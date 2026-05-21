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26.05.21 09:43최종 업데이트 26.05.21 09:44
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박수현 더불어민주당 충남도지사 후보가 20일 천안 선거사무소에서 선거대책위원회를 출범했다.박수현후보캠프

박수현 더불어민주당 충남도지사 후보가 20일 열린 선거대책위원회(선대위) 출범식에서 "감개무량한 날이다. 이재명 대통령과 함께 대한민국 국가정상화를 이루고, 능력있는 지방정부를 만들겠다. 민생과 정책, 공약 중심의 현장형 선대위를 운영하겠다"고 다짐했다.

이번 선대위는 박수현 후보 의지에 따라 외형적인 세 과시를 지양하고 '최소규모·최고실용'을 원칙으로 꾸린 점이 특징이다.

선대위 명칭은 '담대한 선대위, 새로운 캠프'다. 후보 슬로건인 '새로운 시선, 담대한 설계'와 함께 '매일 매일 도민을 위한 새로움으로 가득 채우자'는 의미를 담았다.

이날 오전 천안 선거사무소에서 열린 선대위 발대식 및 임명장 수여식에는 박수현 후보를 비롯해 양승조·나소열·이정문 공동상임선대위원장과 어기구·문진석·복기왕·이재관·조한기·신현성·김홍장·이용길 공동선대위원장, 공동선대부위원장, 특별위원장 등이 참석했다. 전은수 아산을 국회의원 후보 등도 함께했다.

양승조 공동상임선대위원장이 박수현 후보에게 파란색 선거 점퍼를 입혀주고 있다.박수현선거캠프

박수현 후보는 인사말에 앞서 치열한 경선을 치른 양승조 공동상임선대위원장에게 "이 옷은 우리 (양)승조 형님이 입혀주셨으면 좋겠다"고 즉석에서 제안했다.

양 위원장은 자리에서 일어나 박 후보에게 푸른색 선거 점퍼를 입혀주며 "필승하십시오"라고 외쳤고, 현장은 박수로 화답했다.

박수현 후보는 "이 사진이 언론에 1면 톱으로 나오지 않을까 생각한다"며 "우연한 기회에 자연스럽게 많은 일들이 이뤄지는 것은 제가 반드시 당선될 것을 예고하는 것으로 보이는데, 맞습니까"라고 말했다.

이어 "선대위 콘셉트은 '최소규모·최고실용'이다. 세를 과시할 게 아니라 내실 있게 하겠다"며 "사무실에 앉아있는 것이 아니라 모두 현장 속으로, 도민 속으로 나가고자 한다. 이런 마음이 언론 보도를 통해 잘 전달되길 바란다"고 밝혔다.

박수현 후보는 “감개무량한 날이다. 이재명 대통령과 함께 대한민국 국가정상화를 이루고, 능력있는 지방정부를 만들겠다. 민생과 정책, 공약 중심의 현장형 선대위를 운영하겠다”고 다짐했다.박수현후보캠프

양승조 공동상임선대위원장은 "여기에 계신 한 분 한 분이 전사가 되어 박수현을 당선시킬 각오가 되어 있느냐"며 "저부터 최선을 다하겠다"고 힘을 보탰다.

이정문 공동상임선대위원장은 "새로운 시선, 담대한 설계를 실현하기 위해 최대한 노력하겠다"며 "모든분들이 '내가 박수현'이라는 심정으로 '일당백·일당천'의 각오로 최고의 결과를 만들어 달라"고 호소했다.

나소열 공동상임선대위원장은 "제가 못 이룬 꿈을 박수현 동지가 반드시 이루길 바란다"며 "반드시 승리해 민주당다운 정책을 충남에서 실현하길 바란다"고 말했다.

'최소규모·최고실용'을 내건 선대위와 달리, 특보단에는 1만 명 이상이 참여해 박수현 후보 당선을 위한 도민 참여 열기가 확산되고 있다.
덧붙이는 글 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.
#충남도지사선거 #박수현후보 #선대위출범

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