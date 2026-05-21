가덕도신공항반대시민행동

가덕도신공항반대시민행동과 이에 함께하는 시민들이 여야 부산시장 후보에게 가덕도신공항 건설 안전성 등을 묻고 있다.기자회견은 아침부터 비가 계속해서 내리는 악천후 속에서 진행됐다. 하지만 기자회견에 참여한 부산 지역 시민사회 활동가들과 예술가들은 가덕도신공항 건설의 문제점을 지적하는 열띤 발언과 기자회견문 낭독을 이어갔다. 가덕도의 생태·문화적 가치 훼손뿐만 아니라 공항의 구조적 위험성, 예산 낭비, 그리고 부산이 나아가야 할 미래 방향성에 대한 각계 전문가와 활동가들의 심도 있는 발언이 있었다.첫 번째 발언자로 나선 이성근 부산그린트러스트 상임이사는 "가덕도 신공항 예정부지에는 전국 최대 규모의 자연 동백군락지와 100년 된 원시림이 존재하며, 천연기념물과 멸종위기종이 서식하고 있다"고 강조했다. 이어 "환경영향평가가 조건부 통과되며 막무가내로 건설을 몰아가고 있다"며, "엑스포 유치 실패로 명분이 사라진 공항 건설을 위해 부산의 보물 같은 생태 보고를 폭파하려는 일방적인 행정을 멈추고 후보들은 부산의 시목인 동백과 시민의 미래를 진정으로 사랑하는지 답해야 한다"고 지적했다.두 번째 발언자인 이동근 사진작가는 가덕도신공항 사업의 역사를 짚으며 뻔히 보이는 '인재(人災)의 위험성'을 경고했다. 그는 "과거 이명박·박근혜 정부 시절 프랑스 ADPi 등 전문 기관의 철저한 조사를 통해 경제성 부족, 막대한 매립 비용, 안전성 문제 등으로 두 차례나 공식 폐기되었던 사업이 선거를 앞둔 정치적 이해관계로 인해 '특별법'이라는 졸속 절차를 타고 부활했다"고 주장했다.특히 "바다 밑 100m 이상을 매립하는 공사 자체의 위험과 부등침하, 해양 재해 위험은 물론, 가덕도의 새 충돌(버드 스트라이크) 위험은 무안공항의 수백 배 이상이라는 조사 결과가 있다"며 "실제 지난해 연대봉을 통과하는 수만 마리의 매떼 영상이 증명하듯 100% 사고가 날 수밖에 없는 위험 징후가 눈앞에 있는데도 국토부와 정치권이 귀를 막고 있다"고 강하게 비판했다.