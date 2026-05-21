신영근

6.3지방선거 공식 선거운동 하루 앞두고 홍성군수 후보자들이 농어업 정책 대결을 벌였다.이어 산지유통센터 필요성에 대해 손 후보와 박 후보는 적극 찬성 입장과 함께 이를 통해 유통을 현대화해야 한다는 생각을 밝혔다.반면, 이 후보는 산지유통센터와 함께 거점 물류센터 도매시장을 제시한 손 후보의 계획에 유통비용이 2배로 늘어나 비현실적이라며 반대했다.그러면서 이 후보는 홍성사랑농산물유통공사를 설립해 "농업인은 고품질 농산물 생산에만 전념할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.축산시설 규제 합리와 유기농 특구 활성화 방안에 대해서는 규제 완화와 함께 친환경 농산물의 소득 고도화와 유통 개선 등을 말했다.홍성군의 농촌 분야 예산 감소에 대해서는 세 후보 모두 농업 분야 확대 편성과 투자를 말했으며, 무소속 이 후보는 농기계종합관리제 통한 농업·어업을 줄이겠다고 약속했다.특히, 지난 12일 농림축산식품해양수산위원회 전체 회의를 통과한 '농어업회의소법 제정안'에 대해 세 후보 모두 공감하면서 적극 지원할 뜻을 전달했다.농어업회의소의 농자재 사업에 대해서 손 후보는 "농업인의 원자재 비용 등을 줄이기 위해서 필요하다"면서 "선택권은 농어업회의소에 있기 때문에 적극 찬성"입장을 밝혔다.박 후보는 "농업부가가지를 높이는 방법은 생산비를 줄이는 것"이라며 "농민이 특정 농약과 비료 등 선택해야 한다"면서 "적극적으로 검토하겠다"면서 긍정적 자세를 보였다.반면, 이 후보는 "농협과 협의하고 농어업 관련 단체와 의논해야 해야 한다"면서 "농업회의소가 직접 사업에 참여하면 어려워질 수 있다"며 "직접 사업 대신 농협과 농관련 단체의 컨트롤타워 역할을 통한 이익 극대화가 최선"이라며 직접 사업에 대해 우려했다.