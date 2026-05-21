박수현선거캠프

양승조 공동상임선대위원장이 박수현 후보에게 파란색 선거 점퍼를 입혀주고 있다.박수현 후보는 인사말에 앞서 치열한 경선을 치른 양승조 공동상임선대위원장에게 "이 옷은 우리 (양)승조 형님이 입혀주셨으면 좋겠다"고 즉석에서 제안했다.양 위원장은 자리에서 일어나 박 후보에게 푸른색 선거 점퍼를 입혀주며 "필승하십시오"라고 외쳤고, 현장은 박수로 화답했다.박수현 후보는 "이 사진이 언론에 1면 톱으로 나오지 않을까 생각한다"며 "우연한 기회에 자연스럽게 많은 일들이 이뤄지는 것은 제가 반드시 당선될 것을 예고하는 것으로 보이는데, 맞습니까"라고 말했다.이어 "선대위 콘셉트은 '최소규모·최고실용'이다. 세를 과시할 게 아니라 내실 있게 하겠다"며 "사무실에 앉아있는 것이 아니라 모두 현장 속으로, 도민 속으로 나가고자 한다. 이런 마음이 언론 보도를 통해 잘 전달되길 바란다"고 밝혔다.