▲적조암이 동학과 관련된 터라는 임을 보여주는 팻말과 비석
함백산 등산로 144번 지방도로변 적조암 입구에서 가파른 산길을 따라 천 미터를 더 올라가면 동학유허지 적조암 터가 나온다. 그 옆에는 “천도교 제2세 교조 해월신사 독공지(天道敎第二世敎祖海月神師篤工址)”라고 적힌 나지막한 비석이 놓여 있다.황인욱
동학을 품은 정암사
1861년 경상도 경주의 한마을에 살던 최제우는 남의 집 머슴살이를 하고 있던 최경상을 동학에 입교시켰다. 최경상은 이제 더 이상 천대받는 머슴이 아니라 '몸속에 한울님을 모시고 사는 사람'이 되어 스승이 열어준 새로운 길을 따라갔다. 1863년, 동학에 대한 탄압이 거세지자 최제우는 최경상을 후계자로 공식화하기 위해 그해 음력 7월, 그를 북도중주인(北道中主人)으로 임명하면서 '해월당(海月堂)'이라는 도호를 내렸다. 바로 이 해월당이 1864년 제1대 교주 최제우가 조정에 체포되어 사형을 당한 후, 제2대 교주로서 동학을 이끌었던 최시형이다.
1871년 3월 문경에서 일어난 이필제의 난으로 수많은 동학 도인이 희생되었고 지도부는 관군의 혹독한 추적을 받았다. 해월과 많은 도인들은 강원도로 도피하였다. 그러나 최경상(최시형)은 이 와중에도 포교를 멈추지 않았다. 해월이 영월 직동 박용걸의 집에 은거하고 있을 때, 정선 남면에서 유인상이 찾아와 동학에 입도하였다. 이듬해 봄 최시형은 그가 살고 있던 남면 무은담으로 거처를 옮겼다. 무은담은 정암사와도 그리 멀지 않은 곳이다. 해월은 이곳에서 49일 기도를 준비했다.
1872년 10월, 강수, 김해성, 유택진 세 명이 먼저 기도처를 물색하기 위해 함백산 만항재 부근 적조암(寂照庵)에 들렀다. 적조암은 정암사에 딸린 산속 암자로서 정암사를 창건한 자장율사(慈藏律師)가 입적한 장소로 알려져 있다. 당시 그곳에서 기거하던 노스님 철수좌(哲首座)에게 허락을 받은 후, 10월 15일 강수(강시원), 유인상(유시헌), 전성문, 김해성은 최시형과 함께 적조암으로 들어간다. 그날 밤 강수는 자신들이 동학도임을 스님에게 고백하였다. 그날로 시작된 기도는 일주일이 일곱 번이 지나도록 이어져 동학의 스물한 자 주문이 한밝산(함백산) 자락에 널리 널리 울려 퍼졌다.
지기금지 원위대강 至氣今至 願爲大降
한울님의 지극한 기운이 지금 내 몸과 마음에 크게 내리시기를 원하나이다.
시천주 조화정 영세불망 만사지 侍天主 造化定 永世不忘 萬事知
내 안에 한울님 모셔 우주 조화에 마음을 정하니, 이를 영원히 잊지 않고 모든 일 깨닫게 하소서.
12월 초에 49일 기도를 마치는 날 해월은 궁을부(弓乙符)를 그렸다. 해월은 이 그림을 통해 우주의 리듬에 몸과 마음을 맡기면 누구든 성인이 될 수 있다는 무위이화(無爲而化)의 가르침을 설파했다.
1872년 적조암의 그늘에서 신앙적 결사를 다진 동학 지도부는, 교단을 다시 양지로 이끌어낼 준비를 시작했다. 1875년, 해월은 "도(道)는 용시용활(用時用活)하니, 때를 따라 활발히 움직여야 한다"고 선언하며 스스로 이름을 시형(時亨)으로 고쳤다. 이와 동시에 49일 기도에 참여하여 고난을 함께 이겨내고 깨달음을 얻은 강수와 유인상에게도 '때 시(時)'자 돌림의 새 이름을 내려 강시원, 유시헌으로 각각 개명하도록 함으로써 지도 체제를 공고히 했다.
당시 동학은 도주(최시형), 차도주(강시원), 그리고 도접주(유시헌) 3인 체제로 운영될 만큼 이들의 영향력은 컸다. 이 덕분에 1894년 동학농민혁명 당시 정선 농민군이 인근 지역과 연합해 강릉 관아를 점령할 정도로, 정선은 동학 교세가 매우 강한 지역이 되었다.
