가디언

18일 <가디언>은 "민주화 시위대 학살을 연상시키는 광고로 경질된 스타벅스 코리아 대표"라는 기사를 올렸다.외신이 광주와 박종철까지 거슬러 올라간 데에는 이유가 있었다. 문제의 말들은 빈 공간에 떨어진 것이 아니었다. 한국 사회 안에는 5·18을 조롱거리로 낮춰온 혐오의 말버릇이 오래 남아 있었다. 폭동이라는 말, 북한군 개입설, 유공자 특혜라는 말들이 이름을 바꿔가며 떠돌았다. 그 말들은 역사를 따지는 언어가 아니었다. 희생자의 기억을 의심하게 만들고, 국가폭력의 책임을 흐리게 만들며, 고통을 조롱 가능한 소재로 낮추는 말들이었다.극우는 민주주의의 기억을 정면으로 이기기 어렵다. 그래서 그 기억의 품격을 먼저 떨어뜨린다. 학살을 폭동으로, 희생자를 특혜집단으로, 고통을 농담거리로 바꾸는 방식이다. 기억이 조롱거리로 낮아지는 순간, 국가폭력의 책임도 흐려지고 권위주의의 언어는 다시 숨 쉴 틈을 얻는다.품격을 떨어뜨리는 데 성공하면, 다음 단계는 쉬워진다. 존엄한 기억은 위선으로 몰리고, 증언은 거짓말로 의심받으며, 애도는 특권의 요구처럼 왜곡된다. 극우의 조롱은 바로 이 지점을 노린다. 민주주의의 기억을 자신들이 다룰 수 있는 낮은 수준으로 끌어내린 뒤, 다시 공격 가능한 대상으로 만드는 것이다.그런 말버릇 위에서 '탱크 데이'와 '탁'은 단순한 홍보 문구로 들릴 수 없었다. 사람들은 말의 겉모양보다, 그것이 기대고 있는 오래된 조롱의 방식을 먼저 알아봤다. 이번 반응이 빠르게 번진 이유도 거기에 있다.그 문구는 민주주의에 대한 존중의 언어가 아니었다. 5월 18일의 탱크와 1987년의 '탁'을 판촉의 장식처럼 다루는 순간, 그것은 모욕으로 읽힐 수밖에 없는 말이 되었다. 외신이 따라간 것도 바로 그 지점이었다. 왜 이 말이 한국 사회를 찔렀는지 설명하려다 보니, 그들이 도착한 곳이 광주였고 1987년의 조사실이었다.조롱이 어떤 상처를 밟고 지나갔는지 설명하는 과정에서 역사는 다시 불려 나왔다. 세계 독자에게 '탱크'와 '탁'이 왜 장난으로 들릴 수 없는지 말하려면 그 뒤의 국가폭력과 민주화의 기억을 피할 수 없기 때문이다.