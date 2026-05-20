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더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 20일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 관훈토론회에서 질문하는 패널을 바라보고 있다.연합뉴스
반면 정원오 후보 측은 임춘근 서울 도시기반시설본부장의 국회 위증 의혹을 제기하며 추가 공세를 폈다. 정 후보 선거캠프의 고민정 오세훈10년심판본부 공동본부장은 이날 국회 기자회견을 통해 "확보한 자료에 따르면 임춘근 본부장은 작년 1월 부임 직후 철근 80개가 부실 시공된 현장을 직접 방문했다. 그럼에도 국회 행정안전위원회에서 '3월 언저리에 (부실시공을)인지했다고 답한 것은 위증"이라고 밝혔다
그러면서 "도시기반시설본부장은 서울시장에게 주요 현안을 직접 보고하는 자리다. 부실 시공 현장을 방문하고도 시장에게 보고하지 않았다면 서울시 시스템의 붕괴를 자인하는 꼴"이라며 "(오세훈 시장이) 보고를 받지 않았다면 시민의 안전을 지켜야 할 서울시 시스템이 은폐와 부정 속에서 무너진 것"이라고 주장했다.
정원오 후보도 이날 관훈클럽 토론회에서 "시민의 안전은 무엇과도 바꿀 수 없는 가장 중요한 요소"라며 "서울시 안전 불감증의 책임은 최고 책임자인 시장에게 있다"라고 오 후보를 겨냥했다.
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