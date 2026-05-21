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26.05.21 08:08최종 업데이트 26.05.21 08:58
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권영국 정의당 서울시장 후보가 21일 자정 서울시 구로구 일대에서 첫 선거운동 유세를 진행했다.이진민

"후보님 여기요! 빨리요! 빨리 달리세요!"

6·3 지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 새벽 0시 37분, 권영국 정의당 서울시장 후보가 황급히 유세 차량에서 내렸다. 그리고 달렸다. 청소차에서 금방 내린 노동자들을 만나기 위해서였다. 권 후보는 첫 일정을 서울의 하루를 여는 노동자들을 향한 뜀박질로 시작했다.

지난해 대선에 출마했던 권 후보는 이번에 서울시장 선거에 나섰다. 거대 양당 사이에서 쉽지 않은 싸움을 이어가고 있지만, '함께 사는 서울'을 만들겠다는 목표만은 여전하다. 전날인 20일 오후 11시 36분, 첫 유세를 앞둔 그의 표정은 담담했다. 그는 "도시의 새벽을 여는 노동자분들을 중심으로 선거운동을 시작하고 싶다"며 "처음에는 청소 노동자들을 만날 계획"이라고 말했다.

권영국 정의당 서울시장 후보가 21일 자정 서울시 구로구 일대에서 첫 선거운동 유세를 진행했다.이진민

권 후보는 차량으로 이동하는 중에도 휴대전화로 뉴스 기사를 훑었다. "기자님 혹시 이번에 이 사안 취재하셨나요?" 그는 여러 기사를 들여다보며 캠프 관계자들과 기자에게 질문을 던졌다. 어떤 사회 현안이 주목받고 있는지, 선거 유세 일정은 어떻게 조율할지를 고민하다 보니 어느새 첫 유세 현장에 도착했다. 그곳은 구로디지털단지역 인근이었다. 하지만 현장은 그의 예상과 달랐다.

실패한 첫 일정… 해결책은 당사 주차장에?

권 후보는 이곳에서 환경미화 노동자들을 만나 인사를 나눌 예정이었다. 그러나 약속했던 노동자들로부터 "만나기 어려울 것 같다"는 연락이 왔다. 유세 일정을 조율한 진기영 정의당 노동선대본부장은 "노동자들을 고용한 위탁업체 측에서 압박이 있었던 것으로 보인다"며 "계약 갱신 형태로 일하는 구조라서 노동자들이 후보와의 만남에 부담을 느낀 것 같다"고 설명했다.

권 후보는 현장에서 30분가량 이들을 기다렸지만, 끝내 만나지 못했다. 다시 당사로 돌아가는 길에 그는 "자연스럽게 청소 시간에 맞춰 인사드리고 싶었을 뿐"이라며 "그분들의 애로사항이나 이야기를 듣고 싶었는데 후보와의 만남 자체를 경계하게 되는 상황이 안타깝다"고 말했다.

당사 사무실 인근에 도착했을 때 이은주 정의당 정무실장이 황급히 한 방향을 가리켰다. "저기 청소 노동자분들 아니세요?" 당사 건물 쓰레기를 수거하러 온 청소차에서 노동자들이 막 내리던 참이었다. 이 실장은 먼저 유세 차량에서 내려서 뛰어갔다. 권 후보를 향해 "빨리 오시라"고 손짓했다. 권 후보도 금세 차량에서 내려 노동자들을 향해 달려갔다. 종량제 봉투를 정리하던 노동자들이 그를 쳐다봤다.

권영국 정의당 서울시장 후보가 21일 자정 서울시 구로구 일대에서 첫 선거운동 유세를 진행했다.이진민
권영국 정의당 서울시장 후보가 21일 자정 서울시 구로구 일대에서 첫 선거운동 유세를 진행했다.이진민

권 후보는 노동자들과 악수하며 "가장 먼저 일어나서 일하시는 분들을 만나고 싶었다"고 말했다. 이어 "언제부터 청소를 시작하시냐", "보통 몇 시간이나 걸리냐"며 질문을 이어갔다. 그는 직접 쓰레기봉투를 청소차 안에 넣기도 했다. 분주히 쓰레기를 실은 청소차가 현장을 빠져나가려고 하자 권 후보는 차량을 향해 손짓하며 인사했다. 노동자들도 함께 손을 흔들었다.

