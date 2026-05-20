선관위

맹수석 대전교육감 후보가 선관위에 제출한 재산 내역. 이에 따르면, 맹 후보는 부부 공동명의 주택 1채, 본인 명의 상가 2곳, 배우자 명의 상가 4곳, 소형 아파트 3곳, 임야와 농지 등을 보유하고 있다.대전시국회의가 맹수석 대전시교육감 후보의 다수 부동산 보유 의혹을 제기하며, 재산 형성 과정과 이해충돌 방지 대책을 공개하라고 촉구했다.대전시국회의는 20일 논평을 내고 "교육은 아이들에게 공정과 책임, 공동체의 가치를 가르치는 일"이라며 "교육감은 그 어떤 공직자보다 높은 도덕성과 사회적 책임을 요구받는 자리이고, 교육감 후보의 삶과 재산 형성 과정은 단순한 사생활이 아니라 대전교육의 방향과 신뢰를 가늠하는 중요한 공적 검증 대상"이라고 밝혔다.이 단체는 공개된 재산 신고 내역을 근거로 "맹수석 후보는 부부 공동명의 주택 1채 외에도 본인 명의 상가 2곳, 배우자 명의 상가 4곳, 소형 아파트 3곳, 임야와 농지 등을 보유한 것으로 나타났다"며 "대전 시민과 학부모, 청년들에게 심각한 우려와 박탈감을 안겨주고 있다"고 주장했다.그러면서 "다수의 수익형 부동산과 소형 아파트를 보유한 후보가 과연 공정교육을 말할 자격이 있는가"라며 "집 한 채 마련하기 어려운 청년과 서민 앞에서, 자산 격차가 교육 격차와 삶의 격차로 굳어지는 현실 앞에서 교육감 후보의 다수 부동산 보유는 반드시 엄중한 검증을 받아야 한다"고 지적했다.다만 이 단체는 재산 보유 자체가 곧 불법을 의미하는 것은 아니라고 전제했다. 그러나 "문제는 단순한 불법 여부가 아니다"라며 "공직 후보자, 그것도 아이들에게 공정과 책임을 가르칠 교육감 후보라면 자신과 가족의 재산 형성 과정이 시민 앞에 떳떳해야 한다"고 밝혔다.이어 "법적으로 문제없다는 말만으로 넘어갈 수 없는 윤리적 책임이 있다"며 "학교에서는 아이들에게 성실하게 노력하라고, 공정한 기회가 중요하다고 가르치며 공동체적 책임을 말하는데, 교육의 최고 책임자가 되겠다는 후보가 다수의 부동산 자산을 통해 재산을 축적해 왔다면 학생들은 무엇을 배우겠는가"라고 반문했다.대전시국회의는 맹 후보에게 다섯 가지 사항을 공개적으로 요구했다.이들은 ▲본인과 배우자 명의 상가 및 소형 아파트 취득 경위 공개 ▲해당 부동산의 실제 사용 목적과 임대수익 구조 공개 ▲소형 아파트 보유가 임대수익 또는 시세차익 목적이 아니었는지에 대한 해명 ▲농지와 임야 취득 경위 및 실제 이용 목적 설명 ▲교육감 당선 시 학교부지, 교육시설, 지역개발, 교육행정 전반에서 발생할 수 있는 이해충돌 방지 대책 제시 등을 요구했다.또한 "배우자 명의 재산이라고 해서 검증을 피할 수는 없다"며 "공직자 재산 신고가 배우자 재산까지 포함하는 이유는 가족 단위의 재산 형성과 이해충돌 가능성을 시민이 함께 판단해야 하기 때문"이라고 밝혔다.이어 "후보 본인 명의가 아니라고 해서 공적 책임이 사라지는 것은 아니다"라며 "이것은 대전교육의 미래를 책임지겠다는 후보의 자격과 도덕성에 관한 문제"라고 강조했다.대전시국회의는 "시민이 묻는 것은 단순한 불법 여부가 아니라 공직 후보자로서의 태도이며, 교육감 후보로서의 윤리적 책임"이라며 "교육은 투기의 논리가 아니라 공공의 가치 위에 서야 하고, 자산 축적의 성공담이 아니라 모든 아이가 존엄하게 성장할 수 있다는 믿음 위에 서야 한다"고 주장했다.끝으로 이 단체는 "교육감은 부동산 자산가의 성공을 증명하는 자리가 아니라 아이들의 미래와 공교육의 공공성을 지키는 자리"라며 "맹수석 후보가 침묵하거나 형식적 답변으로 이 문제를 회피한다면, 이는 대전 시민과 학부모, 학생을 무시하는 처사이자 교육감 후보로서 시민 앞에 져야 할 최소한의 책임조차 외면하는 것"이라고 비판했다.그러면서 "맹수석 후보는 대전 시민 앞에 즉각 답하라"고 촉구했다.이에 대해 맹수석 후보 측은 내용을 파악하고 있으며, 추후 입장을 밝히겠다고 말했다.