김용국

자전거를 타고 도착한 곳은 이즈모시 이나사 해변. 해변에는 벤텐지마라는 신사가 있다. 섬이라기보다는 작은 암석에 가깝다. 일본은 무인도건 암석이건 가리지 않고 경관이 좋은 곳에는 도리이와 신사를 만들어 신성한 공간으로 만들려는 습성이 강한 듯싶다.등대를 출발해 다시 벤텐지마로 돌아오니 점심 무렵이다. 식당도 보이지 않아서 점심은 빵 하나로 때우고 숙소가 있는 마쓰에시로 향했다. 자전거로 도로와 논길을 번갈아 가면서 한참을 달렸다. 엉덩이와 다리가 아파지기 시작했지만 쉬지 않고 간다. 수십 킬로를 달렸건만 논밭만 펼쳐져 있을 뿐 그 흔한 편의점 하나 보이지 않는다. 마치 자전거로 임진강을 끼고 문산을 거쳐 임진각까지 가는 느낌이랄까.얼마나 달렸을까. 시마네현의 상징과 같은 호수인 신지코가 보인다. 이제 다 왔나 싶었는데 아직도 멀었다. 호수 둘레만 50킬로미터. 숙소까지는 아직도 15킬로 이상이 남았다. 남은 힘을 다 짜내어서 마쓰에역 근처 숙소에 도착하니 어느덧 저녁 시간이다. 이날 하루만 70킬로 이상 자전거를 탔다. 저녁에는 선술집에서 맥주를 곁들여 밥을 먹은 뒤 뻗은 듯 잠이 들었다.다음날은 신지코 호수의 명물인 재첩으로 만든 된장국과 라멘을 맛보았다. 일본에서 해장국 비슷한 국물은 처음 맛보았는데, 속이 풀리는 느낌이었다. 2일 차는 하루 종일 굵은 비가 쏟아진다. 자전거를 타기 어려울 정도다. 걸어서 마쓰에성, 현립미술관, 신지코 호수 주변을 둘러보기로 했다. 마쓰에성 천수각은 원형이 그대로 보존된 몇 안 되는 곳으로 시내에서 전망이 가장 좋은 곳이다. 400년 넘도록 성이 잘 유지되고 있고, 주변 경관을 지키기 위해 엄격하게 고도 제한을 하는 점은 부러울 정도였다.천수각에서 마쓰에시 전체를 내려다본 뒤 걸어서 나오니 시마네현 청사가 보인다. 그곳에 문제의 '다케시마 자료실'이라는 공간이 있었다. 한마디로, 독도가 일본 영토라는 논리를 개발하기 위해 만든 공간이다. 들어가 보니 현청 건물 일부를 공식적으로 사용하고 있었다. 자료실은 직원들의 근무 공간을 겸하고 있었다. 의자와 책상 배치로 보아 10명 정도의 직원이 근무하는 규모였다. 이곳에서 비치한 책자나 무료로 배포 중인 각종 자료만 해도 상당했다. 숙박세 등 각종 세금이나 여행에서 소비하는 비용이 이런 일을 하는 공무원들 월급을 주거나 영토권을 주장하는 비용으로 쓰인다고 생각하니 속이 쓰렸다.