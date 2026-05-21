이진민

"가진 게 없다고, 자산이 없다고 서울에서 밀려나고 쫓겨나면 안 됩니다. 누구든, 어떠한 차이를 가졌든 밀려나거나 쫓겨나지 않는 도시, 버티는 것 자체가 어려운 서울이 되지 않도록 하겠습니다. 누구나 자신이 살았던 곳에서 충분히 살아갈 수 있는 도시를 만들겠습니다."

권영국 정의당 서울시장 후보가 21일 자정 서울시 구로구 일대에서 첫 선거운동 유세를 진행했다.새벽 3시 20분, 권 후보는 두 번째 유세 일정에 나섰다. 고 노회찬 전 원내대표가 언급한 6411번 버스를 탑승하기 위해서였다. 그는 버스 정류장으로 향하며 "우리 사회에 보이지 않는 곳에서 일하며 투명 인간처럼 대우받았던 노동자들의 목소리를 가장 가까이에서 들어야 한다"며 "정치가 나아가야 할 방향을 보여주는 버스이기 때문에 탑승하러 간다"고 전했다.권 후보는 버스 정류장으로 향하며 투표가 13일 앞으로 다가온 지방선거 일정을 돌아봤다. 그는 "지난 대선도, 이번 선거도 내란 청산이 핵심 의제였다"며 "진정한 내란 청산을 이루려면 단순한 정권 교체를 넘어 사회의 양극화와 불평등을 어떻게 해결할 것인지까지 함께 고민해야 한다"고 강조했다. 이어 "서울시장 후보로서 일한 만큼의 소득으로 살아갈 수 있는 도시, 다른 지역과 공생할 수 있는 서울을 만들고 싶다"고도 했다.정류장에 도착한 권 후보는 새벽 버스를 기다리는 노동자들에게 인사를 건넸다. 최아무개(75, 여)씨는 권 후보와 이야기를 나누며 "이 시간에는 새벽부터 일하는 노동자들이 주로 버스를 기다린다"며 "청소나 공사장에 나가는 사람들이 많다"고 말했다. 이어 "나도, 내 자녀들도 먹고 살기 힘든 세상"이라며 "권 후보가 '없는 사람들'을 위한 정치를 하길 바란다"고 당부했다.최씨는 6411번 버스를 기다리는 권 후보에게 "6411번 버스 노선이 부족해 8641 버스가 추가 운행하는 것으로 안다"고 귀띔했다. 오전 3시 47분경, 권 후보는 최씨와 함께 8641번 버스에 탑승했다. 그는 마주친 승객마다 "어디로 일하러 가세요", "어떤 일을 하세요"라고 인사를 건넸다.새벽 시간 노동자들에게 안부를 묻던 권영국은 서울시장 후보로서 서울 시민들에게 어떤 인사를 건네고 싶을까. 그는 <오마이뉴스>의 마지막 질문에 이렇게 답했다.