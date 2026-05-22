남소연

경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 김용남 더불어민주당 후보(왼쪽)와 조국 조국혁신당 후보(오른쪽).경기 평택을 국회의원 보궐선거가 과열 조짐을 보이고 있다. 김용남 더불어민주당 후보와 조국 조국혁신당 후보 간의 신경전이 감정 대립으로까지 번지는 모습이다. 후보들이 선거 승리를 위해 상대방을 공격할 수는 있지만, 얼마 전까지 합당을 논의한 사이가 맞나 싶을 정도다. 이러다 지방선거 후로 미뤄놨던 통합 논의가 아예 물 건너가는 것 아닌가 하는 생각이 든다.양당이 치고받는 가장 큰 쟁점은 누가 민주·진보진영의 적자냐는 것이다. 민주당은 김 후보가 '이재명 대통령이 영입하고 민주당이 공인한 후보'라는 점을 강조하는 반면, 혁신당은 조 후보가 더 민주당스러운 후보라고 주장하고 있다. 여기에는 보수정당 출신인 김 후보의 과거 세월호·이태원참사 관련 발언과 검사 재직 이력 등이 한몫했다. 이 지역의 민주당 지지층도 후보들 주장에 따라 쫙 갈렸다. 여론조사를 봐도 엎치락뒤치락이다.갈등 양상은 평택을에 국한된 게 아니다. 이곳이 진원지가 돼 진보진영 내에서 '뉴 이재명' 논란이 다시 불거졌다. 김 후보로 대변되는 '뉴 이재명' 세력과 조 후보가 상징하는 '올드 민주당' 간에 공방이 격화하는 양상이다. 민주당 경기도당 평택을 필승지원단에 한준호·이언주·강득구 등 뉴 이재명계 의원들이 다수 합류하면서 불길이 더 타올랐다. 선거 후 펼쳐질 민주당 전당대회에서 극한 분열상을 미리 보는 듯하다.이런 사태는 진작 예견됐던 일이다. 민주당과 혁신당 통합 논의가 지방선거를 앞두고 시작된 것은 선거 과정에서 나타날 진보진영 내부의 갈등과 분열을 우려해서였다. 합당 논의가 깨지는 순간 판도라의 상자가 열린 셈이다. 민주당 지도부의 불투명한 대처로 합당 계획이 어그러졌으면 양당의 선거연대 만큼은 진척시켰어야 하는데 이조차 유야무야됐다. 애초 호미로 막을 수 있을 일을 가래로도 못 막게 된 꼴이다.민주당 지지층 내부 갈등은 도처에서 감지된다. 민주당이 정청래 대표 테러를 모의했다며 한 SNS 단체방에 대한 수사를 경찰에 요청했는데, 그 뒤에 '뉴 이재명'이 있는 것으로 의심받고 있다. 이에 뉴 이재명이 주로 활동하는 온라인커뮤니티에는 친청(정청래)계의 자작극이라는 글이 연이어 올라왔다. 경찰 수사에서 테러 모의 주체가 뉴 이재명으로 밝혀지든, 아니면 친청의 조작으로 드러나든 민주당은 망신이다.전북지사 선거에서 나타난 진흙탕 싸움은 또 어떤가. '대리기사비 지급' 논란으로 민주당에서 전격 제명된 김관영 전북도지사가 불복해 무소속으로 출마했는데 지지율이 치솟는 기현상이 나타났다. 경쟁자인 이원택 후보의 식사비 대납 의혹은 무혐의 결정을 한 데 대한 전북 유권자들의 거부감이 만만치 않다고 한다. 이 후보가 친청계로 분류되면서 여기서도 '친청'과 '반청'의 갈등 구도가 재현된 것이다.'뉴 이재명 대 올드 민주당' '친청 대 반청' 논란이 고약한 것은 그 자체가 소모적일뿐 아니라 국민의힘을 소생시키는 자양분을 제공해서다. 평택을에선 보수 후보들이 선거 막판에 단일화를 할 거라는 소문이 퍼져 있다. 범민주 후보들에게 시간을 주지 않기 위해 투표일 직전에 깜짝 단일화를 하겠다는 시나리오다. 전북지사 선거가 볼썽사나운 것은 부정적 여론이 전북을 넘어 다른 지역으로 확대돼 결과적으로 국민의힘에 도움을 줄 가능성이 높아서다. 최근 여론조사에서 민주당 호남 지지율이 급락한 것이 이를 보여준다. 지지층 결집세가 약해지면 그 반사이익이 어디로 돌아갈지는 자명하다.선거를 열흘 정도 앞둔 지금은 살얼음판을 걷듯 신중해야 할 시기다. 선거가 다가올수록 보수진영의 결집세가 뚜렷해지면서 선거 승리를 장담하기 어려워졌다. 이런 마당에 민주·진보진영의 갈등과 분열은 자해행위나 다름 없다. 누가 민주당의 적통인지, 누가 이 대통령을 더 지지하는지를 가릴 한가한 처지가 아니다. 민주당과 혁신당, 지지층 모두가 자중자애해야 한다.