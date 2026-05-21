노동당 제공

오는 6·3 지방선거 노동당 지방선거 후보들이 최근 5·18 민주화운동을 조롱하는 마케팅 논란을 일으킨 스타벅스 코리아를 규탄하며 전국적인 동시다발 1인 시위에 나섰다. 노동당은 이번 사태를 직원 한 명의 일탈이 아닌 우리 사회에 만연한 역사 왜곡과 혐오 정치의 결과물로 규정하고 정치권의 책임 있는 태도 변화를 촉구했다.오는 6·3 지방선거 노동당 지방선거 후보들이 최근 5·18 민주화운동을 조롱하는 마케팅 논란을 일으킨 스타벅스 코리아를 규탄하며 전국적인 동시다발 1인 시위에 나섰다. 노동당은 이번 사태를 직원 한 명의 일탈이 아닌 우리 사회에 만연한 역사 왜곡과 혐오 정치의 결과물로 규정하고 정치권의 책임 있는 태도 변화를 촉구했다.노동당은 지난 20일 하루 동안 전국 각지의 스타벅스 매장에서 후보 9명 전원이 참여하는 규탄 행동을 전개했다고 밝혔다. 이번 행동은 스타벅스 코리아가 5·18 광주민중항쟁 46주년 당일인 지난 18일, 과거 계엄군의 진압 방식과 박종철 열사의 고문치사 사건을 연상시키는 문구를 마케팅 이벤트에 사용해 사회적 공분을 일으킨 데 따른 것이다.스타벅스 코리아는 논란이 확산되자 사과문을 발표하고 담당자에 대한 인사 조치를 단행했으나, 노동당 측은 이것이 경영진의 기조와 무관하지 않다고 지적했다. 특히 스타벅스 코리아의 최고경영자인 정용진 신세계그룹 회장이 과거 세월호 참사를 조롱하는 듯한 발언이나 '멸공' 챌린지 등으로 여러 차례 극우적 성향을 드러내며 구설에 올랐던 점을 상기시키며, 이번 사태가 예견된 참사였다고 주장했다.이날 1인 시위는 서울, 인천, 부산, 울산, 파주, 창원, 전주 등 전국 주요 도시의 스타벅스 매장 앞에서 정오부터 저녁 시간대까지 이어졌다. 서울 강북구청장에 출마한 윤정현 후보는 미아역점 앞에서, 인천시의원에 출마한 정성용 후보와 최효 후보는 각각 아라역점과 서울 을지로2가점 앞에서 피켓을 들었다.이장우 울산동구청장 후보 역시 울산대학교병원점 앞에서 시위를 이어갔으며, 파주의 소경준 후보, 부산의 김상희 후보, 창원의 안혜린 후보, 전주의 임소희 후보 등도 각 지역 매장 앞에서 시민들에게 스타벅스의 반인륜적 마케팅을 규탄하고 민주주의 가치 수호를 호소했다.