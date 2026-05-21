SNS 갈무리

공식선거운동 첫날 여야가 출정식을 열고 본격적인 선거운동에 돌입했다.공식선거운동 첫날인 21일, 여야가 출정식을 열고 본격적인 선거 운동에 돌입했다.맹정호 더불어민주당 서산시장 후보는 이날 약한 비가 내리는 가운데 시내 일원에서 첫 선거운동을 시작했다.맹 후보는 "이번 선거는 맹정호 개인의 선거가 아니라 시민의 선거이자 서산의 미래가 걸린 선거"라며 "다시 뛰는 서산을 만들고 서산의 미래를 대전환하겠다"고 강조했다.이완섭 국민의힘 서산시장 후보도 거리 유세에 나서는 한편 이날 오전 10시 충남 아산에서 열린 김태흠 충남도지사 후보 출정식에 참석하며 세 결집에 나섰다.이 후보는 공식 선거운동 하루 전인 20일 밤 자신의 SNS를 통해 "이제 본격적인 선거의 막이 오른다"며 "모두가 하나 된 원팀으로 더욱 분명한 서산의 미래를 향해 힘차게 출격하겠다"고 밝혔다.유관곤 개혁신당 후보 역시 이날 오전 롯데마트 사거리에서 시민들에게 출근길 인사를 하며 지지를 호소했다.유 후보는 "시설 중심 행정을 넘어 시민의 실제 삶을 바꾸는 정책으로 서산의 내일을 준비하겠다"며 "오직 서산의 변화를 바라는 시민만 믿고 끝까지 완주하겠다"고 말했다.이날 오후 더불어민주당과 국민의힘은 각각 서산 동부전통시장 앞에서 후보자와 당원, 지지자들이 참석한 가운데 합동 출정식을 열고 지방선거 승리를 다짐했다.개혁신당은 오는 22일 이준석 대표가 참석한 가운데 별도 출정식을 진행할 예정이다. 이 대표의 서산 방문은 지난 17일 유 후보 선거사무소 개소식 이후 5일 만이다.한편 서산에서는 이번 6·3 지방선거를 통해 시장 1명과 시의원 14명(지역구 12명·비례대표 2명), 도의원 3명 등 총 18명을 선출한다. 이번 선거에 출마한 서산지역 후보자는 모두 38명이다.