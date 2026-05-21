용인시민신문

왼쪽부터 더불어민주당 현근택 후보, 국민의힘 이상일 후보이번 용인시장 선거는 현직 시장인 국민의힘 이상일 후보의 재선 도전과 더불어민주당 현근택 후보의 도전으로 압축되면서, 선거 초반부터 양당의 조직력과 지역 현안 대응 능력을 놓고 치열한 경쟁이 예상된다.더불어민주당 현근택 후보는 이날 오전 8시 용인포은아트홀 광장에서 출정식을 열고 공식 선거운동의 첫발을 뗐다. 현 후보 측은 '용인의 현근택, 출발합니다'를 내걸고 용인 출마자들이 함께 모이는 원팀 출정식을 예고했다.현 후보 측은 출정식 복장 코드로 선거운동복과 파란색 계통 복장을 안내하고, 우천 시 파란색 우의를 착용하도록 했다. 이는 더불어민주당의 상징색을 앞세워 지지층 결집과 선거 초반 분위기 확산을 노린 것으로 보인다.국민의힘 이상일 후보도 21일 오후 3시 기흥구 용구대로에 마련된 선거사무소에서 '천조개벽 미래 비전 반도체 선포식'을 열고, 이어 오후 6시 수지구 로얄스포츠센터 앞에서 출정식을 갖는다.이 후보 측은 반도체를 용인의 미래 핵심 의제로 전면에 내세웠다. 처인구 원삼면 일대 반도체 국가산업단지와 플랫폼시티, 교통망 확충 등 민선 8기 시정 성과를 바탕으로 용인의 미래 성장 전략을 시민들에게 제시하겠다는 구상이다.이번 선거에서 두 후보 모두 '힘 있는 시장'을 전면에 내세우고 있다. 현 후보는 집권 여당 후보로서 중앙정부와 경기도, 국회와의 협력 가능성을 강조하고 있고, 이 후보는 현직 시장으로서 지난 4년간 추진해 온 시정 연속성과 사업 완성도를 부각하고 있다.용인시장 선거의 핵심 쟁점은 반도체 산업 육성, 광역교통망 확충, 플랫폼시티 조성, 교육·복지 인프라, 지역 간 균형발전 등이 될 전망이다. 처인구는 반도체 클러스터와 산업단지 조성, 기흥구는 플랫폼시티와 교통 문제, 수지구는 교통망 확충과 생활 기반시설 개선 요구가 주요 현안으로 꼽힌다.공식 선거운동이 시작되면서 양 후보 캠프는 유세차량, 거리 인사, 지역별 순회 유세 등을 통해 시민 접촉면을 넓힐 예정이다. 용인시장 선거는 110만 특례시의 향후 4년을 결정하는 선거인 만큼, 후보들의 구호보다 구체적인 실행 계획과 재원 마련 방안이 유권자 판단의 기준이 될 것으로 보인다.지역 정가에서는 이번 선거가 단순한 정당 대결을 넘어 용인의 성장 방향을 놓고 벌이는 정책 경쟁이 돼야 한다는 목소리도 나온다. 급격한 도시 성장 속에서 교통난, 교육 격차, 생활 인프라 부족, 구별 불균형 문제가 여전히 남아 있기 때문이다.공식 선거운동 첫날 출정식을 시작으로 두 후보의 13일간 선거전은 본격 막을 올렸다. 유권자들의 관심은 이제 각 후보가 내세우는 '승리'의 구호가 실제 용인의 미래를 어떻게 바꿀 수 있는지에 모아지고 있다.