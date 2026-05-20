오마이뉴스

"이 영화 포스터로 스벅(스타벅스)을 도배하고 싶습니다."

제시카

그 시대, 그날의 진실을 알려주셔서 감사합니다. 잊지 않을게요. 영화로도 꼭 제작되었으면 좋겠어요. 응원합니다.



이태화

역사는 기록되어야 합니다. 기록은 역사이고 진실을 향한 불꽃입니다.



이을열

죽은 자가 산 자를 살리고 있습니나. 응원합니다.



김석호

인생의 해거름에서 사라져 가는 기억을 다시금 다듬고, 그 날을 기억할 수 있도록 노력해 주신 여러분에게 감사드립니다.



조경옥

제대로 평가받지 못하고 있는 역사적 사실을 널리 알리는 일에 힘써주셔서 감사합니다. 그리고 파란 눈의 사람이 이토록 한국을 사랑했다는 것을 모두가 알았으면 좋겠습니다.



최흥순

5월 광주의 참혹한 진실을 정확하게 보여주세요. 그 날을 부정하는 자가 나오지 않도록!!! 응원합니다.



채종연

응원합니다. 이 영화 포스터로 스벅을 도배하고 싶습니다.



정병림

고귀한 죽음과 '작별하지 않'으려는 오마이뉴스 기자들께 감사드려요.



서혜석

응원합니다. 광주의 정신이, 미네소타에서 그랬듯 주먹밥이 필요한 이 세상에 널리널리 퍼지길~



양지숙

광주를 지킨 사람들! <내 이름은 원덕기> 잘 만들어 주세요!



조은상

응원합니다. 기억을 통해 우리는 그날의 아픔에 공감하며 다시는 그러한 일이 일어나지 않도록 다짐합니다



Tabitha Song(독일)

응원합니다. 우리가 잊지 말아야 할 올바른 좋은 기사, 영상 계속 만들어주세요!



김동훈

잊고 지나갈 뻔하였습니다. 기억하게 해주셔서 감사합니다.



박소연

원덕기, 팀 선생님의 이야기가 많이 알려지기를 바랍니다.

<내 이름은 원덕기> 제작을 위한 펀딩 당신의 이름을 보태주세요. 오마이뉴스는 다큐멘터리 영화 <내 이름은 원덕기>를 제작하기 위한 펀딩을 진행합니다. 엔딩 크레디트에 펀딩 참여자의 이름을 기재할 계획입니다. 대한민국, 그리고 광주를 사랑한 팀 원버그를 기록하고 기억하는 일에 많은 참여 부탁드립니다. ☞바로가기 https://omn.kr/2i36q



기획 소중한 취재 소중한·전선정·김화빈·이진민·유지영

촬영 강상우·이희훈 편집 콘텐츠팜 호미

CG 김수연 타이틀 김소설 음향 DMC 사운드 비전 내래이션 이승준

펀딩 기획 장유정·이기종·봉주영

영상 제공 5·18기념재단·루먼 형제(Ben&Sam Luhmann)

영상 번역 자문 로버트 그라찬

사진·자료 제공 고진석·나경택·서나래·유경남·변재원·안영주·록산 원버그 윌슨·데이비드 돌린저·폴 코트라이트·캐롤린 투르비필·케빈 페어뱅크스·로버트 그라찬·5·18기념재단·5·18민주화운동기록관·외교사료관·박지원 의원실

촬영 협조 5·18기념재단·5·18민주화운동기록관·전남대병원·전일빌딩245·국가보훈부·별밭·필로스팅하우스

제작 지원 광주광역시·광주광역시 동구

<내 이름은 원덕기> 제작을 위한 펀딩 페이지.다큐멘터리 영화 <내 이름은 원덕기> 제작을 위해 펀딩에 참여한 한 시민이 남긴 말입니다. 이른바 '탱크데이' 사건을 일으킨 스타벅스코리아를 향해 5·18민주화운동 한복판에서 정확한 기록을 남긴 팀 원버그(Tim Warnberg, 한국 이름 원덕기)가 주는 메시지는 분명할 테니까요.또 다른 시민은 한강 작가의 책 제목을 인용해 "고귀한 죽음과 '작별하지 않'으려는 오마이뉴스 기자들께 감사드려요"라고 응원글을 남기기도 했습니다. 이처럼 수많은 분들께서 "잊지 않기" 위해, "기록되어야" 하기에, "그날을 부정하는 자가 나오지 않도록" 만들기 위해 펀딩에 참여해 주고 계십니다. 덕분에 펀딩 시작 후 사흘 만인 20일 오후, 목표 금액의 절반인 1500만 원을 돌파했습니다.1978년부터 미국 평화봉사단원 자격으로 광주에 머물던 팀 원버그는 1980년 5월 5·18이라는 국가폭력에 격랑에 휘말립니다. 거센 파도를 미처 피하지 못했던 그는, 곧장 이어진 저항의 물결 또한 애써 피하지 않았습니다. 영화 <택시운전사>의 주인공 고 위르겐 힌츠페터(2016년 작고) 등 외신기자들의 통역을 도맡았고, 직접 들것에 실린 부상자를 날랐으며, 계엄군으로부터 시민들을 보호하려다 고초를 겪기도 합니다.그는 여기에 머무르지 않고 5·18 이후 본인이 모은 증언과 자료를 다른 평화봉사단원에게 건네 1980년 7월 스웨덴의 AP, AFP 등에서 광주의 진실을 담은 보도를 이끕니다. 뿐만 아니라 의대 진학의 꿈을 접고 한국학 전공을 택해 영어권 최초의, 그것도 5·18의 진상을 전달하는 것을 넘어 신군부의 몰락을 예고한 논문을 발표하기도 합니다.<오마이뉴스>는 올해 초 5·18기념재단이 보관하고 있던 힌츠페터의 미공개 영상에서 팀 원버그의 육성 인터뷰 영상을 발견했습니다. 1980년 5월 24일 전남대병원 옥상에서의 인터뷰였습니다. 5·18 관련 기록물 중 항쟁 한복판에서 이뤄진 인터뷰가 남아 있는 사례는 이것이 유일합니다.취재팀은 이를 토대로 다큐멘터리 제작을 준비 중이고 5·18 46주기인 지난 18일 파일럿 영상을 공개했고 펀딩을 시작했습니다.아래 그동안 펀딩에 참여한 분들의 메시지 중 일부를 전합니다.