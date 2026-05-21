연합뉴스

"아이고, 이거는 꽤 무겁네요."

6·3 지방선거 공식 선거운동의 막이 오른 21일 0시 더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 정청래 대표, 고민정 의원, 이정헌 의원, 문종철 광진구청장 후보와 함께 서울 광진구 동서울우편집중국을 찾아 택배 업무를 체험하고 있다.6.3 지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 새벽 0시 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 첫 일성은 '안전한 시민 일상'이었다. 정 후보가 찾은 첫 현장은 서울 광진구 자양동 동서울우편집중국. 파란 점퍼 위에 우체국 노동자용 조끼를 겹쳐 입은 정 후보는 택배 박스 등 우편물들을 옮기며 본인 선거 모토인 '착착' 구호를 외쳤다.약 200여개 우편물을 컨베이어 벨트에 차례대로 올리는 분류 작업에 나선 정 후보는 처음엔 작업이 낯선 듯 박스를 떨어뜨릴 뻔하기도 했다. 또 벨트 위에 물건을 올리는 속도가 너무 빨라서 한 관계자가 "이러면 위에서 받는 사람들이 죽어납니다"란 웃음 섞인 조언을 하기도 했다. 하지만 이내 곧 다른 노동자들과 속도를 맞춰 협업을 하는 등 익숙해진 모습이었다.동서울우편집중국은 서울 동부권과 수도권에 가는 우편물이 모이는 대형 우편 물류 허브다. 정 후보는 30여 분 분류 작업을 한 뒤 기자들과 만나 "모두가 평온히 주무시는 이 시간에도 열심히 일하는 분들이 계셔서 서울시가 안전하게 운영되는 것 같다"며 "나중에 선거 홍보물도 여길 통해 전달되기에, 고생하실 분들께 미리 감사드리고 싶어 여기로 왔다"고 첫 일정으로 이곳을 찾은 의미를 설명했다.정 후보는 "서울이 안전한 토대 위에 서고 그 위에 시민 일상이 지켜지도록 저 정원오가 최선을 다해 뒷받침하겠다"라며 "여길 통해 좋은 소식이 시민들께 잘 전달되길, 6월 3일에도 좋은 소식이 전달되기를 희망한다"고 덧붙였다.정 후보의 노동을 현장에서 지켜본 공공운수노조 우체국본부 이홍준 본부장은 <오마이뉴스>와 만나 "첫날 행보로 이런 국가기관 사업장, 더구나 일이 굉장히 힘든 야간 노동 사업장에 와주신 게 의미가 크다고 본다"라고 말했다.이날 현장엔 정청래 총괄상임선대위원장 등 당 지도부, 고민정 '오세훈 10년 심판본부' 공동본부장, 이정헌 선대위 공보단장 겸 수석대변인, 최기상 서울시당위원장 직무대행 등도 함께 했다. 현장엔 사진, 취재기자 등 취재진 30여 명에 더해 캠프 관계자 등 약 50여 명이 모였다.