김보성

1. <국제신문>·리얼미터 조사

- 조사지역 : 부산광역시

- 조사기간 : 2026년 5월 17일~18일(이틀간)

- 조사대상 : 부산광역시 거주 만 18세 이상 1004명

- 조사방법 : 통신3사 제공 무선가상번호 통한 유·무선응답 ARS(무선 80%, 유선 20%)

- 응답률 : 4.7%

- 표본오차 : 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트(P)

2. 채널A·리서치앤리서치 조사

- 조사지역 : 부산광역시

- 조사기간 : 2026년 5월 17일~19일(3일간)

- 조사대상 : 부산광역시 거주 만 18세 이상 802명

- 조사방법 : 통신3사 제공 무선가상번호 통한 전화면접(100%)

- 응답률 : 12.3%

- 표본오차 : 95% 신뢰수준에서 ±3.5%포인트(P)

3. <중앙일보>·케이스탯리서치 조사

- 조사지역 : 부산광역시

- 조사기간 : 2026년 5월 17일~19일(3일간)

- 조사대상 : 부산광역시 거주 만 18세 이상 804명

- 조사방법 : 통신3사 제공 무선가상번호 통한 전화면접(100%)

- 응답률 : 19.7%

- 표본오차 : 95% 신뢰수준에서 ±3.5%포인트(P)

지난 17일~18일 사이 <국제신문>과 리얼미터가 부산지역 만18세 이상 성인 남녀 1004명을 대상으로 부산시장 선거 여론조사결과. 전 후보와 박 후보는 각각 46.0%, 40.4%를 받아 접전 상황이었다. 유·무선응답 ARS(무선 80%, 유선 20%)로 진행했고, 응답률 4.7%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트(P)이다. 자세한 내용은 중앙여론조사심의위 누리집 참조.6.3 부산시장 선거운동이 시작 첫날인 21일, 전재수 더불어민주당 후보와 박형준 국민의힘 후보가 오차범위 안에서 대결하고 있다는 있다는 지역 일간지 여론조사 결과가 공표됐다. 전 후보가 앞서고 박 후보가 추격하는 다른 조사와는 딴판인데, <국제신문>은 "선거일이 다가오면서 보수 지지층 결집이 이뤄졌다"라고 분석했다.이날 <국제신문>은 지난 17~18일 리얼미터에 의뢰한 여론조사 결과 분석 기사를 지면 1면에 배치했다. 부산 성인 유권자 1004명을 대상으로 한 지지율 결과를 보면, 전 후보와 박 후보는 각각 46.0%, 40.4%를 받아 우열을 가리기 힘든 상황이었다. 이외 개혁신당 정이한 후보는 2.3%, 부동층(없음과 잘 모름)은 11.3%로 나타났다.당선가능성에서도 전 후보(47.2%)와 박 후보(43.3%)는 지지율이 팽팽했고, 정당지지도 역시 민주당 39.4%, 국민의힘 37.9%로 접전을 펼쳤다. 개혁신당(3.3%), 조국혁신당(2.7%) 등 소수 정당은 모두 한 자릿수로 집계됐다. 무당층은 9.9%이다.이번 선거의 성격을 규정하는 '국정안정론'과 '국정견제론' 질문을 두고선 응답자들의 대답은 42.8%, 44.0%로 뚜렷하게 갈렸다. 이는 선거구도가 어느 한쪽에 일방적이지 않다는 의미이다. <국제신문>은 해당 조사에서 부산의 고령인구 비중을 감안해야 한다는 지적을 받아들여 유무선 8 대 2 방식을 사용했다고 강조했다.이런 이유로 <국제신문>·리얼미터 수치는 같은 날 중앙 일간지·방송의 여론조사 결과와는 차이를 보인다. 중앙일보·케이스탯리서치는 17일~19일 3일 동안 민심을 파악했는데, 전 후보는 42%, 박 후보는 35%의 지지율을 기록했다. 그런데 당선 가능성 항목에선 전 후보가 47%, 박 후보가 32%로 격차가 커졌다. 반면 국정 안정론과 정부 견제론은 46%대 43%로 서로 의견이 팽팽했다.채널A가 리서치앤리서치와 한 여론조사도 비슷하다. 전 후보와 박 후보는 각각 47.3%, 32.8%를 얻어 격차는 14.5%P였다. 부산지역 정당 지지도는 민주당 39.9%, 국민의힘 32.2%로 파악했다. 해당 보도에서 채널A는 오히려 "전 후보가 보수층으로부터 적지 않은 지지를 받고 있다"라며 전혀 다른 분석을 내놨다.두 조사의 특징은 <국제신문>·리얼미터와 달리 모두 무선 전화면접 100% 방식이란 점이다. 일반적으로 조사원이 직접 묻는 전화면접보다 버튼을 누르는 ARS에 정치 고관여층이 더 반응하고, 유선전화 비율을 추가하면 보수층 의견이 과표집 된단 지적이 있다. 하지만 <국제신문>은 의도적 배치라는 입장이다. 실제 국민의힘 역시 자체 조사에서 일부러 유무선 혼합 방식을 택하기도 한다.이번 기사에서 인용한 여론조사의 정보는 다음과 같다. 자세한 내용은 해당 언론사 보도나 중앙여론조사심의위 누리집을 참조하면 된다.