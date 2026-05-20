mbc경남 유튜브 갈무리

"김 후보께서는 대한민국 민주주의 근간을 훼손한 중대한 범죄행위를 저지르고도 단 한 번도 사죄하지 않았다. 지금도 무죄를 주장한다. (중략) 국민에게 사죄해야 하는 게 아니냐?"

지난 18일 MBC경남 주최로 진행된 경남도지사 후보 선거토론회. 주도권 토론에서 국민의힘 박완수 후보가 더불어민주당 후보에게 질문을 던지고 있다.이번 6.3 지방선거는 이재명 정부 중간평가의 성격을 띠지만, 12.3 내란 사태 완전 종식과 민주주의 강화의 의미를 동시에 갖는다. 이 같은 이유로 시민사회는 1심에서 무기징역을 받은 윤석열씨와 내란 사태에 대한 분명한 태도를 후보자들에게 요구하고 있다. 하지만 경남도지사 선거에 출마한 후보들의 의견은 다소 엇갈리는 분위기다.지난 18일 MBC경남 주최로 열린 선거토론회에서는 국민의힘 박완수 경남도지사 후보가 이른바 '드루킹 댓글 조작 사건'을 소환하는 장면이 펼쳐졌다. 상대인 김경수 더불어민주당 후보의 약점을 비판하겠단 의도였다. 그러자 김 후보는 "도정 중단을 여러 차례 사과했다"라며 반박했다. 그런 뒤 내란 사태를 가져와 응수했다.김 후보는 "민주주의는 윤석열의 내란으로 심각하게 파괴가 됐다. 그 책임 정당 후보가 이를 운운하면 소가 웃을 일이 아니냐"라고 받아쳤다. 하지만 자신의 주도권 시간을 강조한 박 후보는 이에 대한 대답보단 드루킹 사건 무죄 입장 추궁에 집중했다.이 사안은 김 후보가 다음 주도권 토론 시간에서야 추가 질문을 할 수 있었다. 그는 "윤석열 정부 때 민주주의와 법치주의가 가장 심각하게 파괴됐다"라며 당시 여당으로 사과가 우선이 아니냐고 의문을 표시했다. 이를 확인한 박 후보의 답변은 짧았다. 그는 내란 재판이 진행 중이라며 제대로 말하지 않았다.결국 토론회 밖에서 두 캠프의 선대위가 맞붙는 2차전이 펼쳐졌다. 김 후보 측은 "박 후보가 민주주의를 말하고 싶다면 윤석열 비상계엄이 내란인지부터 분명히 답해야 한다"라고 해명을 요구했다. 반면 박 후보 측은 김 후보가 드루킹 사건에 따른 '도정 중단' 사과에만 숨고 있다며 "대법원 확정판결을 인정하느냐"라고 되물었다.내란을 둘러싼 경남도지사 후보들의 반응은 이달 초부터 갈린 상황이다. MBC경남과 경남도민일보가 내란 등 의제에 대한 질의 던져보니 김 후보와 전희영 진보당 후보는 "12.3 계엄은 내란이며 탄핵은 당연하다"라고 응답했다. 박 후보는 이번 토론회식 태도를 거듭했다. 탄핵은 결론을 수용하나 계엄의 내란 여부는 사법부의 최종 판단에 따라야 한다는 것이다.MBC경남 주최 토론회엔 참여하진 못했지만, 전희영 진보당 선대위는 이를 강하게 문제 삼았다. 전 후보 측은 "오늘 서경방송(진주지역 케이블방송) 3자 토론회에서도 이 부분을 캐물은 것으로 안다"라며 "재판 중이라고 답을 미룰 게 아니다. 내란이란 분명한 입장을 내고, 윤어게인에 선을 긋지 않으면서 도민을 대표할 후보로 나오는 건 무책임하다"라고 자격론을 제기했다.