용인시민신문

2022년 전국동시지방선거 선거에서 연설을 하고 있는 당시 남종섭 후보 모습용인3선거구는 기흥구을 아우르는 선거구다. 남 후보는 9·10·11대 경기도의원을 지낸 현역 의원으로, 이번 선거에서 4선에 도전했다. 후보 등록 결과 경쟁 후보가 없어 투표 절차 없이 당선이 사실상 확정됐다. 용인지역 광역의원 선거에서 무투표 당선자가 나온 것은 이번이 처음이다.남 후보는 주민들에게 감사 인사를 전하며 "주민 여러분의 뜨거운 성원과 믿음 덕분에 이번 경기도의회의원 선거에서 무투표로 당선인이 될 영광을 안게 됐다"고 밝혔다.남 후보는 "직접 더 많이 찾아뵙고 더 가까이 소통하지 못한 아쉬움은 있지만 그 시간까지도 기흥의 더 나은 변화를 준비하는 데 쓰겠다"고 했다.이어 "보내주신 압도적인 지지와 신뢰에 고개 숙여 깊이 감사드린다"며 "선거운동 기간 주민 여러분을 직접 찾아뵙고 약속드리지 못한 만큼 더 낮은 자세로 더 열심히 뛰겠다"고 밝혔다.남 후보는 또 "오직 기흥의 품격을 더 높이고 용인의 행복한 변화와 새로운 미래를 위해 함께 뛰겠다"며 "경기도의 큰 일꾼이 되어 언제나 주민 곁에서 귀를 기울이는 든든한 대변인이 되겠다"고 강조했다.무투표 당선은 후보자 수가 해당 선거구에서 뽑는 의원 정수와 같을 때 투표를 하지 않고 당선인을 결정하는 제도다. 투표를 하더라도 등록 후보 전원이 당선될 수밖에 없어 선거 절차를 생략하는 방식이다.이번 지방선거에서 용인지역 무투표 당선자는 남 후보를 포함해 모두 7명이다. 광역의원은 남 후보 1명이며, 용인시의회 선거에서는 3개 선거구에서 6명의 후보가 무투표로 당선될 예정이다.용인시의회 선거에서는 처인구 나선거구에서 더불어민주당 김종억 후보와 국민의힘 권병손 후보, 기흥구 마선거구에서 더불어민주당 신나연 후보와 국민의힘 김길수 후보가, 수지구 아선거구에서 더불어민주당 장정순 후보와 국민의힘 강영웅 후보가 각각 무투표 당선을 확정했다. 이들 선거구는 모두 의원 정수와 후보 등록 인원이 같아 유권자 투표 없이 지방의회 입성이 결정됐다.지역 정가에서는 무투표 당선이 후보 개인에게는 압도적 지지와 안정적 정치 기반을 보여주는 결과일 수 있지만, 유권자 입장에서는 후보를 비교하고 선택할 기회가 사라졌다는 점에서 아쉬움도 남긴다는 지적이 나온다.특히 기초의회 선거구 3곳에서 무투표 당선자가 나온 것은 거대 양당 중심의 공천 구조와 지역 정치 경쟁력 약화를 동시에 보여주는 대목이다. 지방의회가 주민 생활과 가장 가까운 의정 활동을 맡고 있는 만큼, 선거 이후에는 무투표 당선 여부와 관계없이 주민과의 소통, 공약 실천, 지역 현안 해결 능력으로 평가받아야 할 것으로 보인다.