권 후보는 첫 일정을 마친 뒤 "그간 청소 노동이 도시의 시작을 연다고 생각했다"며 "전날 남아 있는 것들을 치우면서 하루가 시작되지 않는가. 그래서 꼭 이들을 만나고 싶었다"고 털어놨다. 갑작스러운 달리기가 힘들지 않았냐는 질문에는 "이 정도는 힘들지 않다"고 답했다. 그는 선거 홍보 현수막 앞에서 달리는 자세를 취하기도 했다.

노회찬의 버스를 탑니다

권영국 정의당 서울시장 후보가 21일 자정 서울시 구로구 일대에서 첫 선거운동 유세를 진행했다.이진민

새벽 3시 20분, 권 후보는 두 번째 유세 일정에 나섰다. 고 노회찬 전 원내대표가 언급한 6411번 버스를 탑승하기 위해서였다. 그는 버스 정류장으로 향하며 "우리 사회에 보이지 않는 곳에서 일하며 투명 인간처럼 대우받았던 노동자들의 목소리를 가장 가까이에서 들어야 한다"며 "정치가 나아가야 할 방향을 보여주는 버스이기 때문에 탑승하러 간다"고 전했다.

권 후보는 버스 정류장으로 향하며 투표가 13일 앞으로 다가온 지방선거 일정을 돌아봤다. 그는 "지난 대선도, 이번 선거도 내란 청산이 핵심 의제였다"며 "진정한 내란 청산을 이루려면 단순한 정권 교체를 넘어 사회의 양극화와 불평등을 어떻게 해결할 것인지까지 함께 고민해야 한다"고 강조했다. 이어 "서울시장 후보로서 일한 만큼의 소득으로 살아갈 수 있는 도시, 다른 지역과 공생할 수 있는 서울을 만들고 싶다"고도 했다.

정류장에 도착한 권 후보는 새벽 버스를 기다리는 노동자들에게 인사를 건넸다. 최아무개(75, 여)씨는 권 후보와 이야기를 나누며 "이 시간에는 새벽부터 일하는 노동자들이 주로 버스를 기다린다"며 "청소나 공사장에 나가는 사람들이 많다"고 말했다. 이어 "나도, 내 자녀들도 먹고 살기 힘든 세상"이라며 "권 후보가 '없는 사람들'을 위한 정치를 하길 바란다"고 당부했다.

최씨는 6411번 버스를 기다리는 권 후보에게 "6411번 버스 노선이 부족해 8641 버스가 추가 운행하는 것으로 안다"고 귀띔했다. 오전 3시 47분경, 권 후보는 최씨와 함께 8641번 버스에 탑승했다. 그는 마주친 승객마다 "어디로 일하러 가세요", "어떤 일을 하세요"라고 인사를 건넸다.

새벽 시간 노동자들에게 안부를 묻던 권영국은 서울시장 후보로서 서울 시민들에게 어떤 인사를 건네고 싶을까. 그는 <오마이뉴스>의 마지막 질문에 이렇게 답했다.

"가진 게 없다고, 자산이 없다고 서울에서 밀려나고 쫓겨나면 안 됩니다. 누구든, 어떠한 차이를 가졌든 밀려나거나 쫓겨나지 않는 도시, 버티는 것 자체가 어려운 서울이 되지 않도록 하겠습니다. 누구나 자신이 살았던 곳에서 충분히 살아갈 수 있는 도시를 만들겠습니다."
#권영국 #정의당 #63지방선거 #지방선거 #선거

6.3 지방선거
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