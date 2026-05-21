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지난 17일~18일 사이 <국제신문>과 리얼미터가 부산지역 만18세 이상 성인 남녀 1004명을 대상으로 부산시장 선거 여론조사결과. 전 후보와 박 후보는 각각 46.0%, 40.4%를 받아 접전 상황이었다. 유·무선응답 ARS(무선 80%, 유선 20%)로 진행했고, 응답률 4.7%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트(P)이다. 자세한 내용은 중앙여론조사심의위 누리집 참조.김보성
6.3 부산시장 선거운동이 시작 첫날인 21일, 전재수 더불어민주당 후보와 박형준 국민의힘 후보가 오차범위 안에서 대결하고 있다는 있다는 지역 일간지 여론조사 결과가 공표됐다. 전 후보가 앞서고 박 후보가 추격하는 다른 조사와는 딴판인데, <국제신문>은 "선거일이 다가오면서 보수 지지층 결집이 이뤄졌다"라고 분석했다.
전재수, 박형준 오차범위 안에서 치열하게 경합
이날 <국제신문>은 지난 17~18일 리얼미터에 의뢰한 여론조사 결과 분석 기사를 지면 1면에 배치했다. 부산 성인 유권자 1004명을 대상으로 한 지지율 결과를 보면, 전 후보와 박 후보는 각각 46.0%, 40.4%를 받아 우열을 가리기 힘든 상황이었다. 이외 개혁신당 정이한 후보는 2.3%, 부동층(없음과 잘 모름)은 11.3%로 나타났다.
당선가능성에서도 전 후보(47.2%)와 박 후보(43.3%)는 지지율이 팽팽했고, 정당지지도 역시 민주당 39.4%, 국민의힘 37.9%로 접전을 펼쳤다. 개혁신당(3.3%), 조국혁신당(2.7%) 등 소수 정당은 모두 한 자릿수로 집계됐다. 무당층은 9.9%이다.
이번 선거의 성격을 규정하는 '국정안정론'과 '국정견제론' 질문을 두고선 응답자들의 대답은 42.8%, 44.0%로 뚜렷하게 갈렸다. 이는 선거구도가 어느 한쪽에 일방적이지 않다는 의미이다. <국제신문>은 해당 조사에서 부산의 고령인구 비중을 감안해야 한다는 지적을 받아들여 유무선 8 대 2 방식을 사용했다고 강조했다.
이런 이유로 <국제신문>·리얼미터 수치는 같은 날 중앙 일간지·방송의 여론조사 결과와는 차이를 보인다. 중앙일보·케이스탯리서치는 17일~19일 3일 동안 민심을 파악했는데, 전 후보는 42%, 박 후보는 35%의 지지율을 기록했다. 그런데 당선 가능성 항목에선 전 후보가 47%, 박 후보가 32%로 격차가 커졌다. 반면 국정 안정론과 정부 견제론은 46%대 43%로 서로 의견이 팽팽했다.
채널A가 리서치앤리서치와 한 여론조사도 비슷하다. 전 후보와 박 후보는 각각 47.3%, 32.8%를 얻어 격차는 14.5%P였다. 부산지역 정당 지지도는 민주당 39.9%, 국민의힘 32.2%로 파악했다. 해당 보도에서 채널A는 오히려 "전 후보가 보수층으로부터 적지 않은 지지를 받고 있다"라며 전혀 다른 분석을 내놨다.
두 조사의 특징은 <국제신문>·리얼미터와 달리 모두 무선 전화면접 100% 방식이란 점이다. 일반적으로 조사원이 직접 묻는 전화면접보다 버튼을 누르는 ARS에 정치 고관여층이 더 반응하고, 유선전화 비율을 추가하면 보수층 의견이 과표집 된단 지적이 있다. 하지만 <국제신문>은 의도적 배치라는 입장이다. 실제 국민의힘 역시 자체 조사에서 일부러 유무선 혼합 방식을 택하기도 한다.
이번 기사에서 인용한 여론조사의 정보는 다음과 같다. 자세한 내용은 해당 언론사 보도나 중앙여론조사심의위 누리집을 참조하면 된다.
1. <국제신문>·리얼미터 조사
- 조사지역 : 부산광역시
- 조사기간 : 2026년 5월 17일~18일(이틀간)
- 조사대상 : 부산광역시 거주 만 18세 이상 1004명
- 조사방법 : 통신3사 제공 무선가상번호 통한 유·무선응답 ARS(무선 80%, 유선 20%)
- 응답률 : 4.7%
- 표본오차 : 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트(P)
2. 채널A·리서치앤리서치 조사
- 조사지역 : 부산광역시
- 조사기간 : 2026년 5월 17일~19일(3일간)
- 조사대상 : 부산광역시 거주 만 18세 이상 802명
- 조사방법 : 통신3사 제공 무선가상번호 통한 전화면접(100%)
- 응답률 : 12.3%
- 표본오차 : 95% 신뢰수준에서 ±3.5%포인트(P)
3. <중앙일보>·케이스탯리서치 조사
- 조사지역 : 부산광역시
- 조사기간 : 2026년 5월 17일~19일(3일간)
- 조사대상 : 부산광역시 거주 만 18세 이상 804명
- 조사방법 : 통신3사 제공 무선가상번호 통한 전화면접(100%)
- 응답률 : 19.7%
- 표본오차 : 95% 신뢰수준에서 ±3.5%포인트(P)
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