응과 일상 이동 자체가 어려워지는 문제가 제기되고 있다"고 밝혔다.하지만 주민들은 "공사 자체를 반대하는 것이 아니라 출입 구조 개선을 요구하고 있다"며 "주민들이 제시하는 대안은 산하교차로 구간에 지름 40~50m 규모의 회전교차로를 설치하는 방식"이라고 제안했다주민들은 "울산시가 '이미 설계가 확정됐다'는 이유로 문제 해결을 회피하고 있다"며 "이런 상황에서 이제는 차기 시정 책임자의 판단이 필요한 단계"라고 강조했다.또한 "이 문제는 단순 민원이 아니라 행정 책임과 주민 생존권이 걸린 문제"라며 "후보들이 명확한 입장을 밝히지 않을 경우 선거 쟁점화와 공개 검증을 이어갈 것"이라고 밝혔다.