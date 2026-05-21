▲
지난 13일 ‘뉴스피치 물음표’가 만난 김창연 세종시의원 후보뉴스피치 김이연심 기자
세종시 반곡동에서 살고 있는 김창연 후보(더불어민주당)가 생활정치를 전면에 내세우며 시의회 도전에 나섰다. 거창한 개발 담론보다 시민이 매일 마주하는 불편을 먼저 해결해야 한다는 것이 그의 정치 철학이다. 지난 13일 '뉴스피치 물음표'가 만난 김 후보는 자신을 "현실적이고 실용적인 사람"이라고 소개하며, 시민 삶의 효율을 높이는 정치를 하겠다고 밝혔다.
기업인 출신의 김 후보는 초등학교 운영위원장, 주민자치회 부회장, 자율방재단과 적십자활동, 동 체육회 활동, 아파트 동 대표 등을 맡으며 아래서부터 생활 정치를 다져왔다. 2015년 처가 이주를 계기로 세종을 접한 뒤, '아이 키우기 좋은 환경'에 매료되어 2019년 반곡동에 정착했다. 그는 지금도 두 자녀를 키우는 부모의 눈으로 세종의 장단점을 가장 가까이서 체감 중이다.
그가 정치에 도전한 이유는 단순하다. "좋은 일을 더 많이 하고 싶다"는 마음에서다. 원래 정치를 꿈꿨던 것은 아니지만, 주민들의 작은 민원이 행정 문턱 앞에서 오래 머무는 모습을 보며 "내가 직접 움직여야겠다"고 결심했다. 시민의 입장에서 행정의 비효율을 직접 겪었기에, 불편을 실용적으로 풀어내는 정치가 필요하다는 믿음도 단단해졌다.
김 후보가 꼽는 가장 시급한 과제는 시민이 당장 체감하는 생활 문제다. 반사경 설치, 교통 정체 완화, 스마트 신호체계 도입, 대각선 횡단보도 설치 같은 생활밀착형 정책이 대표적이다.
특히 그는 아이들 안전 문제를 중요하게 보고 있다. 아침마다 학교 주변에서 교통 봉사를 하며 등굣길을 직접 살펴온 만큼 사거리 횡단보도 체계 등 교통 문제를 절실하게 느끼고 있다. "안전은 백 번 잘해도 한 번의 실수가 큰 사고로 이어질 수 있다."