이은주

홍성군수 후보들 역시 지역경제 활성화와 일자리 창출 해법을 두고 기업 유치를 통한 산업경제 재편과 전통시장 중심 지역상권 회복이라는 두 경제 해법이 맞붙는 양상으로 전개되고 있다. 기호 1번 손세희 더불어민주당 후보(왼쪽)와 기호 2번 박정주 국민의힘 후보(오른쪽).기호 1번 손세희 더불어민주당 후보는 기업 유치와 지역산업 구조 개편을 통한 '미래형 경제도시' 구축을 핵심 비전으로 제시했다.손 후보는 "기업은 파격적인 세제 혜택과 안정적인 정주 여건을 따라 움직인다"며 "홍성을 기회발전특구로 지정해 법인세·취득세 감면 혜택을 확대하고 지역인재 의무채용 목표제를 도입하겠다"고 밝혔다.특히 은하 먹거리센터, 홍동 친환경농업, 광천 수산가공, 홍북 미래신산업단지, 갈산 제2산단을 연결하는 '충남 식품융합 산업타운' 조성 계획을 제시하며, "우량 식품기업을 유치해 홍성을 대한민국 대표 식량수도로 만들겠다"고 강조했다.지역경제 활성화 방안으로는 지역화폐 '홍주페이' 확대 발행과 취약계층 추가 지원책을 내세웠다.손 후보는 "홍주페이 발행 한도를 100만 원까지 상향하고, 장애인·독거노인·한부모가정 등에 10% 추가 지원금을 지급해 소비 활성화와 민생 안정을 동시에 이루겠다"고 말했다.또한 전통시장 활성화를 위해 단순 시설 개선이 아닌 상인 맞춤형 마케팅 교육과 컨설팅 지원 강화, 관광상품권 확대 운영 등을 추진해 "관광이 지역경제를 살리는 선순환 구조를 만들겠다"고 밝혔다.반면 기호 2번 박정주 국민의힘 후보는 풍부한 행정 경험과 산업단지 조성 경력을 앞세워 '경제 회복론'을 전면에 내세웠다.박 후보는 "군민들의 가장 큰 요구는 결국 경제와 일자리"라며 "충남도와 중앙부처에서 산업전략을 수립하고 7개 산업단지를 조성한 경험을 바탕으로 홍성 경제를 반드시 살려내겠다"고 강조했다.특히 자신을 "주식회사 홍성의 세일즈맨"이라고 표현하며 "그동안 쌓아온 인적 네트워크를 총동원해 양질의 기업 유치에 사활을 걸겠다"고 밝혔다.전통시장 활성화 공약도 내놓았다. 박 후보는 "홍성 매일시장과 광천전통시장 등이 쇠퇴하면서 지역경제의 뿌리가 흔들리고 있다"며 "전통시장을 단순한 장터가 아닌 먹거리·문화·관광이 결합된 체류형 공간으로 혁신하겠다"고 말했다.이를 위해 주차장과 편의시설 개선은 물론 온라인 판매, 배달 서비스, 간편결제 시스템 도입, 청년상인 육성, 특화거리 조성 등을 추진해 "사람들이 일부러 찾아오는 시장으로 만들겠다"고 밝혔다.