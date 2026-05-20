기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
26.05.20 18:51최종 업데이트 26.05.20 19:05
원고료로 응원하기
김성제 국민의힘 의왕시장 후보(현 시장)가 20일 기자회견을 하고 있다.김성제페이스북

더불어민주당 경기도당이 김성제 국민의힘 의왕시장 후보를 둘러싼 사이버 여론조작 의혹과 백운밸리 개발 특혜 의혹을 정면으로 제기하며 공개 해명을 촉구하고 나섰다. 단순한 정치 공방 수준을 넘어 법원 판결문과 경찰 송치결정서, 녹취록 등을 근거로 김성제 후보의 관여 가능성을 거론했다는 점에서 향후 의왕시장 선거의 주요 쟁점으로 떠오를 가능성이 커지고 있다.

민주당 경기도당은 20일 발표한 성명서를 통해 "법원 판결문과 경찰 송치결정서, 검찰 수사 자료, 통화 녹취록 등을 통해 김성제 후보 관련 각종 의혹이 드러나고 있다"며 "의왕시민 앞에 책임 있는 해명을 내놓아야 한다"고 밝혔다.

"시장 피드백" 등장한 판결문 주목

이번 논란의 출발점은 수원지방법원 안양지원의 판결이다. 법원은 지난 1일 선고한 '2024고정619' 판결에서 의왕시청 정책소통실장과 지역 언론인이 공모해 아파트 주민의 네이버 아이디를 이용, 온라인 커뮤니티에서 조직적으로 여론조작을 벌인 혐의를 인정하고 각각 벌금 1,000만 원을 선고했다.

특히 법원이 해당 사건에 대해 "죄질이 매우 불량하다"고 판단한 점은 민주당이 공세 수위를 높이는 배경이 되고 있다.

민주당 경기도당은 "현직 시장 측근 공무원과 지역 언론인이 시민 계정을 도용해 여론을 조작하고 시장 비판 여론을 조직적으로 차단하려 했다는 점에서 단순 댓글 사건이 아니라 민주주의와 지방자치를 훼손한 중대한 사건"이라고 주장했다.

경기도당은 판결문과 송치결정서에 김성제 후보 관련 정황이 반복적으로 등장한다고도 했다. 민주당 측에 따르면 판결문에는 "시장님께 전달드려주세요", "시장으로부터 피드백을 받았고 닉네임만 받으면 글을 작성해서 공개하겠다"는 문자 및 통화 내용이 증거로 기재돼 있다. 또 경찰 송치결정서에는 김성제 후보가 정보통신망 침해 공모 혐의 피의자로 적시돼 있으며 현재 검찰 수사가 진행 중이라는 게 민주당 측 설명이다.

김성제 국민의힘 의왕시장 후보(현 의왕시장)김성제

백운밸리 의혹까지… "권력형 비리" 공세

민주당 경기도당은 사이버 여론조작 의혹과 함께 백운밸리 개발사업 문제도 다시 꺼내 들었다.

경기도당은 "관련 녹취록에는 미공개 내부 개발 정보를 금융기관 관계자에게 사전 제공한 정황과 특정 관계자에게 직위·지분 제공을 시사하는 발언까지 담겨 있다"며 "사업이행보증금 몰취와 포기각서를 언급한 부분은 시장 권한을 이용한 직권남용 의혹으로까지 이어지고 있다"고 주장했다.

이어 "이러한 의혹들이 사실이라면 단순한 도덕성 문제가 아니라 권력을 이용한 여론 통제와 개발권력 사유화라는 심각한 권력형 비리 사건"이라고 비판했다.

정치권 안팎에서는 이번 논란이 단순한 선거 공세를 넘어 '행정 신뢰' 문제로 확대될 가능성에 주목하고 있다. 특히 온라인 여론조작 의혹과 개발사업 특혜 의혹이 동시에 제기되면서 지방권력 운영 방식 전반에 대한 검증 요구로 이어질 수 있다는 분석도 나온다.

민주당 경기도당은 "지방자치단체장은 시민 위에 군림하는 자리가 아니라 시민의 신뢰 위에 존재하는 자리"라며 "김성제 후보는 더 이상 숨지 말고, 시민 앞에 직접 진실을 밝히고 책임 있는 입장을 내놓아야 한다"고 촉구했다.
#더불어민주당경기도당 #김성제 #의왕시장후보 #사이버여론조작 #백운밸리개발사업의혹

6.3 지방선거
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
10만인클럽 회원
최경준 (235jun) 내방
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원

독자의견

다시 보지 않기
목차1721 첫화부터 읽기>
이전글 대전시국회의 "맹수석 후보, 다수 부동산 보유 의혹 해명하라"