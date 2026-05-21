21일 오전, 강원 동해시 천곡동 로터리 일대에서 제9회 전국동시지방선거 공식 13일간의 선거운동이 시작됐다. 이날 오전 7시 30분 전부터 각 정당과 후보 진영은 확성기를 통해 선거 로고송과 유세 방송을 송출하며 출근길 시민들을 대상으로 치열한 표심 잡기에 나섰다. 비 내리는 이른 아침, 천곡동 로터리에 울려 퍼진 첫 선거송은 동해시 지방선거 레이스의 시작을 알리는 신호탄이었다. 이번 동해시장 선거에는 더불어민주당 이정학 후보, 국민의힘 김기하 후보, 개혁신당 김홍수 후보가 출마해 3파전 구도를 형성했다. 각 후보 캠프는 이날 시장 후보를 중심으로 도의원·시의원 후보들과 함께 거리 인사에 나섰으며, 지역출신 강염삼 교육감 선거 출마 후보 측 관계자들도 현장에 합류해 지지를 호소했다. 비가 내리는 궂은 날씨 속에서도 선거운동원들은 로터리 주변과 횡단보도에 배치돼 출근길 차량과 시민들을 향해 연신 고개를 숙였다. 일부 후보 진영은 신나는 율동과 로고송을 활용해 집중 유세를 펼쳤고, 다른 후보 진영은 시민들과 직접 악수를 나누며 민생 안정과 지역경제 회복을 강조했다. 특히 천곡동 로터리는 동해시 중심 상권과 행정·주거 기능이 집중된 요충지인 만큼, 선거운동 첫날부터 각 후보 진영의 기 싸움의 상징이 됐다. 한편, 이번 지방선거는 동해시장 선거를 비롯해 광역·기초의원, 교육감 선거가 동시에 치러진다. 주요 쟁점으로는 지역경제 활성화와 인구 감소 대응, 관광도시 전략, 청년정책, 생활SOC 확대 등이 꼽힌다. 공식 선거운동 기간은 이날부터 오는 6월 2일까지 13일간 진행되며, 사전 투표는 5월 29일~30일, 본 투표는 6월 3일에 실시된다. ▲더불어민주당 동해시장 이정학 후보더불어민주당 이정학 후보 캠프 운동원들이 지지 호소 준비를 하고 있다.조연섭 ▲국민의힘 동해시장 김기하 후보국민의힘 동해시장 김기하 후보 캠프 운동원들이 유세를 준비하고 있다.조연섭 덧붙이는 글 이 기사는 브런치에도 실립니다. #지방선거 #동해시장 #선거유세시작 #천곡로터리 구독하기 6.3 지방선거 이전글 침체된 지역경제 활성화와 일자리 창출 해법은? 다음글 지방선거 후보자들이 스타벅스 앞에서 1인 시위... 이 정당은 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 조연섭 (tbntv) 내방 구독하기 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원 댓글 보기 응원글 보기 응원글 보기 독자의견 응원글 더보기 응원하기 더보기닫기 독자의견 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차1741 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 침체된 지역경제 활성화와 일자리 창출 해법은? 지방선거 후보자들이 스타벅스 앞에서 1인 시위... 이 정당은 다음글 이용약관 개인정보처리방침 청소년보호정책 Copyright © OhmyNews 맨위로 다크