김창연 후보 캠프

쓰레기 청소에 나선 김창연 후보.그는 평소에도 거리 청소와 환경 정비, 반사경 청소 같은 봉사를 꾸준히 이어왔다고 설명했다.김 후보는 세종의 미래상으로 '클린 도시'이자 '효율적인 도시'를 제시했다. 싱가포르처럼 도시 환경과 시민의식이 함께 성장하는 도시, 그리고 아이들에게 더 나은 환경과 성숙한 공동체 문화를 물려줄 수 있는 도시가 그가 꿈꾸는 세종이다.그는 현재 세종시의 과제로 상가 공실과 교육 문제를 짚었다. 좋은 교육 환경을 갖추고도 사교육 문제 등으로 외부 지역으로 빠져나가는 수요가 적지 않은 만큼, 정주 여건과 지역 상권을 함께 살릴 정책이 시급하다고 진단했다.이를 위한 차별화된 방안으로 그는 '학교 현장 경험'과 '친화력'을 꼽았다. 운영위원 활동을 통해 교육 현장을 가까이서 지켜봤고 주민들과 꾸준히 관계를 맺어온 만큼 현장의 목소리를 빠르게 정책으로 연결할 자신이 있다. 주요 공약으로는 ▲국책연구단지 인근 어린이도서관 조기 추진, ▲법원·검찰청 조기 건립, ▲공공기관 유치, ▲특화 둘레길 조성 등을 제시했다. 여기에 SNS와 영상 콘텐츠를 활용해 세종만의 차별화된 매력을 시민에게 효과적으로 알리겠다는 구상도 내놨다.의회 건물 안에만 머무는 정치가 아니라 지역구 안으로 직접 걸어 들어가겠다며 '주민 소통형 시의원 민원사무실' 설치 구상을 밝혔다. 주민과 수시로 만나 현장의 언어를 듣고, 생활 불편을 신속히 행정에 연결하겠다는 뜻이다.인터뷰를 마치며 김 후보는 자신을 설명하는 단어로 "책임과 성실"을 꼽았다. 보여주기식이 아닌 꾸준한 행동으로 증명하겠다는 다짐, 그리고 "저녁이 더 행복한 감성적인 도시"를 만들고 싶다는 소망은 그가 내세우는 메시지다. 반곡동의 생활 현장에서 시작된 그의 실용 정치가 시민들에게 어떤 응답을 얻을지 주목된다.[대담·글 정리: 박인숙 전문기자, 이유미 기자]