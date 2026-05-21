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박수현 후보는 “감개무량한 날이다. 이재명 대통령과 함께 대한민국 국가정상화를 이루고, 능력있는 지방정부를 만들겠다. 민생과 정책, 공약 중심의 현장형 선대위를 운영하겠다”고 다짐했다.박수현후보캠프
양승조 공동상임선대위원장은 "여기에 계신 한 분 한 분이 전사가 되어 박수현을 당선시킬 각오가 되어 있느냐"며 "저부터 최선을 다하겠다"고 힘을 보탰다.
이정문 공동상임선대위원장은 "새로운 시선, 담대한 설계를 실현하기 위해 최대한 노력하겠다"며 "모든분들이 '내가 박수현'이라는 심정으로 '일당백·일당천'의 각오로 최고의 결과를 만들어 달라"고 호소했다.
나소열 공동상임선대위원장은 "제가 못 이룬 꿈을 박수현 동지가 반드시 이루길 바란다"며 "반드시 승리해 민주당다운 정책을 충남에서 실현하길 바란다"고 말했다.
'최소규모·최고실용'을 내건 선대위와 달리, 특보단에는 1만 명 이상이 참여해 박수현 후보 당선을 위한 도민 참여 열기가 확산되고 있다.
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