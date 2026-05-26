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지난 1월 7일, 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 '바람직한 에너지믹스 정책토론회(2차)'에서 이헌석 위원이 토론회 핵심 주제인 ‘신규 핵발전소 2기 건설 여부’가 현장에서 제대로 논의조차 되지 않은 상황에 대해 문제를 제기하고 있다. 기후에너지환경부
고대 문명은 강을 중심으로 형성되었다. 삶에서 '물'이라는 자원이 절대적이므로. 지금도 여러 지역에서는 강을 따라 형성된 마을 구획 흔적이 여전히 남아 있는 걸 볼 수 있다. 비슷한 느낌을 주는 풍경을 도심 한복판에서도 자주 접한다. 카페, 도서관, 터미널, 기차역 등 다중이 이용하는 장소에서는 유독 콘센트 주변의 인구밀도가 높다. 마치 물줄기를 따라 만들어진 마을처럼.
배터리 눈금이 낮아질수록 초조해진다. 전원 OFF, 그건 단지 기기가 작동하지 않는 것 이상을 의미한다. 특히 어릴 때부터 네트워크에 접속된 삶이 일상인 세대에게 '전원 꺼짐'이란, 세계와의 접속 해제, 단절, 진공 상태에 가깝다. 전기는 우리 삶 전체에 모세혈관처럼 스며들었다. 물에 의한 재난이 폭우나 홍수라면, 전기 문명에서의 치명적 재난은 블랙아웃(blackout, 정전)일 것이다.
바로 그런 재난이 2011년 한국에서 벌어졌다. '9.15 대규모 순환 정전'. 추석 연휴 직후 이례적 폭염으로 냉방 수요가 폭증, 전국 전력 수요가 예상치를 크게 초과했고, 전력예비력이 급격히 떨어졌다. 결국, 정부와 한국전력거래소는 전국적 순환 정전(지역별로 전력을 순차적 차단·재개해 과부하를 줄이는 조치)을 실시했다. 162만 가구의 전기, 엘리베이터, 공장, 신호동이 멈춰 대규모 혼란이 벌어졌다. 전력 수요 예측 실패와 예비력 부족, 기관 간 대응 미흡 등이 주요 원인으로 지목됐다.
이 사건이 일종의 계기가 되었는지, 이후부터 전력 수요를 보다 보수적으로 전망하려는 경향이 강해졌다. 부족하면 핀잔 듣고 남으면 후덕하다 칭찬 듣는 잔치 음식과는 차원이 다른 문제였다. 당시로써는 '국가가 멈춘' 사건에 가까웠지만, 어느덧 사람들의 기억에서 희미해져 갔다.
그로부터 14년이 지난 2025년 가을, 추석 연휴를 앞두고 또 다른 대규모 정전 위기가 거론됐다. 전력 당국과 전문가들 사이에서는 긴장감이 고조되었으나, 다행히 시민들 상당수는 직접적으로 체감하지 못한 채 지나갔다. 흐린 날씨 덕분에 '위기'로만 그칠 수 있었던 것. 말 그대로 '하늘이 도운' 거였다.
전기 '부족'의 공포에서 '과잉'의 공포로