적조암 49일 기도는 동학과 천도교 역사에서 매우 중요한 사건으로 기록되어 전해지고 있다. 일월산을 떠나 동학 조직을 재건하고 동학의 주요 의례와 지도 체제를 확립한 시기가 바로 적조암 기도 시기였다.
자장율사의 꿈이 닿은 정암사
해월 최시형과 동학교도들의 피어린 기도가 울렸던 적조암은 100년 후 인근 광산에서 일을 하는 광부들과 가족들이 찾는 일상의 공간이 되었다.
강원도 정암사는 흔히 조용한 산사로 기억되지만, 광산이 번성하던 시절 1980년대에는 한국 최대의 탄광촌에 둘러싸여 있던 사찰이었다. 정암사 주변에는 초기 탄광 개발이 시작되었던 만항 광구와 삼척탄좌 정암광업소가 있었으며, 사북의 박심리, 고토일, 만항, 두문동재 등에 흩어져 있던 수많은 광산과 그 가족들이 마음의 안식처로 삼아 드나들었던 곳이다.
특히 붕락사고, 폭발사고, 매몰사고, 추락사고 등 위험한 환경에 일상적으로 노출된 광부의 가족들은 정암사와 적조암을 수시로 찾아와 가족의 무사귀환과 희생자의 천도를 빌었다. 특히 자장율사의 전설이 얽혀 있는 수마노탑과 적조암은 정암사 못지 않게 광부 가족들이 자주 찾아 두 손을 모으던 소망과 해원의 공간이었다.
자장율사(慈藏, 590 ~ 658)는 '자비(慈)를 마음속에 감추고 있다(藏)'라는 뜻의 법명을 가진 7세기 실존 고승으로 정암사를 창건한 인물이다. <삼국유사>권4 '의해(義解)' 편 '자장정률(慈藏定律)'조에 자장율사의 정암사 창건 설화가 실려있다.
꿈에 이상한 스님이 나타나 "내일 대송정(大松亭)에서 만나자" 하므로 가 보니, 문수대성이 나타나 "태백산 갈반지(葛蟠地, 칡넝쿨이 얽힌 곳)에서 만나자" 하고는 이내 사라졌다. 자장은 태백산에 들어가 찾다가 큰 구렁이가 나무 아래 똬리를 틀고 있는 것을 보고 "이곳이 갈반지"라 하고, 석남원(石南院)을 지어 문수대성이 내려오기를 기다렸다.
<삼국유사>의 저자 일연은 이 구절 바로 뒤에 "이 석남원이 지금의 정암사이다"라는 주석을 덧붙여 놓았다.
<삼국유사>에 따르면 자장율사는 선덕여왕 5년( 636)에 중국 오대산 태화지(太和池)에 있는 문수석상 앞에서 간절한 기도 끝에 문수보살을 친견하고 선덕여왕 12년(643)에 부처님 사리 100과와 가사 1벌을 가져 와 오대산 월정사와 상원사, 설악산 봉정암, 사자산 흥녕사(지금의 법흥사), 태백산 갈래사(지금의 정암사) 등에 나누어 안치함으로써 우리나라에서 처음으로 부처님 진신사리를 모신 적멸보궁을 창건했다. 신라 조정에서 내린 대국통이라는 직위를 받아 황룡사 9층 석탑을 세워 삼국통일의 위업을 달성하는 초석을 다지기도 했다.
정암사를 창건한 자장율사야말로 실제로 신라에 계율을 정착시킴으로써 우리나라 불교가 하나의 교단으로서 역할을 할 수 있게 만든 최초의 뿌리라는 평가도 있다.
<삼국유사> '자장정률(慈藏定律)' 조에는, 자장율사는 문수보살의 화신인 거사를 알아보지 못한 자신의 아상(我相)을 뉘우치며 숨을 거두는 장면도 묘사되어 있다. 문수보살을 찾던 자장은 남쪽 고개에서 쓰러져 돌구멍(석혈)에 장사 지내졌다. 평생 문수보살을 친견하고자 했지만, 결국 알아보지 못하고 입적에 이르렀다는 내용이다. 정암사 적조암은 바로 자장이 쓰러졌던 장소로 전해진다.
이런 점에서 보면 자장율사가 창건하고 말년을 보낸 정암사와 마지막 입적을 한 적조암은 민중사적으로보나 불교사적으로보나 유서 깊은 장소로서, 1980년 사북항쟁을 일으켰던 광부들과 가족들의 희망과 소망을 품어주었던 안식처였다는 점에서 특별한 인연의 끈을 생각하게 만든다.
지장산 사택의 광부들과 지장보살의 서원