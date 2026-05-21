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26.05.21 10:23최종 업데이트 26.05.21 10:23
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오는 6·3 지방선거 노동당 지방선거 후보들이 최근 5·18 민주화운동을 조롱하는 마케팅 논란을 일으킨 스타벅스 코리아를 규탄하며 전국적인 동시다발 1인 시위에 나섰다. 노동당은 이번 사태를 직원 한 명의 일탈이 아닌 우리 사회에 만연한 역사 왜곡과 혐오 정치의 결과물로 규정하고 정치권의 책임 있는 태도 변화를 촉구했다.노동당 제공

오는 6·3 지방선거 노동당 지방선거 후보들이 최근 5·18 민주화운동을 조롱하는 마케팅 논란을 일으킨 스타벅스 코리아를 규탄하며 전국적인 동시다발 1인 시위에 나섰다. 노동당은 이번 사태를 직원 한 명의 일탈이 아닌 우리 사회에 만연한 역사 왜곡과 혐오 정치의 결과물로 규정하고 정치권의 책임 있는 태도 변화를 촉구했다.

서울부터 부산까지... 노동당 출마자들, 5·18 조롱 규탄하는 1인 시위 전개

노동당은 지난 20일 하루 동안 전국 각지의 스타벅스 매장에서 후보 9명 전원이 참여하는 규탄 행동을 전개했다고 밝혔다. 이번 행동은 스타벅스 코리아가 5·18 광주민중항쟁 46주년 당일인 지난 18일, 과거 계엄군의 진압 방식과 박종철 열사의 고문치사 사건을 연상시키는 문구를 마케팅 이벤트에 사용해 사회적 공분을 일으킨 데 따른 것이다.

스타벅스 코리아는 논란이 확산되자 사과문을 발표하고 담당자에 대한 인사 조치를 단행했으나, 노동당 측은 이것이 경영진의 기조와 무관하지 않다고 지적했다. 특히 스타벅스 코리아의 최고경영자인 정용진 신세계그룹 회장이 과거 세월호 참사를 조롱하는 듯한 발언이나 '멸공' 챌린지 등으로 여러 차례 극우적 성향을 드러내며 구설에 올랐던 점을 상기시키며, 이번 사태가 예견된 참사였다고 주장했다.

이날 1인 시위는 서울, 인천, 부산, 울산, 파주, 창원, 전주 등 전국 주요 도시의 스타벅스 매장 앞에서 정오부터 저녁 시간대까지 이어졌다. 서울 강북구청장에 출마한 윤정현 후보는 미아역점 앞에서, 인천시의원에 출마한 정성용 후보와 최효 후보는 각각 아라역점과 서울 을지로2가점 앞에서 피켓을 들었다.

이장우 울산동구청장 후보 역시 울산대학교병원점 앞에서 시위를 이어갔으며, 파주의 소경준 후보, 부산의 김상희 후보, 창원의 안혜린 후보, 전주의 임소희 후보 등도 각 지역 매장 앞에서 시민들에게 스타벅스의 반인륜적 마케팅을 규탄하고 민주주의 가치 수호를 호소했다.

스타벅스 대신 국힘 충북도당 앞에 선 후보자 "정치권 극우적 조롱, 민주주의 기본 흔들어"

반면 충북 지역에서는 스타벅스 매장이 아닌 정당 당사 앞이 규탄의 무대가 되어 눈길을 끌었다. 청주시의원에 출마한 유진영 후보는 오후 2시 국민의힘 충북도당사 앞을 찾아 피케팅을 진행했다. 유진영 후보는 스타벅스 대신 보수 정당의 도당사를 시위 장소로 선택한 이유에 대해 정치권의 책임이 막중함을 강조했다.유진영 후보 제공

반면 충북 지역에서는 스타벅스 매장이 아닌 정당 당사 앞이 규탄의 무대가 되어 눈길을 끌었다. 청주시의원에 출마한 유진영 후보(청주시 마선거구)는 오후 2시 국민의힘 충북도당사 앞을 찾아 피케팅을 진행했다. 유진영 후보는 스타벅스 대신 국민의힘 충북도당사를 시위 장소로 선택한 이유에 대해 정치권의 책임이 막중함을 강조했다.

유 후보는 "전국 스타벅스 앞에서 추보자들이 1인 시위를 동시다발로 진행하자는 얘기를 접하고 충북에서는 국민의힘 충북도당사 앞에서 피케팅을 진행해야겠다고 마음을 먹었다"면서 "국민의힘 충북도당이 SNS에서 스타벅스에서 5·18 민주항쟁을 조롱하는 이벤트를 옹호하는 모습을 보고 같은 지역의 정치인으로서 정말 분노스러웠다"고 말했다.

이어 "특히 정치권이 이런 극우적 조롱과 역사 왜곡에 편승하거나 부추기는 것은 민주주의의 기본을 흔드는 일이라고 생각한다"며 "국민의힘 충북도당은 게시물을 삭제하고 사과했지만, 삭제와 사과문 한 장으로 끝낼 일이 아니다"라면서 철저한 반성과 진심 어린 사과를 촉구했다.

노동당 "여성·성소수자·장애인 등 사회적 약자들 향한 혐오와 차별이 축적된 결과"

끝으로 노동당은 이번 동시다발 규탄 행동을 시작으로 21일부터 시작되는 본선거 기간 동안 인권과 민주주의의 가치를 전면에 내걸고 선거 운동에 임하겠다고 선언했다. 혐오와 역사 왜곡에 침묵하지 않고 대안 정당으로서 책임을 다하겠다는 노동당 후보들의 이번 행보가 다가오는 지방선거 표심에 어떤 영향을 미칠지 귀추가 주목된다.노동당 제공

노동당은 "이번 사태는 차별·혐오와 역사왜곡, 극우세력의 성장이라는 사회적 조건이 그대로 드러난 사건이다. 다시는 이런 일이 발생하지 않기 위해서는 정치의 역할이 중요하다"면서 노동자, 여성, 장애인, 성소수자, 이주민 등 우리 사회의 약자들을 향한 혐오와 차별이 오랜 시간 축적되어 폭발한 결과물이라고 진단했다.

끝으로 노동당은 이번 동시다발 규탄 행동을 시작으로 21일부터 시작되는 본선거 기간 동안 인권과 민주주의의 가치를 전면에 내걸고 선거 운동에 임하겠다고 선언했다.
#스타벅스 #극우 #노동당 #유진영 #1인시위

6.3 지방선거
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