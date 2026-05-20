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김성제 국민의힘 의왕시장 후보(현 시장)가 20일 기자회견을 하고 있다.더불어민주당 경기도당이 김성제 국민의힘 의왕시장 후보를 둘러싼 사이버 여론조작 의혹과 백운밸리 개발 특혜 의혹을 정면으로 제기하며 공개 해명을 촉구하고 나섰다. 단순한 정치 공방 수준을 넘어 법원 판결문과 경찰 송치결정서, 녹취록 등을 근거로 김성제 후보의 관여 가능성을 거론했다는 점에서 향후 의왕시장 선거의 주요 쟁점으로 떠오를 가능성이 커지고 있다.민주당 경기도당은 20일 발표한 성명서를 통해 "법원 판결문과 경찰 송치결정서, 검찰 수사 자료, 통화 녹취록 등을 통해 김성제 후보 관련 각종 의혹이 드러나고 있다"며 "의왕시민 앞에 책임 있는 해명을 내놓아야 한다"고 밝혔다.이번 논란의 출발점은 수원지방법원 안양지원의 판결이다. 법원은 지난 1일 선고한 '2024고정619' 판결에서 의왕시청 정책소통실장과 지역 언론인이 공모해 아파트 주민의 네이버 아이디를 이용, 온라인 커뮤니티에서 조직적으로 여론조작을 벌인 혐의를 인정하고 각각 벌금 1,000만 원을 선고했다.특히 법원이 해당 사건에 대해 "죄질이 매우 불량하다"고 판단한 점은 민주당이 공세 수위를 높이는 배경이 되고 있다.민주당 경기도당은 "현직 시장 측근 공무원과 지역 언론인이 시민 계정을 도용해 여론을 조작하고 시장 비판 여론을 조직적으로 차단하려 했다는 점에서 단순 댓글 사건이 아니라 민주주의와 지방자치를 훼손한 중대한 사건"이라고 주장했다.경기도당은 판결문과 송치결정서에 김성제 후보 관련 정황이 반복적으로 등장한다고도 했다. 민주당 측에 따르면 판결문에는 "시장님께 전달드려주세요", "시장으로부터 피드백을 받았고 닉네임만 받으면 글을 작성해서 공개하겠다"는 문자 및 통화 내용이 증거로 기재돼 있다. 또 경찰 송치결정서에는 김성제 후보가 정보통신망 침해 공모 혐의 피의자로 적시돼 있으며 현재 검찰 수사가 진행 중이라는 게 민주당 측 설명이다.