연합뉴스

국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 20일 서울 중구 프레스센터에서 열린 관훈토론회에서 질문을 듣고 있다.오세훈 후보 선거캠프는 이날 MBC를 겨냥해 "선거 직전 유권자의 눈과 귀를 가리는 악의적인 왜곡·편파 보도와 선거 개입 시도에 대해 사법당국의 철저한 수사와 엄중한 처벌을 강력히 촉구한다"고 밝혔다. MBC는 철근 누락 의혹을 최초 보도했다.오 후보 측은 또 국토부가 민주당에 관련 정보를 흘려준 것으로 의심하고 있다. 오 후보는 지난 18일 "(철근 누락 사실을) 서울시가 국토부 산하 국가철도공단에 작년 11월~12월 세 차례나 보고했는데 국토부에서 선거를 며칠 앞두고 이 정보를 이용할 수 있도록 민주당에 알린 것 아닌가 하는 의혹이 생겨난다"라며 "관건 선거 의혹을 지울 수가 없다"고 언급한 바 있다.오 후보는 이날 오전 열린 관훈클럽 초청 토론회에서 자신에게 관련 내용 보고가 올라오지 않았다는 점을 밝히면서 "민주당이 처음에는 제가 보고를 받고도 숨겼다고 했다. 그런데 사실이 아닌 것으로 해명되니 '안전 불감증'이라고 한다"라고 말했다.그러면서 "이 사안의 본질은 현대건설이 하청업체의 부실시공을 발견해 지체없이 서울시 도시기반시설본부에 보고한 것이다. 시설본부는 철도공단에 서류로 보고했다"라며 은폐 의혹을 부인했다.