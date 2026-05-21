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26.05.21 10:48최종 업데이트 26.05.21 10:48
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지난 13일 ‘뉴스피치 물음표’가 만난 김창연 세종시의원 후보뉴스피치 김이연심 기자

세종시 반곡동에서 살고 있는 김창연 후보(더불어민주당)가 생활정치를 전면에 내세우며 시의회 도전에 나섰다. 거창한 개발 담론보다 시민이 매일 마주하는 불편을 먼저 해결해야 한다는 것이 그의 정치 철학이다. 지난 13일 '뉴스피치 물음표'가 만난 김 후보는 자신을 "현실적이고 실용적인 사람"이라고 소개하며, 시민 삶의 효율을 높이는 정치를 하겠다고 밝혔다.

기업인 출신의 김 후보는 초등학교 운영위원장, 주민자치회 부회장, 자율방재단과 적십자활동, 동 체육회 활동, 아파트 동 대표 등을 맡으며 아래서부터 생활 정치를 다져왔다. 2015년 처가 이주를 계기로 세종을 접한 뒤, '아이 키우기 좋은 환경'에 매료되어 2019년 반곡동에 정착했다. 그는 지금도 두 자녀를 키우는 부모의 눈으로 세종의 장단점을 가장 가까이서 체감 중이다.

그가 정치에 도전한 이유는 단순하다. "좋은 일을 더 많이 하고 싶다"는 마음에서다. 원래 정치를 꿈꿨던 것은 아니지만, 주민들의 작은 민원이 행정 문턱 앞에서 오래 머무는 모습을 보며 "내가 직접 움직여야겠다"고 결심했다. 시민의 입장에서 행정의 비효율을 직접 겪었기에, 불편을 실용적으로 풀어내는 정치가 필요하다는 믿음도 단단해졌다.

김 후보가 꼽는 가장 시급한 과제는 시민이 당장 체감하는 생활 문제다. 반사경 설치, 교통 정체 완화, 스마트 신호체계 도입, 대각선 횡단보도 설치 같은 생활밀착형 정책이 대표적이다.

특히 그는 아이들 안전 문제를 중요하게 보고 있다. 아침마다 학교 주변에서 교통 봉사를 하며 등굣길을 직접 살펴온 만큼 사거리 횡단보도 체계 등 교통 문제를 절실하게 느끼고 있다. "안전은 백 번 잘해도 한 번의 실수가 큰 사고로 이어질 수 있다."

쓰레기 청소에 나선 김창연 후보.김창연 후보 캠프

'가족의 저녁이 행복한 세종'으로

그는 평소에도 거리 청소와 환경 정비, 반사경 청소 같은 봉사를 꾸준히 이어왔다고 설명했다.

김 후보는 세종의 미래상으로 '클린 도시'이자 '효율적인 도시'를 제시했다. 싱가포르처럼 도시 환경과 시민의식이 함께 성장하는 도시, 그리고 아이들에게 더 나은 환경과 성숙한 공동체 문화를 물려줄 수 있는 도시가 그가 꿈꾸는 세종이다.

그는 현재 세종시의 과제로 상가 공실과 교육 문제를 짚었다. 좋은 교육 환경을 갖추고도 사교육 문제 등으로 외부 지역으로 빠져나가는 수요가 적지 않은 만큼, 정주 여건과 지역 상권을 함께 살릴 정책이 시급하다고 진단했다.

이를 위한 차별화된 방안으로 그는 '학교 현장 경험'과 '친화력'을 꼽았다. 운영위원 활동을 통해 교육 현장을 가까이서 지켜봤고 주민들과 꾸준히 관계를 맺어온 만큼 현장의 목소리를 빠르게 정책으로 연결할 자신이 있다. 주요 공약으로는 ▲국책연구단지 인근 어린이도서관 조기 추진, ▲법원·검찰청 조기 건립, ▲공공기관 유치, ▲특화 둘레길 조성 등을 제시했다. 여기에 SNS와 영상 콘텐츠를 활용해 세종만의 차별화된 매력을 시민에게 효과적으로 알리겠다는 구상도 내놨다.

의회 건물 안에만 머무는 정치가 아니라 지역구 안으로 직접 걸어 들어가겠다며 '주민 소통형 시의원 민원사무실' 설치 구상을 밝혔다. 주민과 수시로 만나 현장의 언어를 듣고, 생활 불편을 신속히 행정에 연결하겠다는 뜻이다.

인터뷰를 마치며 김 후보는 자신을 설명하는 단어로 "책임과 성실"을 꼽았다. 보여주기식이 아닌 꾸준한 행동으로 증명하겠다는 다짐, 그리고 "저녁이 더 행복한 감성적인 도시"를 만들고 싶다는 소망은 그가 내세우는 메시지다. 반곡동의 생활 현장에서 시작된 그의 실용 정치가 시민들에게 어떤 응답을 얻을지 주목된다.

[대담·글 정리: 박인숙 전문기자, 이유미 기자]

뉴스피치 물음표로 만난 김창연 후보가 선거 사무실 앞에서 환하게 웃고 있다.뉴스피치 김이연심 기자
덧붙이는 글 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.
#세종시 #세종시의회 #반곡동 #김창연 #뉴스피치

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