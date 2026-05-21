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26.05.21 09:50최종 업데이트 26.05.21 09:50
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민주당 손세희, 국민의힘 박정주, 무소속 이두원 홍성군수 후보.(사진, 왼쪽부터) 신영근

6.3지방선거 공식 선거운동 하루 앞두고 홍성군수 후보자들이 농어업 정책 대결을 벌였다.

20일 오후, 홍성신문과 홍성농어업회의소 공동주최로 개최된 이날 토론회는 '농어업 정책'을 주제로 홍성군농업기술센터에서 개최됐다.

이날 토론회에는 민주당 손세희, 국민의힘 박정주, 무소속 이두원 후보가 참여해 자신들이 구상한 농어업·농어촌 발전 구상과 농업정책을 발표했다.

3명의 후보는 마을만들기, 명동상가 활성화, 의료 정책 토론회에 이어 4번째 마주한 것이다.

이날 민주당 손세희 후보는 "홍성 변화의 가장 중요한 것은 경영혁신과 인프라 구축"이라면서 "우수한 친환경 먹거리를 활용한 먹거리타운을 조성해 관광객을 유치하겠다"며 "그러면 홍성이 발전할 수 있고 대전환 시대가 만들어질 것"이라고 강조했다.

국민의힘 박정주 후보는 "홍성군 농업은 전환점에 와있다"며 "22년 기준 홍성군 총생산은 44조, 홍성군민 20%가 농업에 종사, 부가가치는 8%로 열악하다"면서 "농업의 구조와 시스템을 바꿔야 한다"고 지적했다.

그러면서 "농민의 생산비를 줄일 수 있는 미곡종합처리장과 산지유통센터 건립 등 시설인프라를 마중물로 삼아 농업 구조를 바꿔 농업 농촌 대개혁을 이루겠다"고 강조했다.

무소속 이두원 후보는 "(손세희, 박정주 후보의 발언은) 총론적 언급"이라면서 "어떻게 할 것인가 없이는 진척이 없다"며 "(문제는) 홍성군은 1조 원 예산 규모를 쪼개서 나누어 쓰다 보니 정작 홍성 발전은 없었던 것"이라고 말했다.

이어 "(당선되면) 예산 전면 재검토, 공무원 조직 재조정, 중앙예산 확보, 군민과 적극 소통하겠다"며 "발상의 전환으로 (지방정부) 홍성군 정책이 중앙정부 정책이 될 수 있도록 아이디어를 개발해야 한다"고 제시했다.

6.3지방선거 공식 선거운동 하루 앞두고 홍성군수 후보자들이 농어업 정책 대결을 벌였다.신영근

이어 산지유통센터 필요성에 대해 손 후보와 박 후보는 적극 찬성 입장과 함께 이를 통해 유통을 현대화해야 한다는 생각을 밝혔다.

반면, 이 후보는 산지유통센터와 함께 거점 물류센터 도매시장을 제시한 손 후보의 계획에 유통비용이 2배로 늘어나 비현실적이라며 반대했다.

그러면서 이 후보는 홍성사랑농산물유통공사를 설립해 "농업인은 고품질 농산물 생산에만 전념할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.

축산시설 규제 합리와 유기농 특구 활성화 방안에 대해서는 규제 완화와 함께 친환경 농산물의 소득 고도화와 유통 개선 등을 말했다.

홍성군의 농촌 분야 예산 감소에 대해서는 세 후보 모두 농업 분야 확대 편성과 투자를 말했으며, 무소속 이 후보는 농기계종합관리제 통한 농업·어업을 줄이겠다고 약속했다.

특히, 지난 12일 농림축산식품해양수산위원회 전체 회의를 통과한 '농어업회의소법 제정안'에 대해 세 후보 모두 공감하면서 적극 지원할 뜻을 전달했다.

농어업회의소의 농자재 사업에 대해서 손 후보는 "농업인의 원자재 비용 등을 줄이기 위해서 필요하다"면서 "선택권은 농어업회의소에 있기 때문에 적극 찬성"입장을 밝혔다.

박 후보는 "농업부가가지를 높이는 방법은 생산비를 줄이는 것"이라며 "농민이 특정 농약과 비료 등 선택해야 한다"면서 "적극적으로 검토하겠다"면서 긍정적 자세를 보였다.

반면, 이 후보는 "농협과 협의하고 농어업 관련 단체와 의논해야 해야 한다"면서 "농업회의소가 직접 사업에 참여하면 어려워질 수 있다"며 "직접 사업 대신 농협과 농관련 단체의 컨트롤타워 역할을 통한 이익 극대화가 최선"이라며 직접 사업에 대해 우려했다.
#홍성군수선거 #농어업정책토론회 #홍성농어업회의소

6.3 지방선거
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