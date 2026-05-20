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26.05.20 17:17최종 업데이트 26.05.20 17:17
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수도권광역급행철도(GTX)-A 삼성역 구간 공사 현장의 철근 누락 부실 시공을 둘러싼 여야 공방이 거세지고 있다.

더불어민주당의 거센 공격을 받고 있는 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 측은 20일 철근 누락 사실을 보도한 MBC 기자 3명과 간부 4명, 국토교통부 감사착수 담당자를 공직선거법 위반 혐의로 고발했다. 반면 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 측은 "서울시의 조직적 은폐 증거가 드러났다"며 추가 의혹을 제기하고 나섰다.

'철근 누락' 최초 보도 MBC 고발 나선 오세훈 측 "악의적 편파 보도"

국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 20일 서울 중구 프레스센터에서 열린 관훈토론회에서 질문을 듣고 있다. 연합뉴스

오세훈 후보 선거캠프는 이날 MBC를 겨냥해 "선거 직전 유권자의 눈과 귀를 가리는 악의적인 왜곡·편파 보도와 선거 개입 시도에 대해 사법당국의 철저한 수사와 엄중한 처벌을 강력히 촉구한다"고 밝혔다. MBC는 철근 누락 의혹을 최초 보도했다.

오 후보 측은 또 국토부가 민주당에 관련 정보를 흘려준 것으로 의심하고 있다. 오 후보는 지난 18일 "(철근 누락 사실을) 서울시가 국토부 산하 국가철도공단에 작년 11월~12월 세 차례나 보고했는데 국토부에서 선거를 며칠 앞두고 이 정보를 이용할 수 있도록 민주당에 알린 것 아닌가 하는 의혹이 생겨난다"라며 "관건 선거 의혹을 지울 수가 없다"고 언급한 바 있다.

오 후보는 이날 오전 열린 관훈클럽 초청 토론회에서 자신에게 관련 내용 보고가 올라오지 않았다는 점을 밝히면서 "민주당이 처음에는 제가 보고를 받고도 숨겼다고 했다. 그런데 사실이 아닌 것으로 해명되니 '안전 불감증'이라고 한다"라고 말했다.

그러면서 "이 사안의 본질은 현대건설이 하청업체의 부실시공을 발견해 지체없이 서울시 도시기반시설본부에 보고한 것이다. 시설본부는 철도공단에 서류로 보고했다"라며 은폐 의혹을 부인했다.

정원오 측 "시장에게 보고 안 했으면 서울시 시스템 붕괴 자인하는 꼴"

더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 20일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 관훈토론회에서 질문하는 패널을 바라보고 있다.연합뉴스

반면 정원오 후보 측은 임춘근 서울 도시기반시설본부장의 국회 위증 의혹을 제기하며 추가 공세를 폈다. 정 후보 선거캠프의 고민정 오세훈10년심판본부 공동본부장은 이날 국회 기자회견을 통해 "확보한 자료에 따르면 임춘근 본부장은 작년 1월 부임 직후 철근 80개가 부실 시공된 현장을 직접 방문했다. 그럼에도 국회 행정안전위원회에서 '3월 언저리에 (부실시공을)인지했다고 답한 것은 위증"이라고 밝혔다

그러면서 "도시기반시설본부장은 서울시장에게 주요 현안을 직접 보고하는 자리다. 부실 시공 현장을 방문하고도 시장에게 보고하지 않았다면 서울시 시스템의 붕괴를 자인하는 꼴"이라며 "(오세훈 시장이) 보고를 받지 않았다면 시민의 안전을 지켜야 할 서울시 시스템이 은폐와 부정 속에서 무너진 것"이라고 주장했다.

정원오 후보도 이날 관훈클럽 토론회에서 "시민의 안전은 무엇과도 바꿀 수 없는 가장 중요한 요소"라며 "서울시 안전 불감증의 책임은 최고 책임자인 시장에게 있다"라고 오 후보를 겨냥했다.
#정원오 #오세훈 #GTX

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