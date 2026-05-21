연합뉴스

국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 21일 새벽 서울 가락동 농수산물도매시장을 찾아 공식 선거운동을 시작하고 있다. 2026.5.21오 후보가 돌아간 후에도 시장에서 상인들은 배추와 무를 고르고, 지게차로 배추를 싣는 등의 작업에 여념이 없었다.이날 <오마이뉴스> 기자와 만난 상인 이아무개씨는 "여기 (채소2동) 건물에 물 새는 곳이 많고, 부실공사라는 말이 많다"고 전했다. 그러면서 "오 후보가 이곳 평판으로는 선거에서 (이기기) 쉽지 않을 것"이라면서도 "그래도 여기가 대한민국에서 가장 큰 시장이잖나. 이곳에 첫날 인사하러 와서 분위기 파악을 하는 것도 좋았다"고 밝혔다.오 후보가 이날 돌아본 채소2동 건물은 가락시장 시설현대화 2단계 사업으로 2024년 10월 완공됐으나, 지난 2025년 3월 '안전 및 유지관리실태 감사' 결과(서울시 감사위원회) 부실 시공 문제가 드러난 곳이기도 하다.일부 채소를 다듬던 상인들은 기자에게 "나는 먹고 살기가 팍팍해서 이번에는 선거(투표) 안 하려고 한다", "장사하는 사람들이 무슨 선거냐"라고 회의적인 모습을 보였다. 한 남성 상인은 기자를 향해 "회사에서 아무 말도 하지 말라고 했다. 싫은 소리 하지 말라고 했다"고 말하며 손사레를 치기도 했다.공식 선거운동 첫 날, 오 후보는 유승민 전 국회의원과 함께 오전 9시 30분 강북구 미아동 한 골목길에서 첫 유세에 나선다. 이곳에서 오 후보는 선거 쟁점이 된 주택 공급과 주거 환경 개선 관련 구상을 밝힐 예정이다. 이후로는 서대문구, 영등포구, 구로구를 지나 성북구, 동대문구, 종로구, 강남구까지 서울 전역을 돌며 유세에 나선다.