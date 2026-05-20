전남광주교육희망네트워크

카지노 출입 등 도박 의혹과 관련해 김대중 교육감 후보 사퇴를 촉구하는 기자회견.전남광주지역 시민단체가 국외 출장 중 카지노 출입 사실을 인정한 김대중 전남광주통합특별시 교육감 후보 사퇴를 촉구했다.전남광주교육희망네트워크 등 23개 시민단체는 20일 오후 광주광역시 서구 김대중 교육감 후보 선거 사무실 앞에서 김 후보 사퇴 촉구 기자회견을 열었다.이들은 "교육감은 단순한 행정 책임자가 아니라 아이들에게 가치와 기준을 제시하는 공적 지도자"라며 "도박 논란의 중심에 선 후보가 교육 수장을 맡는 것은 교육의 공공성과 도덕성을 훼손하는 일"이라고 비판했다.또한 청소년 온라인 불법 도박 문제가 확산하는 세태를 지적하며 "이러한 상황에서 교육감 후보가 도박 논란에 휘말린 것 자체가 아이들에게 잘못된 메시지를 줄 수밖에 없다"고 지적했다.아울러 "김대중 후보는 과거 해외 출장 중 카지노 방문 사실을 인정하고 사과했지만, 제기된 의혹에 대해서는 충분히 해명하지 못한 채 선거를 이어가고 있다"며 "이는 교육에 대한 책임 있는 태도라고 보기 어렵다"고 주장했다.[관련기사]